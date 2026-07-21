Городская застройка вышла на пик: резкий скачок ввода жилья в Москве изменил рынок услуг

Москва за первую половину 2026 года передала под заселение более 800 тыс. кв. метров жилья в новых домах. По данным заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, объем ввода вырос на 25% относительно аналогичного периода 2025 года. Всего в столице в новые квартиры переехали или находятся в процессе переезда около 286 тыс. человек.

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Региональный разрез и инфраструктура

Наибольшая активность зафиксирована в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО), где за полгода ввели более 160 тыс. кв. метров жилья. Согласно заявлениям городских властей, новые объекты сдаются с отделкой квартир и подъездов, а придомовые территории включают детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха.

Экономический интерес для коммерческого сектора представляют первые этажи зданий, которые отведены под бизнес-помещения. Это создает новую базу для развития малого предпринимательства и сферы услуг в районах застройки.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что рост объемов ввода жилья в условиях текущего цикла может свидетельствовать о завершении крупных этапов государственных программ, однако итоговое влияние на рынок зависит от того, насколько быстро растет реальный спрос на фоне стоимости заемного капитала.

Технические стандарты и доступность

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что расчетный срок службы новых зданий составляет более ста лет. В части социальной адаптации часть квартир оборудована для людей с ограниченной мобильностью: в таких помещениях расширены дверные проемы и коридоры, занижены выключатели, а в санузлах установлены поручни.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что массовая передача объектов под заселение означает переход застройщиков от стадии строительства к этапу закрытия проектных обязательств и расчетных отношений с банками-кредиторами.