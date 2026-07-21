Сложные оттенки против банального глянца: как подобрать цвет гарнитура на десятилетия вперед

Интерьер кухни — это не соревнование кошельков и не выставка последних линеек мебельных брендов. Настоящий аристократизм пространства скрыт в палитре, а не в ценнике на фасадах. Чтобы гарнитур не превратился в памятник дизайнерской моде прошлых лет, стоит отказаться от плоских, прямолинейных цветов в пользу сложных текстур и глубоких полутонов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain интерьер кухни

Сложные оттенки вместо чистого цвета

Дизайнеры высокого уровня давно вычеркнули из обихода понятие "белый" или "серый". В интерьерах, претендующих на звание вневременных, правят бал многослойные тона. Если белый — то алебастровый, молочный или цвет слоновой кости. Такие мягкие градации позволяют свету не отскакивать от поверхностей, как в операционной, а плавно обволакивать стены и шкафы. Это создает "воздух", которого так не хватает в узких коридорах и компактных квартирах.

Грейдж — симбиоз серого и бежевого — остается фаворитом последние пять лет. Он не спорит с натуральным деревом и латунной фурнитурой. Для тех, кто ищет камерности, подойдут глубокие синие тона (индиго, полуночный синий) или шалфейный — приглушенный зеленый с серым подтоном. Эти цвета превращают кухню в кабинетный интерьер, который правильно расставленные акценты делают вечным.

"Цвет — это инструмент зонирования, который дешевле перепланировки. Глубокие матовые оттенки маскируют мелкие дефекты стен и создают ту самую тихую роскошь, которую невозможно имитировать глянцевым пластиком", — отметила в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Тактильность и натуральность материалов

Черный цвет допустим в кухне только в одном случае: если он абсолютно матовый. Глянцевый черный мгновенно "убивает" пространство, превращая его в привет из девяностых. Графит и антрацит в комбинации с открытой текстурой дерева — ореха или мореного дуба — дают необходимый контраст и глубину. Важно, чтобы кухня как можно меньше напоминала стандартный каталог масс-маркета. Чем выразительнее рисунок дерева и шероховатость фасада, тем дороже воспринимается объект.

Сегодня мода разворачивается в сторону земных, "съедобных" оттенков. Тёмный шоколад, мокко, эспрессо — эта гамма вернулась в топ после затяжного господства стерильного минимализма. Теплая темная палитра делает зону готовки уютной, а при правильном сценарии освещения — парадной частью гостиной.

"При выборе темных фасадов готовьтесь к тому, что свет должен быть теплым. Холодные лампы превратят шоколадный или графитовый в грязный земляной цвет. Также важно учитывать износостойкость покрытия, чтобы матовая поверхность не затиралась у ручек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.

Эргономика и визуальный вес

Цвет неразрывно связан с формой. Массивный кухонный остров в небольшом помещении может задавить пространство, какой бы дорогой оттенок вы ни выбрали. Иногда лучше заменить его на полуостров или компактную стойку, чтобы не нарушать логику движения. Визуальный вес верхних шкафов можно облегчить, выкрасив их в тон стен, — так мебель буквально растворится в плоскости.

Оттенок фасадов Эффект в интерьере Молочный матовый Расширяет пространство, смягчает тени Шалфейный Создает спокойную, природную атмосферу Антрацит + Дуб Графичность, строгость, дорогой контраст Темный шоколад Камерность и уют в просторных зонах

Сметный расчет: сколько стоит стиль

Добиться нужного эффекта можно при любом бюджете. Главное — понимать, на чем экономить, а на чем — нет. Столешница и фурнитура всегда должны быть качественнее, чем сами короба шкафов. Если бюджет ограничен, можно обойтись без замены плитки, используя специальную краску для влажных зон.

Бюджетный вариант (от 150 000 руб.): Готовые модули из Леруа Мерлен или Петровича. Выбирайте лаконичные матовые фасады без лишнего декора. Средний сегмент (400 000 — 800 000 руб.): Кухни на заказ с фасадами из МДФ в матовой эмали по вееру NCS/RAL. Использование шпона дуба или ясеня. Премиум (от 1,5 млн руб.): Дизайнерские бюро, фасады из массива, натуральный камень в отделке, встроенная техника скрытого монтажа.

"При заказе кухни со сложными цветами важно увидеть образец именно при вашем освещении. Оттенок может кардинально измениться под светом софитов в салоне и у окна вашей квартиры", — разъяснила планировщик интерьеров Анна Карпова.

Ответы на популярные вопросы о дизайне кухни

Как подобрать цвет для маленькой кухни, чтобы она не казалась тесной?

Используйте светлые сложные оттенки: сливочный, светло-серый или пудровый. Можно применить благородные тона розового, чтобы добавить глубины. Матовые текстуры в тон стен визуально стирают границы мебели.

Почему глянцевые фасады считаются антитрендом?

Глянец создает лишний визуальный шум из-за бликов и отражений. На нем мгновенно видны отпечатки и царапины. Матовые поверхности выглядят стабильнее, мягче и статуснее.

Какие цвета самые немаркие для кухни?

Средние серые тона, древесные текстуры и сложные оттенки бежевого лучше всего скрывают капли воды и пыль. На чисто черном и чисто белом цвете любая соринка заметна сразу.

Можно ли комбинировать на кухне два цвета?

Да, отличный прием — темный низ и светлый верх. Это делает конструкцию устойчивой снизу и "парящей" сверху. Также можно выделить кухонный остров или колонны с техникой контрастным цветом.

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