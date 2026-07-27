Почти каждый пятый ипотечный кредит в России оформляется на жильё в другом регионе

Почти каждый пятый ипотечный кредит в России оформляется на покупку недвижимости за пределами региона, где прописан заемщик. По данным сервиса "Домклик", доля таких сделок достигла 19,7%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от квартиры

Покупатели из других субъектов чаще выбирают первичный рынок — на новостройки пришлось 23% всех ипотечных сделок. Второстепенным вариантом стало вторичное жилье (17,6%), замыкает список загородная недвижимость с показателем 12,5%.

Республика Адыгея возглавила список регионов по притоку ипотечных заемщиков. Индекс миграционных потоков здесь составил 57,07%. Этот показатель отражает разницу между количеством людей, купивших жилье в регионе, и числом местных жителей, переехавших в другие области.

Регион Индекс миграции покупателей Республика Адыгея 57,07% Ленинградская область 37,26% Тюменская область 34,73% Краснодарский край 23,32% Московская область 21,87%

Аналитики "Домклик" связывают такой интерес с привлекательностью крупных городских агломераций и развитыми туристическими направлениями.

"Наиболее востребованными для переезда ожидаемо оказываются крупные агломерации и популярные направления внутреннего туризма", — отметили аналитики "Домклик".

Почему это важно

Рост числа ипотечных сделок вне региона регистрации говорит о перемещении трудовых ресурсов и смене жизненных приоритетов людей. Для регионов-лидеров, таких как Адыгея или Краснодарский край, приток внешних покупателей означает рост спроса на жилье, что стимулирует строительство новых кварталов и развитие городской инфраструктуры.

Одновременно с этим такая тенденция создает нагрузку на социальные объекты: школы, поликлиники и транспортные сети, которые должны адаптироваться к увеличению числа жителей.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков