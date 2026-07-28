Жесткая вода против гарантии: правила гигиены проточных водонагревательных систем

Проточные водонагреватели обеспечивают непрерывную подачу горячей воды и служат дольше традиционных бойлеров, однако они требуют регулярного технического обслуживания. Со временем внутри нагревательных элементов скапливаются отложения кальция и магния, что снижает эффективность системы и увеличивает нагрузку на устройство.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain очистка проточного водонагревателя

Почему необходима очистка

В проточных моделях используются узкие теплообменники, в которых быстро образуется минеральный налет, особенно при использовании жесткой воды. Без регулярного удаления накипи ограничивается поток воды и ухудшается теплопередача.

Признаки загрязнения системы включают:

снижение температуры или объема подаваемой горячей воды;

падение давления в системе;

появление кодов ошибок на дисплее;

рост счетов за электроэнергию или газ.

Если игнорировать обслуживание, устройство может полностью выйти из строя. При правильном уходе срок службы проточного водонагревателя может составить 20 лет и более. Кроме того, большинство производителей делают регулярную очистку обязательным условием сохранения гарантии.

График обслуживания

Рекомендуется проводить промывку и удаление накипи один раз в год. В условиях очень жесткой воды или при высоком объеме потребления горячей воды интервал сокращается до 6-12 месяцев. Специалисты советуют ориентироваться на руководство по эксплуатации и не ждать падения эффективности. Когда снижение температуры воды становится заметным, внутренние компоненты могли уже получить повреждения.

Процедура очистки системы

Перед началом работ необходимо убедиться, что при установке устройства были смонтированы сервисные порты (похожие на водоразборные краны) на линиях холодной и горячей воды.

Необходимые инструменты и материалы:

комплект для промывки проточного водонагревателя;

погружной утилитарный насос;

два сервисных шланга;

емкость на 20 литров (5 галлонов);

белый дистиллированный уксус или одобренный производителем раствор для удаления накипи;

разводной ключ или переставные плоскогубцы;

защитные перчатки и очки;

ветошь.

Процесс очистки выполняется в следующей последовательности:

Отключите подачу газа или электропитание. Перекройте запорные клапаны подачи холодной воды и выхода горячей. Дайте устройству остыть. Извлеките входной фильтр-сетку, промойте его под проточной водой от мусора и установите обратно. Откройте сервисные порты, чтобы слить остатки воды из теплообменника. Разместите насос в емкости с раствором для удаления накипи. Соедините шлангом насос с сервисным портом холодной воды, а второй шланг — от порта горячей воды обратно в емкость, создав замкнутый контур. Запустите насос на 45-60 минут для растворения минеральных отложений. Замените раствор в емкости на чистую воду и прогоните её через систему в течение нескольких минут, чтобы удалить остатки химии и накипи. Отсоедините шланги, закройте сервисные порты и откройте запорные клапаны. Восстановите питание или подачу газа. Спустите воздух через ближайший кран и проверьте все соединения на отсутствие протечек.

Важно помнить, что любые работы с газовым оборудованием или электрическим щитком должны проводиться с соблюдением мер безопасности. При возникновении сложностей или отсутствии сервисных портов следует обратиться к квалифицированному специалисту.