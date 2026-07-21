Дома уходят с молотка пачками: ипотечные должники лишились жилья в огромных масштабах

В первой половине 2026 года на торгах в рамках исполнительного производства было реализовано почти 1,2 тысячи жилых объектов — квартир, долей и домов, изъятых у ипотечных заёмщиков. Объём таких сделок вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а сумма выручки увеличилась на 14% и составила 3,89 млрд рублей. Данные приводит РИА Недвижимость со ссылкой на статистику судебных приставов.

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Наибольшее число торгов пришлось на Московскую область — 103 сделки, Санкт-Петербург — 68, а также Краснодарский край, Новосибирскую область и Республику Башкортостан, где зафиксировано по 46 реализаций. По расчётам коллекторского агентства «Долговой консультант», в среднем по стране ежедневно с молотка уходит чуть более шести квартир. В агентстве связывают рост активности с двукратным увеличением просроченной задолженности по ипотечным договорам за 2025 год.

Механизм и причины роста

Принудительная реализация залогового жилья запускается после признания долга просроченным и получения банком исполнительного документа. Недвижимость выставляется на электронные торги с начальной ценой, как правило, ниже рыночной на 10–15%. Если заявок нет, стоимость снижается на следующем этапе. Выручка направляется на погашение основного долга, процентов, штрафов и судебных издержек; остаток — при наличии — возвращается заёмщику.

Превышение темпа роста выручки (+14%) над темпом роста числа сделок (+7,5%) указывает на то, что средняя цена реализованного объекта увеличилась. Это может отражать как изменение структуры продаваемого фонда — большая доля квартир в мегаполисах, — так и общий рост цен на жильё за год.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева обращает внимание, что удвоение просрочки в 2025 году стало отложенным следствием роста ключевой ставки и напряжения платежеспособности заёмщиков, взявших кредиты в 2020–2022 годах под низкие ставки льготных программ. При рефинансировании или переходе на рыночные условия их платёжная нагрузка выросла существенно, а индексация доходов не поспевала за инфляцией.

Последствия для сторон

Для заёмщиков потеря единственного жилья остаёт крайней мерой, однако судебная практика последних лет показывает снижение порога терпения банков к длительным просрочкам. Для кредитных организаций реализация залога — способ вернуть капитал, но длительные торги и дисконт при продаже снижают коэффициент возврата. Покупатели на торгах получают доступ к жилью ниже рыночных цен, но берут на себя риски обременений, недобросовестных продавцов и сложностей с регистрацией.

Рост числа принудительных реализаций — индикатор качества кредитного портфеля банковского сектора и напряжения в секторе бытовых ипотек. Пока абсолютные значения остаются умеренными на фоне миллионов действующих договоров, но тренд ускорения требует мониторинга со стороны регулятора и участников рынка.

Экспертная проверка: специалист по ипотечному кредитованию специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева