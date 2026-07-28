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Жир сдаётся без боя и запаха химии: духовка очищается после одного горячего цикла

Недвижимость

Скопление жира и остатков пищи в духовке приводит к появлению дыма и неприятных запахов, которые портят вкус блюд и со временем снижают эффективность работы прибора. Для борьбы с легкими загрязнениями и свежими пятнами оптимальным решением станет паровая очистка. Этот метод позволяет избежать использования агрессивной химии и защищает технику от экстремального износа, характерного для циклов самоочистки при сверхвысоких температурах.

Чистое стекло духовки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Чистое стекло духовки

Принцип паровой очистки

Метод основан на воздействии горячего пара, который размягчает присохшие частицы еды и жировые отложения, после чего их можно легко удалить влажной тканью. Способ подходит для любых моделей духовок, независимо от наличия специального режима.

Способы паровой очистки

Метод с использованием емкости с водой

Этот способ не требует специального оборудования, только жаропрочную форму и около часа времени.

  1. Извлеките решетки и удалите из духовки крупный мусор и остатки еды. Решетки можно вернуть на место перед началом процесса, чтобы пар помог их очистить.
  2. Налейте в жаропрочную форму около 2 литров воды и установите ее на средний уровень. По желанию можно добавить 3/4 стакана белого дистиллированного уксуса для борьбы с запахами и жиром, предварительно проверив инструкцию к духовке (уксус может вызвать изменение цвета эмали).
  3. Разогрейте духовку до 230°C (450°F).
  4. Установите таймер на 45 минут. Если загрязнения сильные, можно продлить время еще на 15 минут.
  5. Выключите прибор и дайте ему остыть до безопасной температуры.
  6. Извлеките форму и протрите внутренние поверхности влажной губкой или тряпкой. Упорные пятна удалите с помощью скребка или пасты из соды и воды.

Использование ручного пароочистителя

  1. Удалите крупные частицы мусора влажной тканью и извлеките решетки.
  2. Залейте в резервуар дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование накипи.
  3. Установите насадку-щетку или скребок для твердых поверхностей.
  4. Дождитесь нагрева прибора до рабочей температуры.
  5. Медленно обрабатывайте внутренние стенки духовки, аккуратно счищая пригар.
  6. Периодически останавливайте процесс, чтобы протереть конденсат и размягченную грязь губкой.

Встроенный режим Steam Clean

Многие современные модели имеют специальный короткий цикл паровой очистки (обычно около 30 минут), который менее агрессивен для металла, чем полный цикл самоочистки.

  1. Очистите духовку от крупного мусора. Решетки оставьте или извлеките согласно инструкции производителя.
  2. Налейте на дно камеры 1–2 стакана дистиллированной воды. Добавлять уксус можно только в том случае, если это разрешено в руководстве по эксплуатации.
  3. Запустите режим Steam Clean.
  4. После завершения цикла и остывания прибора протрите стенки губкой, удаляя размягченную грязь.

Дополнительный уход после паровой очистки

Паровая обработка освежает прибор, но может не справиться с застарелым слоем нагара. В таких случаях потребуются точечные меры:

  • Стенки: стойкие пятна обрабатываются кашицей из соды и воды или мягкими абразивными средствами.
  • Стекло дверцы: нанесите густую пасту из соды с водой на 15 минут, затем протрите губкой. Для удаления сильных пригаров используйте скребок.
  • Решетки: допустимо замачивание в горячей воде с моющим средством для посудомоечных машин или чистка абразивными пастами.
  • Зоны вокруг дверцы: аккуратно очистите поверхности, не повреждая уплотнительный уплотнитель.

Для поддержания гигиены рекомендуется проводить паровую очистку раз в несколько месяцев. Это позволяет реже прибегать к глубокому ручному или химическому клинингу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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