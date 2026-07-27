Пол без глянцевого единообразия: выбираем "броню" для кухни и "уют" для спальни

Единое напольное покрытие во всей квартире часто превращает интерьер в монотонную плоскость, лишенную визуальных акцентов. Дизайнеры рекомендуют подбирать материалы, исходя из эксплуатационной нагрузки каждой зоны: износостойкость и влагостойкость должны превалировать над декоративным эффектом.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ламинат и паркет

Ламинат для жилых зон

В спальнях и гостиных, где тактильный комфорт важнее абсолютной водонепроницаемости, уместно использовать классический ламинат. Чтобы избежать эффекта "пластикового пола", выбирайте матовые текстуры под дуб или орех с минимальным количеством сучков. При покупке критически важно проверять класс нагрузки и условия гарантии производителя.

Важно помнить, что даже ламинат с пометкой "влагостойкий" не вынесет длительного контакта с лужами. Уборку следует проводить только хорошо отжатой микрофиброй. Любые ошибки при подготовке чернового пола — пыль, остаточная влажность или перепады высот — неизбежно приведут к скрипу и поломке замковых соединений. Если же вы планируете масштабное обновление жилья, помните, что по новым правилам строительства даже вспомогательные капитальные постройки теперь требуют строгого документального оформления.

SPC-плитка в мокрых точках

Для прихожей и кухни оптимальна SPC-плитка (Stone Plastic Composite) на жесткой минерально-полимерной основе. Материал имитирует бетон, камень или дерево, но в отличие от ламината, спокойно переносит частую влажную уборку. Однако водостойкость планок не делает пол герметичным: при обильном заливе вода просочится сквозь стыки, что может привести к порче основания или появлению плесени.

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Клеевой винил на ровных основаниях

Тонкая виниловая плитка — решение для тех, кому нужно сохранить минимальную высоту пола. Она позволяет производить локальный ремонт (замену одного модуля) и подходит для фигурной раскладки. Главный нюанс: материал эластичен и "проявит" любую соринку или ямку на стяжке. Подготовка поверхности включает тщательную очистку, грунтовку и использование специализированного клея, что делает монтаж более трудоемким процессом, чем сборка "замка".

Интересный исторический факт: настоящий линолеум, состоящий из льняного масла, пробки и древесной муки, был запатентован Фредериком Уолтоном еще в 1860 году. Современные ПВХ-покрытия ошибочно заимствовали это название, хотя имеют совершенно иной химический состав и свойства.

"При выборе между замковыми и клеевыми покрытиями всегда оценивайте качество стяжки. Клеевой винил требует финишного ровнителя "в зеркало", иначе боковой свет подчеркнет все дефекты. Замковые же системы, хотя и прощают мелкие неровности, склонны к расхождению швов при нарушении микроклимата", — подчеркнул мастер по напольным покрытиям Андрей Лакин.

Как проверить готовность пола к укладке

Очистите основание от строительной пыли и остатков раствора пылесосом. Наличие мусора вызовет хруст под покрытием. Приложите двухметровое правило к полу. Просвет не должен превышать 2 мм на 2 погонных метра, в противном случае замки ламината или SPC быстро сломаются. Проверьте влажность стяжки, закрепив кусок пленки скотчем на сутки. Если под ней появился конденсат, укладку начинать нельзя — покрытие вздуется. Убедитесь в прочности чернового пола, процарапав его гвоздем. Крошащееся основание требует укрепления грунтом глубокого проникновения.

"В интерьере 2026 года мы уходим от пластикового блеска. Если бюджет не позволяет положить паркет, используйте матовые фактуры. Подбирайте плинтус в цвет стен или пола, чтобы не "резать" пространство черными или контрастными линиями у порога", — резюмировала дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли укладывать SPC на теплый пол?

Да, но при условии строгого контроля температуры нагрева (обычно не выше 27-28 градусов), чтобы избежать деформации полимерного слоя.

Нужна ли подложка под клеевой винил?

Нет, этот материал клеится непосредственно на подготовленное, прогрунтованное основание без каких-либо промежуточных слоев.

Как избавиться от визуального шума при стыковке разных покрытий?

Используйте тонкие металлические порожки в цвет фурнитуры или монтаж через компенсатор, чтобы переход был максимально незаметным.

Что делать, если ламинат начал скрипеть?

Чаще всего это признак неровного пола или отсутствия технологического зазора у стен. Исправить это без переборки покрытия практически невозможно.

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