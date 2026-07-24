Главные тренды интерьера 2026: создаем мягкое и уютное пространство, из которого не хочется уходить

Белый глянец уходит в прошлое. Стерильные стены, годами считавшиеся спасением для тесных кухонь, сегодня выглядят как пережиток "евроремонта" девяностых. Дизайнеры сменили курс на благородную сложность: в моду вошли глубокие, тактильные оттенки, которые создают объем за счет игры света и тени, а не простого отражения ламп от пустой белизны.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Дизайн кухни

Нейтральная база: от крема до грибного бежевого

Белый цвет часто делает пространство плоским и "больничным". Современная альтернатива — "грибной" бежевый с серым подтоном или слоновая кость. Эти оттенки мягко размывают углы, создавая визуальную бесконечность стен. В отличие от холодного белого, они подчеркивают фактуру натурального камня и теплоту дерева, делая дизайн современной кухни по-настоящему дорогим.

"Сложные нейтральные тона работают как мягкий фильтр. Они скрывают мелкие изъяны поверхностей и создают базу, которая не надоест через год, в отличие от стерильной белизны или кричащего глянца", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Природная палитра: оливковый и шалфей

Естественные зеленые и сине-серые тона — это не просто тренд, а способ добавить помещению "воздуха". Оливковый и шалфейный цвета обладают уникальным свойством: они кажутся нейтральными, но при этом придают интерьеру характер. В сочетании с латунной фурнитурой такая кухня выглядит как кадр из журнала AD. Для тех, кто боится замкнутых пространств, эти цвета станут спасением — они добавляют глубину, которой невозможно добиться простым высветлением.

Цвет Эффект в интерьере Шалфейно-зеленый Успокаивает, добавляет природной свежести, визуально расширяет Меловый розовый Мягко отражает свет, создает уютный "обволакивающий" эффект Грибной бежевый Скрывает границы стен, придает интерьеру элегантность и глубину

При выборе материалов важно помнить, что цвет стен должен гармонировать с рабочей зоной. Неправильно подобранный кухонный фартук может "убить" даже самую изысканную палитру, если его текстура конфликтует с матовыми стенами.

"При работе с малогабаритными квартирами мы часто используем прием монохромности, когда стены и фасады мебели выкрашены в один сложный природный оттенок. Это ломает восприятие реальных границ комнаты", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru планировщик интерьеров Анна Карпова.

Розовая деликатность и медовое тепло

Меловый розовый — выбор для тех, кто ищет уют без приторности. Этот оттенок работает как естественный румянец: он наполняет кухню теплым светом даже в пасмурный день. Другой фаворит — медовый желтый. В отличие от яркого лимонного, он выглядит сдержанно и статусно. Эти цвета идеально подходят для кухонь, объединенных с гостиной, так как позволяют плавно зонировать пространство без лишних перегородок.

Грамотное использование цвета помогает исправить даже самые сложные планировки, где типичные ошибки в дизайне маленьких квартир превращают жизнь в борьбу за каждый квадратный сантиметр. Вместо того чтобы заливать всё белым, стоит инвестировать в качественную краску сложных оттенков.

"Цвет — это инструмент эргономики. Теплая медовая или пыльно-розовая гамма делает кухню местом, где хочется находиться долго, а не просто быстро приготовить еду. Это психология пространства", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы о цвете кухни

Правда ли, что темные цвета уменьшают кухню?

Только если использовать их безграмотно. Темные матовые оттенки (графит, глубокий синий) создают эффект бесконечности и глубины. Главное — обеспечить правильный многоуровневый свет.

Почему белый цвет стал считаться "дешевым"?

Белый требует идеальной чистоты и дорогого текстиля. В обычном быту он быстро желтеет или покрывается пятнами, превращаясь из "скандинавского стиля" в неопрятный ремонт.

Как сочетать оливковые стены с мебелью?

Лучшие компаньоны — светлое дерево (ясень, дуб), латунь и белый мрамор. Это классическое сочетание, которое выглядит актуально десятилетиями.

Какой бюджет нужен на перекраску кухни?

В среднем сегменте качественная износостойкая краска на стандартную кухню обойдется в 7-12 тысяч рублей. Эконом-варианты стартуют от 3 тысяч, но они менее долговечны.

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