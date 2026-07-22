Потолок выдаёт возраст ремонта: натяжным полотнам всё чаще находят более стильную замену

Индустрия интерьерного дизайна отказывается от поливинилхлоридных пленок в пользу натуральных фактур. На смену глянцевым поверхностям приходят бетон, дерево и архитектурный текстиль. Эти решения меняют восприятие пространства, избавляя жилье от эффекта пластиковой коробки и визуального шума.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деревянный реечный потолок

Эстетика бетона и микроцемента

Грубые поверхности перестали быть деталью исключительно складских помещений. Чистая бетонная плита подчеркивает честность архитектуры. Если застройщик сдал объект с качественным монолитом, поверхность достаточно обеспылить и покрыть матовым лаком. Это сохраняет высоту помещений, что критично при дизайне малогабаритных квартир.

Микроцемент служит технологичной альтернативой для тех, кто хочет получить бесшовное покрытие с имитацией камня. Состав наносится слоем в 2-3 миллиметра на гипсокартон или штукатурку. Он не трескается и обладает абсолютной влагостойкостью. Это избавляет владельца от необходимости изучать, как мыть натяжной потолок без повреждения тонкой пленки.

"Бетон требует безупречного качества исполнения. Любая небрежность превратит стильный минимализм в затянувшийся ремонт. Микроцемент в этом плане стабильнее, но требует квалифицированного мастера для создания правильного рисунка мазков", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Деревянные рейки и акустический комфорт

Дерево в отделке верхней плоскости исправляет главную проблему современных квартир — избыточное эхо. Шпонированные ламели или рейки из массива создают ритмический рисунок. Часто их используют для зонирования пространства, когда реечная конструкция плавно переходит с потолка на стену в изголовье кровати или за ТВ-зоной.

В отличие от ПВХ-потолков, дерево не накапливает статическое электричество. Пыль на нем оседает медленнее, чем на синтетике, которую приходится очищать, используя специальные инструменты для уборки. Натуральный материал поддерживает естественный воздухообмен, не создавая герметичного купола над головой жильцов.

Тканевые системы и световые сценарии

Текстильные потолки холодного монтажа внешне неотличимы от классической штукатурки. Они имеют матовую зернистую фактуру и пропускают воздух. Тканевые полотна не имеют швов при ширине до пяти метров. Главное преимущество — возможность установки светопрозрачных материалов с закарнизным освещением.

"Ткань — это экологичный премиум-сегмент. Она не выгорает и не провисает со временем. Однако при заливе сверху такое полотно придется менять полностью, в отличие от ПВХ, где возможен слив воды и восстановление формы", — объяснила специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Открытые коммуникации в дизайне

Отказ от маскировки инженерных систем позволяет выиграть 10-15 сантиметров высоты. Вентиляционные короба, электропроводка в стальных трубах и лотки под кабель становятся частью оформления. Этот прием требует строгой дисциплины монтажа: каждая линия должна быть выверена по линейке. Подобный подход актуален для квартир с высокими потолками, где сохранение объема важнее декоративности.

Вариант отделки Примерная стоимость (материалы + работа) Микроцемент (Премиум) от 5500 руб./м² Тканевое полотно (Средний) от 2800 руб./м² Покраска коммуникаций (Эконом) от 900 руб./м²

Цены на материалы и услуги монтажа зависят от сложности проекта и региона. Представленные данные являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от прайса дизайнерских бюро или строительных центров.

"При открытом потолке важно уделить внимание электробезопасности. Кабели должны быть защищены негорючими рукавами, а распределительные коробки находиться в свободном доступе для обслуживания", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru электрик Николай Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о потолках

Можно ли использовать дерево в ванной комнате?

Да, если это термодревесина или лиственница, покрытая специальными составами, препятствующими гниению и образованию плесени.

Как ухаживать за бетонным потолком?

Достаточно сухой уборки мягкой щеткой раз в полгода. Лаковое покрытие защищает поры бетона от глубокого проникновения пыли.

Правда ли, что тканевые потолки нельзя мыть?

Влажная чистка допустима только для специализированных серий с полиуретановой пропиткой. В остальных случаях рекомендована сухая химчистка.

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