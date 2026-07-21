Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стены трещат от сырости: масштабное обновление жилого фонда Сахалина изменило облик целых кварталов
Природа решила ударить дважды: Амурская область рискует потерять контроль над уровнем рек
Не куст, а скульптура: можжевельник способен держать форму годами, если не допустить одну ошибку
Сотрудницу заставили оплатить iPhone 16: суд в Свободном обнулил долг из-за ошибок руководства
Ростовская область: мастера по ремонту техники зарабатывают в среднем более 130 тысяч рублей
Студенты Сахалина в шоке от щедрости: региональная программа перекроет половину счетов за вуз
Огонь зашел в жилые дома: серия техногенных происшествий в Хабаровском крае всколыхнула регион
Земля больше не пустует: в районе имени Лазо резко изменили подход к продовольствию региона
Цифры просто поражают воображение: Магаданская область пересмотрела стратегию развития недр

Скупой платит дважды, а кухня — годами: кухонный фартук способен испортить ремонт надолго

Недвижимость

Выбор кухонного фартука определяет облик интерьера на десятилетие. Ошибка в материале обходится в 30–100 тысяч рублей при переделке. Инвестиция в качественную поверхность защищает стены от жира и пара, превращая рабочую зону в стильный элемент архитектуры дома.

Современная кухня с зеркальным фартуком
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Современная кухня с зеркальным фартуком

Керамика против бытового хаоса

Керамическая плитка остается стандартом индустрии благодаря своей инертности к высоким температурам и агрессивной химии. Срок службы покрытия превышает 20 лет. Рынок предлагает форматы от мелких элементов до крупногабаритных плит, имитирующих текстуру сланца или бетона. Главной проблемой остаются межплиточные швы, которые впитывают загрязнения и требуют обновления затирки каждые 5–7 лет.

"При выборе плитки важно учитывать калибр и тон партии. Разница в пару миллиметров станет критичной при укладке с минимальным швом", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Для фартука площадью 4 квадратных метра обновление кухни с помощью плитки потребует от 20 до 50 тысяч рублей. Стоимость монтажа сопоставима с ценой материала среднего сегмента.

Стеклянный монолит в интерьере

Скинали из закаленного стекла создают бесшовную плоскость, что упрощает гигиену. Отсутствие пор исключает размножение бактерий. Дизайнеры рекомендуют избегать яркой фотопечати, отдавая предпочтение однотонному окрашиванию или матовому финишу. Это предотвращает визуальное устаревание интерьера через 2–3 года эксплуатации.

Материал Бюджет (4 кв. м), руб.
Ламинированный МДФ 6 000 — 25 000
Керамическая плитка 20 000 — 50 000
Закаленное стекло 35 000 — 140 000
Кварцевый агломерат 50 000 – 200 000

Стеклянные панели требуют идеальной точности замеров. Любая ошибка в расположении розеток приведет к необходимости переделки всего листа, так как закаленное стекло нельзя сверлить на месте.

Философия камня и эргономика

Кварцевый агломерат и акрил позволяют создать единую систему со столешницей. Такое планирование систем хранения и рабочих зон выглядит статусно и исключает скопление грязи в стыках. Акриловый камень ремонтоприоден: царапины удаляются полировкой, а швы между деталями невидимы. Кварц прочнее, но требует сложной резки на производстве.

"Камень на фартуке требует усиленного основания. Если стена в новостройке выполнена из гипсокартона в один слой, тяжелый агломерат может спровоцировать деформацию конструкции", — подчеркнула специально для Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Сдвиг в сторону каменных покрытий оправдан в современном кухонном фартуке, где визуальная чистота важнее декоративных излишеств.

Бюджетные сценарии из МДФ

Ламинированные панели имитируют дерево, камень или металл. Это временное решение со сроком службы до 8 лет. Материал чувствителен к влаге на торцах и жару от варочной панели. Основное преимущество — возможность быстрого монтажа без привлечения профильных бригад. Такое решение часто встречается, когда нужно исправить ошибки планировки кухни с минимальными затратами.

Ритм и текстура мозаики

Мозаика работает как сложный визуальный акцент. Она позволяет облицовывать криволинейные поверхности, но требует ювелирной работы мастера. Стоимость укладки квадратного метра мозаики достигает 12 тысяч рублей. Обилие швов усложняет ежедневный уход, поэтому эксперты рекомендуют использовать эпоксидную затирку, устойчивую к окрашиванию жиром и вином.

"Эпоксидная затирка в работе сложнее цементной, но она не меняет цвет десятилетиями. Для мозаики это единственный способ сохранить эстетику", — объяснил эксперт Pravda.Ru отдельщик Сергей Рябов.

Ответы на популярные вопросы о кухонных фартуках

Можно ли клеить новый фартук на старую плитку?

Такой подход возможен только при использовании легких панелей МДФ. Для плитки или камня демонтаж старого слоя обязателен для обеспечения адгезии.

Какая высота фартука считается стандартной?

Обычно это 60 сантиметров. Однако при отсутствии верхних шкафов фартук можно поднять до потолка или ограничить высотой 20–30 сантиметров.

Что практичнее: матовая или глянцевая поверхность?

На глянце сильнее видны капли воды и отпечатки пальцев. Матовые фактурные поверхности лучше скрывают мелкие загрязнения, но сложнее отмываются от застывшего жира.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-строитель Алексей Тихонов, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, отдельщик Сергей Рябов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Экономика и бизнес
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Нефть
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Иркутская область
Земля просто ушла из-под ног: провал в Иркутске поставил под удар основание многоэтажки
Популярное
Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай

Несвоевременное извлечение луковиц из земли приводит к их распаду и потере лежкости, однако существуют природные индикаторы, указывающие на идеальный момент.

Последние недели решают судьбу чеснока: одна ошибка перед уборкой испортит весь урожай
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Старая "Нива" вернулась с сюрпризом: АвтоВАЗ изменил легендарный внедорожник до неузнаваемости
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Последние материалы
Не куст, а скульптура: можжевельник способен держать форму годами, если не допустить одну ошибку
Сотрудницу заставили оплатить iPhone 16: суд в Свободном обнулил долг из-за ошибок руководства
Ростовская область: мастера по ремонту техники зарабатывают в среднем более 130 тысяч рублей
Студенты Сахалина в шоке от щедрости: региональная программа перекроет половину счетов за вуз
Огонь зашел в жилые дома: серия техногенных происшествий в Хабаровском крае всколыхнула регион
Земля больше не пустует: в районе имени Лазо резко изменили подход к продовольствию региона
Цифры просто поражают воображение: Магаданская область пересмотрела стратегию развития недр
Старые площадки уйдут в прошлое: Благовещенский округ внедрит стандарт, изменивший привычки
Скупой платит дважды, а кухня — годами: кухонный фартук способен испортить ремонт надолго
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.