Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи российских вин на Дальнем Востоке выросли на 35 процентов
В Магаданском рыбном порту строят универсальный глубоководный терминал
Жители Костромской области столкнулись с недоступностью иммуноглобулина после укуса клеща
Бока предательски портят силуэт в одежде: как плавная коррекция линий меняет подход к фитнесу
Почему женская астма требует особого подхода и внимания к гормонам
Популярный метод подкормки: ошибка с дрожжами на грядках лишит урожай защиты от инфекций
Как приготовить наваристый бульон для застывания куриного заливного
Опасность кубомедуз в Таиланде: когда риск возрастает до летального исхода
Реформа медицины в Чувашии обеспечит доступ к МРТ в Канаше и Новочебоксарске

Жилье больше не приносит дохода: пассивные инвесторы массово переместили капитал в альтернативные ниши

Недвижимость » Аналитика

Инвестиции в недвижимость сегодня требуют тщательного расчета из-за резкого подорожания жилого сектора. К середине 2026 года средняя стоимость компактной студии в Москве достигла 13,3 млн рублей, а стандартная однокомнатная квартира оценивается в 17,9 млн рублей. Даже при минимальном взносе в 20% покупателю квартиры потребуется около 2,7 млн рублей личных средств, что превышает полную стоимость некоторых объектов коммерческого назначения.

Доход от аренды жилья в рублях
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Доход от аренды жилья в рублях

Доходность и сроки окупаемости разных активов

Сдача жилья в аренду демонстрирует низкую экономическую эффективность. По данным аналитиков компании ROITeam, годовая доходность "однушки" составляет всего 4,1-5,5%, а срок возврата вложений растянулся почти на четверть века. Прирост арендных ставок (2,2% за год) катастрофически отстает от динамики цен на саму недвижимость, которая подорожала за тот же период более чем на 23%. Часто владельцы сталкиваются с необходимостью проводить ремонт квартиры, что еще сильнее снижает итоговую прибыль.

На этом фоне малые форматы коммерческой недвижимости выглядят значительно привлекательнее. Пай в профильном ПИФе или приобретение келлера в новостройке обходятся в 200-400 тыс. рублей, а доходность таких вложений достигает 7-12%. Как сообщает Газета.Ru, окупаемость коммерческих лотов наступает через 8-14 лет, что вдвое быстрее показателей жилого фонда.

Почему инвесторы уходят из жилого сегмента

Интерес к малоформатному стрит-ретейлу и офисам вырос на 20% за последние два года. Эксперты связывают это с тем, что порог входа в коммерцию остается доступным для широкого круга лиц. Например, машино-место в среднем стоит около 4 млн рублей, в то время как полноценное торговое помещение потребует от 15 млн рублей. Рыночные ипотечные ставки на уровне 19-21% годовых делают покупку дорогого жилья ради аренды практически бессмысленной.

"Коммерческая недвижимость в текущих условиях выигрывает не только за счет доходности, но и благодаря низким сопутствующим расходам на содержание в сравнении с жилыми метрами", — отметил в беседе с Pravda. Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Специалисты ROITeam подчеркивают, что именно колоссальный разрыв в доходности толкает частных инвесторов к формированию портфелей из малых коммерческих лотов. По их мнению, "жилье дорожает быстрее аренды, растягивая окупаемость квартир до рекордных сроков, тогда как малые коммерческие лоты позволяют начать формировать арендный портфель с суммы, сопоставимой с банковским вкладом". Тенденция сохранится, пока стоимость квадратного метра в жилых комплексах продолжит увеличиваться вопреки стагнации арендных ставок.

Ответы на популярные вопросы о малоформатной недвижимости

Какая минимальная сумма нужна для инвестиций в 2026 году?

Самый низкий порог входа зафиксирован в сегменте кладовых помещений (келлеров) — от 200 тысяч рублей, и в ПИФах недвижимости — от 300 тысяч рублей.

Что выгоднее: квартира или торговое помещение?

С точки зрения бизнеса торговое помещение окупается в 2-3 раза быстрее, принося в среднем 9,5-12% годовых против 4-5% у квартир.

Сколько стоит машино-место в Москве в среднем?

Бюджет на покупку парковочного места начинается от 2,5 млн рублей, однако средняя рыночная цена составляет около 4 млн рублей.

Почему сроки окупаемости жилья выросли до 25 лет?

Это связано с дисбалансом: за год рыночная цена квартир выросла более чем на 23%, в то время как стоимость аренды поднялась всего на 2,2%.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Авто
Старая школа получила новый мотор: Niva Legend готовит больше сотни важных перемен
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Последние материалы
Бока предательски портят силуэт в одежде: как плавная коррекция линий меняет подход к фитнесу
Жилье больше не приносит дохода: пассивные инвесторы массово переместили капитал в альтернативные ниши
Почему женская астма требует особого подхода и внимания к гормонам
Популярный метод подкормки: ошибка с дрожжами на грядках лишит урожай защиты от инфекций
Как приготовить наваристый бульон для застывания куриного заливного
Опасность кубомедуз в Таиланде: когда риск возрастает до летального исхода
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Реформа медицины в Чувашии обеспечит доступ к МРТ в Канаше и Новочебоксарске
В Якутии одновременно борются с масштабным паводком и лесными пожарами
Битва фараона спустя 3400 лет: древний рельеф раскрыл секреты имперского Египта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.