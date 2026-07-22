Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пустая грядка ещё успеет удивить: после лука и чеснока можно собрать второй урожай до морозов
Старый космический таран не прошел бесследно для Млечного пути: диск повело и гало вспыхнуло
Стерильная чистота уничтожает детство: идеальный интерьер обернулся скрытой угрозой для развития
Рыбный ужин по-новому: столовая ложка привычного продукта сделает массу невероятно нежной
500 рублей только начало: одна ошибка с тонировкой способна закончиться арестом
Древнейшая пещера Австралии поразила ученых: найдены следы манипуляций с огнем возрастом в 25 тысяч лет
Природная одаренность оказалась фикцией: мозг способен менять структуру под давлением новых нагрузок
Волосы скажут спасибо: простой состав с кофе помогает скрыть седину и реже ходить в салон
Архитектурный шок в Калининграде: викторианский стиль старой психбольницы заставил власти сменить тактику

То, что годами считалось нормой, быстро выходит из моды: шторку в ванной заменяет другое решение

Недвижимость

Шторка из полиэстера окончательно перешла в разряд интерьерного балласта. Европейский дизайн диктует отказ от лишних перегородок в пользу прозрачного стекла и открытых зон. Это решение меняет не только эстетику, но и гигиену санузла, превращая стандартную ванную в функциональное пространство.

Душевая кабина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Душевая кабина

Тканевые занавески дробят помещение визуально. Стеклянные панели, напротив, пропускают свет и стирают границы. В трендах 2025—2026 годов доминирует закаленное стекло толщиной 6—10 мм. Оно выдерживает удары и не мутнеет со временем. Дизайнеры выбирают безрамные конструкции, где фурнитура сводится к паре аккуратных креплений.

"Стекло в мокрой зоне — это не роскошь, а вопрос элементарного порядка. Капли воды на прозрачной поверхности выглядят естественнее, чем пожелтевший край дешевой шторы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Рынок душевых ограждений в Европе стабильно растет. Прогнозы до 2032 года подтверждают: потребитель готов вкладываться в долговечные материалы. Матовое или рифленое стекло используется там, где нужно скрыть силуэт, не перекрывая световой поток. Это особенно ценно для небольших санузлов, где каждый метр на счету.

Концепция Walk-in

Душ вровень с полом стал стандартом. Никаких порогов, пластиковых поддонов и ступеней. Вся инженерия прячется в стяжку, а вода уходит в тонкий трап. Такой подход делает ремонт ванной более сложным технически, но безупречным визуально. Минимум стыков — меньше мест для накопления грязи.

Тип решения Основные характеристики
Складные створки Экономят место в хрущевках, полностью открывают проем.
Стационарная панель Минимум фурнитуры, максимальная надежность и простота уборки.
Walk-in зона Отсутствие дверей, вход свободен, пол в один уровень с комнатой.

"Приемка квартиры с готовым душем без поддона требует проверки уклона плитки. Если вода застаивается, переделка обойдется дорого", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Роман Волков.

Открытые душевые системы часто дополняют зеркалом без рамы и встроенными нишами. Это превращает утилитарный блок в подобие домашнего спа. Для отделки стен все чаще используют акриловую краску или микробетон вместо стандартного кафеля.

Гигиена и ресурс материалов

Шторка — главный рассадник плесени. Влажная ткань сохнет долго, создавая среду для бактерий. Стекло достаточно протереть водосгоном после использования. Это существенно снижает затраты времени на поддержание чистоты. Плюс современные составы для обработки поверхностей создают гидрофобный слой, на котором не задерживается известковый налет.

"Напольные покрытия в таких зонах должны иметь противоскользящее напыление. Это залог безопасности, особенно для пожилых людей", — отметил специально для Pravda.Ru мастер по укладке напольных покрытий Андрей Лакин.

Переход к стеклянным конструкциям — это инвестиция. Стоимость качественной перегородки выше цены карниза, но срок службы исчисляется десятилетиями. В бюджете можно выделить три уровня: эконом (готовые кабины от 20 000 руб.), средний (закаленное стекло с монтажом от 45 000 руб.) и премиум (индивидуальные проекты в пол от 120 000 руб.).

Ответы на популярные вопросы о дизайне ванной

Сложно ли мыть стеклянную перегородку каждый день?

Нет, если использовать скребок для воды сразу после душа. Это занимает 30 секунд. Раз в неделю можно наносить средство с эффектом анти-капля.

Не опасно ли стекло, если оно разобьется?

Для ванных используют закаленное стекло. Оно очень прочное. Если его удастся разбить, оно рассыплется на мелкую крошку без острых граней.

Можно ли поставить стекло, если вместо душа стоит ванна?

Да, существуют специальные складные или поворотные стеклянные экраны на борт ванны. Они заменяют шторку и выглядят презентабельнее.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, мастер по укладке напольных покрытий Андрей Лакин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Санкт-Петербург
Семь лет до транспортной революции в Петербурге: планы строителей изменят комфорт миллионов
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Наука и техника
Полвека споров подошли к финалу: названы доказательства, почему высадка на Луну не была фейком
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Садоводство, цветоводство
Погода держит томаты зелёными: проверенная подкормка поможет ускорить созревание плодов
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Заготавливаем кусочек лета: ароматная кабачковая икра с томатом и грузинскими травами
Последние материалы
То, что годами считалось нормой, быстро выходит из моды: шторку в ванной заменяет другое решение
Старый космический таран не прошел бесследно для Млечного пути: диск повело и гало вспыхнуло
Стерильная чистота уничтожает детство: идеальный интерьер обернулся скрытой угрозой для развития
Рыбный ужин по-новому: столовая ложка привычного продукта сделает массу невероятно нежной
500 рублей только начало: одна ошибка с тонировкой способна закончиться арестом
Древнейшая пещера Австралии поразила ученых: найдены следы манипуляций с огнем возрастом в 25 тысяч лет
Природная одаренность оказалась фикцией: мозг способен менять структуру под давлением новых нагрузок
Волосы скажут спасибо: простой состав с кофе помогает скрыть седину и реже ходить в салон
Архитектурный шок в Калининграде: викторианский стиль старой психбольницы заставил власти сменить тактику
В деревнях станет легче дышать: Северная Осетия обеспечила приток новых кадров в медицину
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.