Покрытие, которому не страшны вода и удары: его всё чаще выбирают вместо ламината

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Недвижимость

Ламинат на кухне постепенно уступает место материалам с иным составом. К 2026 году каменно-полимерные плиты и кварцвинил вытесняют древесно-стружечные покрытия. Эти решения игнорируют влагу, выдерживают падение посуды и эффективно передают тепло от инженерных систем пола.

Кухня с кварцвиниловым напольным покрытием
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня с кварцвиниловым напольным покрытием

Уязвимые места привычных покрытий

Кухонная зона требует от материала выносливости. Здесь пол контактирует с агрессивной химией, жиром и горячей водой. Обычный ламинат при намокании расширяется, что приводит к деформации замков. Керамическая плитка лишена этого недостатка, но она остается тактильно холодной и хрупкой при ударах тяжелыми предметами.

"Кварцвинил стал стандартом в городских квартирах. Заказчики выбирают его за монолитность укладки и отсутствие порогов между зонами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Переделка основания из-за разбухшего покрытия обходится владельцам в несколько раз дороже самого материала. Чтобы выбор покрытия пола не стал фатальным, мастера советуют смотреть в сторону многослойных полимеров. Они имитируют шероховатый бетон, теплый сланец или натуральный дуб, сохраняя стабильность геометрии.

Характеристики кварцвинила и полимеров

Материал состоит из смеси кварцевого песка и поливинилхлорида. Это придает плитам плотность камня и гибкость пластика. В отличие от ламината, такое покрытие не притягивает пыль и статическое электричество. Если пол перестал блестеть, это часто связано с использованием неподходящих моющих средств, а не с износом защитного слоя.

Критерий сравнения Показатель кварцвинила
Коэффициент водопоглощения 0.01 процента
Класс износостойкости 34–43 класс
Совместимость с обогревом До 28–30 градусов Цельсия
Срок службы на кухне 15–25 лет

Полимерные полы приглушают шум шагов, что важно для семей с детьми и домашними животными. После завершения работ иногда остаются обрезки ламината или плитки, которые сложно применить в интерьере. Кварцвинил же режется обычным строительным ножом, минимизируя количество отходов при монтаже.

"Для кухни критически важна герметичность. Полимерные замковые системы исключают попадание влаги под покрытие, что предотвращает появление плесени", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Как избежать ошибок при покупке

Рынок наполнен продукцией разного качества. При выборе стоит ориентироваться на толщину верхнего защитного слоя. Для кухни этот параметр не должен быть ниже 0.5 мм. Тонкие бытовые варианты быстро теряют текстуру в зонах интенсивного движения.

"Цены на качественный каменно-полимерный пол начинаются от 2500 рублей за квадратный метр. Дешевые аналоги могут иметь резкий запах и плохую геометрию замков", — отметил эксперт Pravda.Ru, инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Особое внимание уделяют ровности основания. Полимерное покрытие повторяет все изъяны черновой стяжки. Если на кухне планируется сложный кухонный фартук из тяжелых материалов, лучше сначала завершить грязные работы, а затем приступать к финишному настилу пола.

Ответы на популярные вопросы о кухонных полах

Нужна ли подложка под кварцвинил?

Да, специальная высокоплотная подложка толщиной 1–1.5 мм необходима. Она компенсирует микронеровности и снижает нагрузку на замки. Обычная подложка для ламината не подходит из-за своей мягкости.

Можно ли ставить тяжелую мебель на такой пол?

Каменно-полимерные плиты выдерживают вес кухонного гарнитура с каменной столешницей. Однако под ножки отдельно стоящей техники лучше подкладывать защитные демпферы для распределения давления.

Насколько экологично такое покрытие?

Сертифицированные материалы имеют класс эмиссии E1 или E0. Это означает отсутствие летучих вредных веществ. Перед покупкой следует запрашивать санитарный сертификат у продавца.

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Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, инженер-строитель Алексей Тихонов, инженер-сметчик Дмитрий Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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