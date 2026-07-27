Жилье больше не приносит дохода: пассивные инвесторы массово переместили капитал в альтернативные ниши

Инвестиции в недвижимость сегодня требуют тщательного расчета из-за резкого подорожания жилого сектора. К середине 2026 года средняя стоимость компактной студии в Москве достигла 13,3 млн рублей, а стандартная однокомнатная квартира оценивается в 17,9 млн рублей. Даже при минимальном взносе в 20% покупателю квартиры потребуется около 2,7 млн рублей личных средств, что превышает полную стоимость некоторых объектов коммерческого назначения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Доход от аренды жилья в рублях

Доходность и сроки окупаемости разных активов

Сдача жилья в аренду демонстрирует низкую экономическую эффективность. По данным аналитиков компании ROITeam, годовая доходность "однушки" составляет всего 4,1-5,5%, а срок возврата вложений растянулся почти на четверть века. Прирост арендных ставок (2,2% за год) катастрофически отстает от динамики цен на саму недвижимость, которая подорожала за тот же период более чем на 23%. Часто владельцы сталкиваются с необходимостью проводить ремонт квартиры, что еще сильнее снижает итоговую прибыль.

На этом фоне малые форматы коммерческой недвижимости выглядят значительно привлекательнее. Пай в профильном ПИФе или приобретение келлера в новостройке обходятся в 200-400 тыс. рублей, а доходность таких вложений достигает 7-12%. Как сообщает Газета.Ru, окупаемость коммерческих лотов наступает через 8-14 лет, что вдвое быстрее показателей жилого фонда.

Почему инвесторы уходят из жилого сегмента

Интерес к малоформатному стрит-ретейлу и офисам вырос на 20% за последние два года. Эксперты связывают это с тем, что порог входа в коммерцию остается доступным для широкого круга лиц. Например, машино-место в среднем стоит около 4 млн рублей, в то время как полноценное торговое помещение потребует от 15 млн рублей. Рыночные ипотечные ставки на уровне 19-21% годовых делают покупку дорогого жилья ради аренды практически бессмысленной.

"Коммерческая недвижимость в текущих условиях выигрывает не только за счет доходности, но и благодаря низким сопутствующим расходам на содержание в сравнении с жилыми метрами", — отметил в беседе с Pravda. Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Специалисты ROITeam подчеркивают, что именно колоссальный разрыв в доходности толкает частных инвесторов к формированию портфелей из малых коммерческих лотов. По их мнению, "жилье дорожает быстрее аренды, растягивая окупаемость квартир до рекордных сроков, тогда как малые коммерческие лоты позволяют начать формировать арендный портфель с суммы, сопоставимой с банковским вкладом". Тенденция сохранится, пока стоимость квадратного метра в жилых комплексах продолжит увеличиваться вопреки стагнации арендных ставок.

Ответы на популярные вопросы о малоформатной недвижимости

Какая минимальная сумма нужна для инвестиций в 2026 году?

Самый низкий порог входа зафиксирован в сегменте кладовых помещений (келлеров) — от 200 тысяч рублей, и в ПИФах недвижимости — от 300 тысяч рублей.

Что выгоднее: квартира или торговое помещение?

С точки зрения бизнеса торговое помещение окупается в 2-3 раза быстрее, принося в среднем 9,5-12% годовых против 4-5% у квартир.

Сколько стоит машино-место в Москве в среднем?

Бюджет на покупку парковочного места начинается от 2,5 млн рублей, однако средняя рыночная цена составляет около 4 млн рублей.

Почему сроки окупаемости жилья выросли до 25 лет?

Это связано с дисбалансом: за год рыночная цена квартир выросла более чем на 23%, в то время как стоимость аренды поднялась всего на 2,2%.

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