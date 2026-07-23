Какое жилье останется в цене: эксперты назвали самые надежные квартиры для покупки

Покупка жилья на пике эмоций часто оборачивается неприятным сюрпризом через несколько лет. Когда первый восторг от приобретения утихает, на поверхность выходят архитектурные изъяны и ошибки в выборе локации. На практике видно, что объекты, купленные без четкого понимания их будущего использования, превращаются в балласт, который невозможно продать по рыночной цене.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка квартиры

Ловушки планировок и лишние метры

Функциональность пространства стала главным требованием тех, кто ищет жилье для себя. Покупатели больше не хотят переплачивать за темные лабиринты коридоров или огромные комнаты, в которых невозможно грамотно расставить мебель. В глаза бросается избыток предложений с нежилыми мертвыми зонами, которые только увеличивают итоговую сумму в квитанции, но не приносят пользы.

"При выборе квартиры важно смотреть на документальную чистоту и отсутствие незаконных перепланировок. Любое нарушение строительных норм станет поводом для крупного торга со стороны покупателя", — объяснил эксперт Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Ценность жилья напрямую зависит от его способности подстраиваться под нужды владельца. Отсутствие гардеробных или второго санузла в большой квартире сегодня воспринимается как критическая ошибка проектирования. Такое решение застройщика или прежнего собственника заставляет снижать цену при продаже.

Кризис малых площадей

Студии, которые еще недавно разлетались как горячие пирожки, постепенно теряют свой статус надежного актива. Когда рынок перенасыщен однотипными клетушками, конкуренция между продавцами становится жесткой. В таких условиях покупатель диктует правила, выбирая наиболее качественные и доступные варианты, оставляя владельцев неудачных лотов ни с чем.

Признаки ликвидной квартиры Признаки "мертвого груза" Кухня-гостиная (евро-формат) Узкая кухня менее 8 метров Наличие ниш под шкафы или гардеробных Длинные и узкие Г-образные коридоры Развитая социальная инфраструктура Транспортная изоляция и дефицит парковок

Тот самый секрет успешной продажи кроется в универсальности. Квартиры семейного формата с двумя или тремя спальнями остаются наиболее устойчивыми к рыночным колебаниям. Даже если общее количество сделок падает, спрос на качественное жилье для жизни сохраняется всегда.

Устаревший фонд и цена комфорта

Панельные дома, построенные сорок-пятьдесят лет назад, рискуют навсегда остаться в прошлом. Несмотря на попытки освежить их косметическим ремонтом, системные проблемы вроде плохой звукоизоляции, изношенных коммуникаций и тесных подъездов никуда не исчезают. Исправить такой вариант невозможно, что делает инвестиции в старый фонд рискованными.

"Сложно конкурировать с новыми проектами, где застройщики предлагают современные удобства и выгодные условия покупки. Владельцам вторички приходится идти на значительные уступки, чтобы привлечь внимание", — отметил специально для Pravda.Ru девелопер, специалист по экономике девелоперских проектов и продажам недвижимости Артём Мельников.

Иногда даже правильное расположение дома не спасает ситуацию, если район перегружен однотипными новостройками. Переизбыток предложения создает ситуацию, когда десятки одинаковых квартир соревнуются за одного клиента. В этом случае на первый план выходит любая техническая деталь, способная выделить объект на фоне конкурентов.

Ответы на популярные вопросы о ликвидности жилья

Почему студии стали хуже продаваться

Рынок перенасыщен микро-жильем, которое раньше покупали для перепродажи. Сейчас аудитория таких объектов сузилась до студентов и одиночек, а конкуренция среди собственников выросла в разы.

Стоит ли вкладываться в ремонт перед продажей в старом доме

Дорогой ремонт в типовой девятиэтажке прошлого века редко окупается. Покупатель смотрит на состояние самого дома, инженерных сетей и подъезда. Чистоты и аккуратности обычно достаточно.

Какая планировка считается самой выгодной сегодня

Наибольшим спросом пользуются квартиры евро-формата, где кухня объединена с гостиной. Это позволяет эффективно использовать площадь и создавать общее пространство для общения всей семьи.

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