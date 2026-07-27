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Закрыть ипотеку и выдохнуть: когда спокойствие оказывается важнее дохода по вкладу

Недвижимость » Аналитика

Выгода досрочного закрытия жилищного кредита сегодня напрямую зависит от разницы между процентом по займу и доходностью банковских депозитов, рассказал Pravda.Ru директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. По его словам, в условиях высокой инфляции старые долги постепенно обесцениваются, что упрощает их обслуживание.

Девушка получает налоговый вычет за ипотеку
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Девушка получает налоговый вычет за ипотеку

Ранее стало известно, что в первый летний месяц россияне направили более ста тридцати миллиардов рублей на досрочное погашение ипотеки, это стало заметным событием для финансового сектора.

Брагин отметил, что принятие решения о внесении дополнительных средств должно опираться на математический расчет. Если ставка по уже взятой ипотеке существенно ниже текущих рыночных предложений по вкладам, гасить ее досрочно нецелесообразно. В такой ситуации выгоднее хранить свободные деньги на счете, используя начисленные проценты для частичного перекрытия ежемесячных платежей. При этом доходность вкладов останется высокой, что позволяет заемщикам извлекать дополнительную выгоду из разницы ставок.

"Вопрос всегда заключается в следующем: какие процентные платежи будут по ипотеке. Если ставка по ипотеке сейчас выше, чем текущая ставка по депозитам, имеет смысл вытащить деньги из депозитов и направить на ипотеку. И наоборот, если ставка по ипотеке очень низкая относительно текущих ставок, то гасить ее смысла особого нет", — пояснил Брагин.

Эксперт подчеркнул, что номинальный срок кредита в двадцать или тридцать лет часто является лишь формальностью, так как большинство заемщиков стараются закрыть долг при первой возможности. Положительную роль здесь играет рост номинальных доходов населения, который обычно идет в ногу с инфляцией или даже опережает ее. Со временем фиксированный ежемесячный взнос превращается в менее обременительную сумму для семейного бюджета. Однако стоит помнить, что существуют скрытые правила ипотеки, которые могут влиять на распределение средств при досрочных выплатах.

"Когда у человека появляются деньги, этим можно пользоваться. Нужно учитывать, что ипотека часто рассчитывается исходя из равных платежей. Со временем инфляция обесценивает эти платежи, они становятся более подъемными и занимают меньшую долю в доходах. Через какое-то время оплачивать ипотеку становится проще, а значит, можно направлять больше денег на досрочное погашение", — отметил специалист.

Помимо финансовой выгоды, Брагин выделил психологический фактор. В периоды экономической неопределенности наличие крупного долга воспринимается как дополнительный источник риска. Многие стремятся избавиться от обременения на жилье, чтобы обеспечить себе чувство безопасности.

На фоне этих процессов наблюдается парадоксальная ситуация, когда ипотека в России ускорилась вопреки жесткой политике регулятора. При этом стабильность банковского сектора остается под пристальным вниманием, так как банковская система России сталкивается с новыми вызовами в управлении капиталом.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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