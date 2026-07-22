Тишина на кухне: как вынести гудящий двигатель за пределы квартиры и забыть о шуме вытяжки

Шум вытяжки — это не приговор для семейных ужинов, а следствие конструктивных ограничений. В типовых решениях мотор находится в метре от вашего уха. Гул лопастей, вибрация тонкого металла и завихрения воздуха в гофре создают звуковой фон, убивающий уют. Но архитектурный подход предлагает радикальный выход: изгнать двигатель из кухни, оставив над плитой лишь лаконичный зонт.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain кухонная вытяжка

Внешний мотор: архитектура тишины

Концепция выносного мотора превращает кухню в зону чистого звука. Двигатель переносится в техническое помещение, на чердак или внешнюю стену дома. Над варочной панелью монтируется пустой зонт с фильтрами, который соединен с удаленным вентилятором через жесткий канал. Это решение требует проработки систем хранения и прокладки трасс еще на этапе черновых работ.

"Выносной мотор — это единственный способ действительно избавиться от механического шума. Однако помните, что на высоких оборотах звук рассекаемого воздуха в решетках зонта всё равно останется. Это физика", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Анатомия звука: почему гудит стандартная техника

В обычных вытяжках источником раздражения служит вибрация корпуса и работа электродвигателя. Если прибор стал работать громче со временем, причина редко кроется в его износе. Грязные жироулавливающие кассеты заставляют мотор работать на пределе, а гибкие гофрированные трубы создают турбулентность. Гладкий стальной канал — признак хорошего тона в инженерии.

Параметр Решение Материал воздуховода Только жесткий пластик или оцинкованная сталь Обслуживание Чистка фильтров раз в 2-4 недели Тип мотора Канальный или наружный (выносной)

При выборе современного интерьера в 2026 году важно учитывать не только визуальную составляющую, но и акустическое давление. Бюджет на тихую систему с выносным мотором может в 3-5 раз превышать стоимость стандартной вытяжки. В вилку цен входят совместимый зонт, канальный вентилятор и услуги проектировщика.

"Для правильной работы мощной вытяжки критически важен приток воздуха. Если квартира герметична, вентилятор будет "давиться", шуметь и не забирать запахи. Нужна приточная установка", — предупредила архитектор, специалист по нормативам Анастасия Кузнецова.

Проектирование и расчет: цена тишины

Выносной двигатель не панацея, если трасса воздуховода изобилует поворотами под 90 градусов. Каждый угол снижает производительность системы и добавляет децибел. Идеальный сценарий — прямая труба максимального диаметра. Особое внимание стоит уделить виброизоляции креплений мотора, чтобы низкочастотный гул не передавался по стенам к соседям.

"Жировая пленка на крыльчатке выносного мотора — главная угроза в будущем. Доступ к вентилятору для обслуживания должен быть предусмотрен проектом, иначе через два года система встанет", — подчеркнул мастер по вентиляции и вытяжным системам Евгений Назаров.

Ответы на популярные вопросы о кухонной вентиляции

Можно ли обычную вытяжку переделать в систему с выносным мотором?

В большинстве случаев это невозможно или нецелесообразно. Обычные вытяжки спроектированы как единое устройство. Потребуется покупка специального зонта-приемника без собственного двигателя.

Будет ли слышно выносной мотор на фасаде дома?

Да, наружные блоки создают определенный шум. При монтаже в многоквартирном доме это может привести к конфликтам с соседями, поэтому такие системы чаще ставят в загородных домах.

Как часто нужно чистить фильтры в вытяжке?

Металлические жироулавливающие фильтры рекомендуется мыть в посудомойке раз в месяц. Забитый фильтр не только увеличивает шум, но и превращает слой жира в пожароопасную зону.

Какой воздуховод лучше: круглый или плоский?

С точки зрения аэродинамики круглый гладкий канал диаметром от 150 мм идеален. Плоские каналы часто имеют меньшее сечение, что повышает скорость воздуха и, как следствие, уровень свиста.

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