Почти каждый пятый ипотечный кредит в России оформляется на покупку недвижимости за пределами региона, где прописан заемщик. По данным сервиса "Домклик", доля таких сделок достигла 19,7%.
Покупатели из других субъектов чаще выбирают первичный рынок — на новостройки пришлось 23% всех ипотечных сделок. Второстепенным вариантом стало вторичное жилье (17,6%), замыкает список загородная недвижимость с показателем 12,5%.
Республика Адыгея возглавила список регионов по притоку ипотечных заемщиков. Индекс миграционных потоков здесь составил 57,07%. Этот показатель отражает разницу между количеством людей, купивших жилье в регионе, и числом местных жителей, переехавших в другие области.
|Регион
|Индекс миграции покупателей
|Республика Адыгея
|57,07%
|Ленинградская область
|37,26%
|Тюменская область
|34,73%
|Краснодарский край
|23,32%
|Московская область
|21,87%
Аналитики "Домклик" связывают такой интерес с привлекательностью крупных городских агломераций и развитыми туристическими направлениями.
"Наиболее востребованными для переезда ожидаемо оказываются крупные агломерации и популярные направления внутреннего туризма", — отметили аналитики "Домклик".
Рост числа ипотечных сделок вне региона регистрации говорит о перемещении трудовых ресурсов и смене жизненных приоритетов людей. Для регионов-лидеров, таких как Адыгея или Краснодарский край, приток внешних покупателей означает рост спроса на жилье, что стимулирует строительство новых кварталов и развитие городской инфраструктуры.
Одновременно с этим такая тенденция создает нагрузку на социальные объекты: школы, поликлиники и транспортные сети, которые должны адаптироваться к увеличению числа жителей.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.