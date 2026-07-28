Рынок недвижимости хотят очистить новым законом: кто может попасть под удар

Закон о риелторской деятельности не остановит мошенников и лишь усилит нагрузку на добросовестных участников рынка, считает президент компании "Бест Недвижимость", почетный член Российской гильдии риелторов Григорий Полторак. О рисках инициативы и способах навести порядок в сфере недвижимости эксперт рассказал в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use Мошенничество с недвижимостью

Ранее сообщалось, что председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству выступил за принятие закона о риелторской деятельности. Он считает, что работающие в этой отрасли "должны отвечать за свои действия".

Полторак рассказал, что участвовал в разработке инициативы около пятнадцати лет, однако со временем разочаровался в ее возможностях. По мнению эксперта, отдельный отраслевой закон не решит проблему преступлений с недвижимостью, поскольку злоумышленники сознательно обходят действующие нормы.

"Что касается "черных" риелторов, то, знаете, мошенникам закон не писан. От принятия закона проблемы возникают, как обычно, только у добросовестных людей, добросовестных профессионалов. А жулики, мошенники и преступники, они знают, что закон есть, но они его сознательно нарушают, им все равно", — сказал Полторак.

Эксперт подчеркнул, что людей, которые обманом отбирают квартиры, подделывают документы или манипулируют собственниками, следует рассматривать прежде всего как преступников. Борьбой с ними должны заниматься правоохранительные органы, а профилактика должна включать разъяснение гражданам правил безопасного проведения сделок.

По его словам, прежний опыт лицензирования риелторской деятельности показал, что дополнительный контроль распространяется главным образом на добросовестные компании. Те, кто не хочет выполнять требования, могут просто не называть себя риелторами и продолжать работать вне регулируемой системы.

Полторак также отметил, что ответственность специалиста уже определяется условиями договора. Если риелтор не выполнил предусмотренные обязательства и клиент понес убытки, вопрос может быть решен в суде.

При этом возлагать на посредника ответственность за любые проблемы со сделкой неправильно, считает эксперт. Риелтор не может гарантировать действия застройщика, достоверность зарегистрированных государством документов или проверить сведения, к которым у него нет законного доступа.

Более эффективным решением Полторак назвал точечные поправки в действующее законодательство. В частности, он предложил установить четкие правила размещения объявлений о недвижимости, чтобы сократить число дублей и недостоверных предложений.

"Один и тот же объект размещают десять раз в разных вариациях. Это безусловный непорядок. Нужно ограничить, чтобы объявление подавал тот, кто имеет право", — полагает Полторак.

По мнению эксперта, такая мера сделает рынок прозрачнее и поможет установить, кто действительно продает или сдает объект.