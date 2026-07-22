То, что годами считалось нормой, быстро выходит из моды: шторку в ванной заменяет другое решение

Шторка из полиэстера окончательно перешла в разряд интерьерного балласта. Европейский дизайн диктует отказ от лишних перегородок в пользу прозрачного стекла и открытых зон. Это решение меняет не только эстетику, но и гигиену санузла, превращая стандартную ванную в функциональное пространство.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Душевая кабина

Стекло вместо пластика

Тканевые занавески дробят помещение визуально. Стеклянные панели, напротив, пропускают свет и стирают границы. В трендах 2025—2026 годов доминирует закаленное стекло толщиной 6—10 мм. Оно выдерживает удары и не мутнеет со временем. Дизайнеры выбирают безрамные конструкции, где фурнитура сводится к паре аккуратных креплений.

"Стекло в мокрой зоне — это не роскошь, а вопрос элементарного порядка. Капли воды на прозрачной поверхности выглядят естественнее, чем пожелтевший край дешевой шторы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Рынок душевых ограждений в Европе стабильно растет. Прогнозы до 2032 года подтверждают: потребитель готов вкладываться в долговечные материалы. Матовое или рифленое стекло используется там, где нужно скрыть силуэт, не перекрывая световой поток. Это особенно ценно для небольших санузлов, где каждый метр на счету.

Концепция Walk-in

Душ вровень с полом стал стандартом. Никаких порогов, пластиковых поддонов и ступеней. Вся инженерия прячется в стяжку, а вода уходит в тонкий трап. Такой подход делает ремонт ванной более сложным технически, но безупречным визуально. Минимум стыков — меньше мест для накопления грязи.

Тип решения Основные характеристики Складные створки Экономят место в хрущевках, полностью открывают проем. Стационарная панель Минимум фурнитуры, максимальная надежность и простота уборки. Walk-in зона Отсутствие дверей, вход свободен, пол в один уровень с комнатой.

"Приемка квартиры с готовым душем без поддона требует проверки уклона плитки. Если вода застаивается, переделка обойдется дорого", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Роман Волков.

Открытые душевые системы часто дополняют зеркалом без рамы и встроенными нишами. Это превращает утилитарный блок в подобие домашнего спа. Для отделки стен все чаще используют акриловую краску или микробетон вместо стандартного кафеля.

Гигиена и ресурс материалов

Шторка — главный рассадник плесени. Влажная ткань сохнет долго, создавая среду для бактерий. Стекло достаточно протереть водосгоном после использования. Это существенно снижает затраты времени на поддержание чистоты. Плюс современные составы для обработки поверхностей создают гидрофобный слой, на котором не задерживается известковый налет.

"Напольные покрытия в таких зонах должны иметь противоскользящее напыление. Это залог безопасности, особенно для пожилых людей", — отметил специально для Pravda.Ru мастер по укладке напольных покрытий Андрей Лакин.

Переход к стеклянным конструкциям — это инвестиция. Стоимость качественной перегородки выше цены карниза, но срок службы исчисляется десятилетиями. В бюджете можно выделить три уровня: эконом (готовые кабины от 20 000 руб.), средний (закаленное стекло с монтажом от 45 000 руб.) и премиум (индивидуальные проекты в пол от 120 000 руб.).

Ответы на популярные вопросы о дизайне ванной

Сложно ли мыть стеклянную перегородку каждый день?

Нет, если использовать скребок для воды сразу после душа. Это занимает 30 секунд. Раз в неделю можно наносить средство с эффектом анти-капля.

Не опасно ли стекло, если оно разобьется?

Для ванных используют закаленное стекло. Оно очень прочное. Если его удастся разбить, оно рассыплется на мелкую крошку без острых граней.

Можно ли поставить стекло, если вместо душа стоит ванна?

Да, существуют специальные складные или поворотные стеклянные экраны на борт ванны. Они заменяют шторку и выглядят презентабельнее.

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