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Автомобиль после смерти владельца больше не под запретом? Кого коснулось новое правило и как оно работает

Недвижимость

Вступление в наследство — процедура, требующая времени, которое по закону составляет полгода. Для вдов участников специальной военной операции этот срок часто становился серьезным препятствием. Семьи оставались без личного транспорта в моменты, когда автомобиль жизненно необходим. Специальный механизм временного пользования машиной призван решить эту проблему, позволяя законно эксплуатировать транспорт погибшего до официального завершения наследственного дела.

Пожилые мужчина за рулем автомобиля в жилом районе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилые мужчина за рулем автомобиля в жилом районе

Запрет на использование авто после смерти владельца

Юридически регистрация транспортного средства прекращается сразу после смерти собственника. Это создает правовой вакуум: управлять машиной нельзя до момента оформления прав на нового владельца. Согласно общим правилам наследственного права, наследники получают доступ к имуществу только после официального приема наследства, что занимает не менее шести месяцев.

Использование автомобиля в этот период без соответствующих документов может привести к штрафам и задержанию транспорта на спецстоянку. Однако для семей участников СВО законодатели предусмотрели исключение, упрощающее процедуру вступления в наследство и пользования совместным имуществом.

"Введение временного свидетельства — это важный шаг в поддержке семей военнослужащих. Ранее отсутствие доступа к личному автомобилю создавало значительные бытовые сложности, которые теперь оперативно устраняются", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по личным финансам Илья Кравцов.

Особый порядок для вдов участников СВО

Новая норма позволяет пережившим супругам пользоваться автомобилем, если он был совместной собственностью, но зарегистрирован на погибшего участника СВО. Оформление специального свидетельства у нотариуса легализует управление машиной еще до завершения полугодового срока.

"Важно понимать, что справка не наделяет правом собственности, а лишь дает разрешение на эксплуатацию. Все риски, включая ответственность за ДТП и содержание техники, ложатся на получателя документа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному и гражданскому праву Роман Лаврентьев.

Инструкция по получению свидетельства

Для активации права пользования супруге (или супругу) необходимо обратиться к нотариусу, открывшему наследственное дело. Требуется подтвердить, что смерть наступила вследствие участия в СВО, а машина была приобретена в браке.

Важным условием является наличие действующего полиса ОСАГО, где заявитель указан как допущенный к управлению водитель.

Действие Последствие
Обращение к нотариусу за свидетельством Законное право эксплуатации авто до вступления в права собственности
Оформление полиса ОСАГО Возможность продолжать страховую историю и избегать штрафов ГИБДД

"Невнимательность к документам часто приводит к потере активов. При наследовании имущества, будь то авто или недвижимость, всегда проверяйте актуальность справок из реестров", — напомнил в беседе с Pravda.Ru аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о пользовании ТС после смерти владельца

Можно ли продать автомобиль по такому свидетельству?

Нет, временное свидетельство дает только право управления и обслуживания, права на распоряжение (продажу, дарение) машина не дает.

Нужно ли переоформлять страховку?

Да, необходимо вписать себя в полис ОСАГО или оформить новый договор страхования на свое имя, обладая временным удостоверением.

Что делать, если машина была личной собственностью супруга до брака?

В этом случае особый порядок пользования по общему правилу не применяется, так как автомобиль не является совместной собственностью. Вопрос решается в рамках общего наследственного права.

Существуют ли ограничения по маркам или возрасту авто?

Закон не устанавливает ограничений, свидетельство может быть выдано на любое транспортное средство, принадлежавшее погибшему, при соблюдении прочих условий.

Экспертная проверка: Илья Кравцов (финансовый консультант), Роман Лаврентьев (юрист по корпоративному праву), Павел Никитин (аудитор).
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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