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Продать и забыть: 7 главных причин, почему вторичка пополняется жильем по наследству

Недвижимость

Наследование родительской квартиры в последние годы перестало быть безусловным поводом для празднования новоселья. Мощные пласты пыльных штор и антикварные стенки в цветочек все чаще уступают место объявлению о продаже. В глаза бросается прагматизм: наследники предпочитают хрустящие купюры в банковской ячейке квадратным метрам, обремененным налогами и историей. Личные планы на жизнь диктуют новые правила игры с семейным наследием.

Женщина развешивает сухое белье на сушилке в комнате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина развешивает сухое белье на сушилке в комнате

География и экономика расстояний

Мобильность стала нормой, и это сильно бьет по рынку вторичного жилья. Если тридцать лет назад дети оседали в соседнем подъезде, то сейчас жизнь раскидывает семью по разным часовым поясам. Содержать пустующий объект в условном Екатеринбурге, проживая при этом в Петербурге, — занятие сомнительное. Квартира начинает вытягивать бюджет через оплату счетов и присмотр, не принося никакой пользы.

"Объект в другом регионе для наследника — это чемодан без ручки. Его нельзя оставить без внимания, а удаленное управление арендой часто приносит больше убытков и нервного напряжения, чем прибыли", — отметил риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Дорогое содержание старого фонда

Старые квартиры часто напоминают музеи застоя: проводка, не рассчитанная на микроволновку и кондиционер, текущие трубы и окна, которые помнят еще первый полет человека в космос. Чтобы привести такое жилье в пригодный для жизни вид, требуется капитальная реконструкция. Скромная косметика не спасает, а серьезный ремонт обходится в суммы, сопоставимые с первоначальным взносом за новостройку.

Тот самый секрет заключается в том, что стоимость качественного восстановления хрущевки зачастую не окупается при последующей продаже. Наследники умеют считать деньги и понимают: выгоднее продать объект в его аутентичном состоянии под девизом "бабушкин вариант", чем вкладывать миллионы в то, что никогда не станет элитным жильем.

Юридические войны и денежный компромисс

Когда в наследство вступают сразу несколько человек, недвижимость превращается в яблоко раздора. Брат хочет жить, сестра хочет сдавать, а дальний родственник требует свою долю наличными. Совместное владение превращается в бесконечный сериал с оплатой коммунальных услуг и разделом полок в холодильнике. На этом фоне сделка купли-продажи выглядит как единственный способ сохранить родственные связи.

"В моей практике большинство споров по наследству заканчиваются одинаково — мировым соглашением и выставлением квартиры на торги. Разделить физическую жилплощадь невозможно без дробления ее на доли, а доли стоят копейки по сравнению с целым объектом", — объяснила юрист по недвижимости Анна Мороз.

Квартира как инвестиционный парадокс

Для старшего поколения квадратные метры были святыней и единственной гарантией стабильности. Современный человек смотрит на квадратные метры как на ликвидный инструмент. Зачем держать пустую однушку на окраине, если можно погасить ипотеку в центре, оплатить обучение ребенку или запустить бизнес. Смена приоритетов делает расставание с фамильными стенами эмоционально проще и экономически выгоднее.

В крупных городах существенная часть предложений состоит именно из наследственных квартир. Люди стремятся выйти в кэш, пока рынок позволяет совершить выгодный выбор альтернативного актива. Часто это связано и с нежеланием погружаться в атмосферу прошлого, которая в старых стенах давит слишком сильно. Психологический комфорт в новой квартире без чужой истории сегодня ценится выше, чем ностальгия по детству.

Причина продажи Последствия сохранения
Наличие нескольких наследников Конфликты по оплате ЖКХ и ремонту
Ветхое состояние коммуникаций Риск внезапных трат на аварийный ремонт
Удаленное проживание владельца Накопление долгов и деградация жилья

Даже если квартира находится в престижном районе, текущая ситуация диктует свои правила. Высокие ставки по кредитам и общая волатильность заставляют владельцев искать более надежный вариант размещения средств. Продажа становится не просто желанием избавиться от хлама, а рациональным управлением капиталом.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли делать ремонт перед продажей бабушкиной квартиры?

В большинстве случаев это бессмысленная трата. Покупатели наследственного жилья чаще всего планируют снос всего до бетонного основания. Максимум — вывезти старую мебель и провести генеральную уборку.

Как быстро нужно продать квартиру после вступления в наследство?

Спешка может привести к потере в цене, но затягивание грозит лишними расходами на налоги и коммуналку. Оптимально выставлять объект в первый год владения, когда цена понятна, а состояние не ухудшилось из-за простоя.

Что делать, если один из наследников против продажи?

Это пат. Единственный законный выход — выкуп его доли остальными участниками или судебное решение о разделе. Чаще всего рациональный довод о деньгах в кармане побеждает упрямство.

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Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров, юрист по недвижимости Анна Мороз
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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