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Стеклообои в квартире: преимущества, о которых редко рассказывают продавцы отделочных материалов

Недвижимость

Стеклообои переместились из сегмента коммерческой недвижимости в жилые интерьеры, предлагая альтернативу привычным рулонным материалам. Стабильность фактуры и высокая износостойкость делают этот материал инструментом для создания долговечных поверхностей, способных выдерживать интенсивные сценарии эксплуатации.

стеклообои
Фото: https://commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
стеклообои
  • Особенности состава и производства
  • Эксплуатационные преимущества материала
  • Технология армирования поверхностей
  • Сравнение вариантов отделки

Особенности состава и производства

Материал представляет собой полотна из нитей, вытянутых из расплава кварцевого песка, известняка и кальцинированной соды. Производственный цикл исключает использование ПВХ — в отличие от многих виниловых аналогов, стеклообои не имеют выраженного запаха.

Текстура формируется за счет плотности плетения волокон, что создает матовую поверхность, устойчивую к визуальному акцентированию мелких дефектов основания, о чем подробнее рассказывается в материале про дизайн стен с архитектурным рельефом.

Стекловолоконные полотна требуют специализированного клеевого состава с высокой адгезией, так как вес материала выше среднего. При монтаже важно избегать попадания клея на лицевую сторону для сохранения чистоты фактуры.

Эксплуатационные преимущества материала

За счет отсутствия пор в структуре нити материал не впитывает влагу. Это свойство обосновывает применение покрытий в зонах с меняющейся влажностью, например, при организации вертикальных садов, где риск конденсата на стенах крайне высок.

Дополнительным фактором является негорючесть: при нагревании полотно не выделяет вредных соединений, что позволяет использовать его в детских и медицинских учреждениях.

Основная сложность эксплуатации заключается в выборе лакокрасочного покрытия. Для сохранения рельефа рекомендуется использование акриловых или латексных красок с высокой паропроницаемостью, которые не заливают фактурный рисунок при многократном обновлении цвета.

Технология армирования поверхностей

Плотная структура стекловолокна создает каркас, который сдерживает микротрещины. Это решение востребовано в новостройках, где усадочные процессы могут привести к повреждению финишной отделки. При правильной подготовке основания покрытие служит основанием для многократной смены дизайна, сохраняя целостность при 10-15 циклах окрашивания.

Материал Стойкость к ударам Возможность окраски
Стеклообои Высокая До 15 циклов
Винил Низкая Не предусмотрена
Бумажные обои Минимальная Нет
Архитектор Анастасия Кузнецова отмечает, что использование текстурных покрытий при визуальном расширении пространства требует грамотного освещения, так как падающая тень от рельефа может как скрывать стыки, так и подчеркивать их при неправильном угле света.
Мастер по напольным покрытиям Андрей Лакин подчеркивает важность соблюдения технологии приклеивания, так как отсутствие плотного прилегания краев полотна ведет к потере армирующих свойств на стыках.
Отделочник Сергей Рябов напоминает, что стеклообои требуют идеально подготовленного основания, так как любая неровность стены будет отчетливо видна при использовании полуматовых или сатиновых красок.

Какие инструменты нужны для монтажа?

Для работы необходим валик с коротким ворсом для нанесения клея на стену, обойный шпатель для прижимания полотна и нож со сменными лезвиями для подрезки краев. Работа с материалом требует использования средств индивидуальной защиты для кожи и глаз.

Требуется ли предварительное грунтование стен?

Да, поверхность должна быть очищена от пыли и обработана грунтом глубокого проникновения для обеспечения максимальной адгезии клеевого состава со структурой материала.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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