Москва за первую половину 2026 года передала под заселение более 800 тыс. кв. метров жилья в новых домах. По данным заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, объем ввода вырос на 25% относительно аналогичного периода 2025 года. Всего в столице в новые квартиры переехали или находятся в процессе переезда около 286 тыс. человек.
Наибольшая активность зафиксирована в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО), где за полгода ввели более 160 тыс. кв. метров жилья. Согласно заявлениям городских властей, новые объекты сдаются с отделкой квартир и подъездов, а придомовые территории включают детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха.
Экономический интерес для коммерческого сектора представляют первые этажи зданий, которые отведены под бизнес-помещения. Это создает новую базу для развития малого предпринимательства и сферы услуг в районах застройки.
Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что рост объемов ввода жилья в условиях текущего цикла может свидетельствовать о завершении крупных этапов государственных программ, однако итоговое влияние на рынок зависит от того, насколько быстро растет реальный спрос на фоне стоимости заемного капитала.
Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что расчетный срок службы новых зданий составляет более ста лет. В части социальной адаптации часть квартир оборудована для людей с ограниченной мобильностью: в таких помещениях расширены дверные проемы и коридоры, занижены выключатели, а в санузлах установлены поручни.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что массовая передача объектов под заселение означает переход застройщиков от стадии строительства к этапу закрытия проектных обязательств и расчетных отношений с банками-кредиторами.
Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.