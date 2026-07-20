Стереотип о цвете Барби рухнул: оттенки розового, которые добавят шика в интерьер

Розовый цвет в интерьере часто становится жертвой стереотипов. Дилетанты боятся превратить пространство в "кукольный домик", поэтому исключают любые теплые оттенки из палитры. Профессионалы, напротив, используют сложные подтоны, чтобы добавить комнате глубины, фактуры и тактильного комфорта.
Грамотный дизайн интерьера начинается с выбора палитры. Чтобы не допустить визуального шума, отдавайте предпочтение сложным, "припыленным" вариантам.
1. Пудровый. Нейтральный фон, работающий как база. Он создает расслабляющий сценарий, подходящий для спальни.
2. Пепельная роза. Оттенок с серым подтоном. Идеален для тех, кто ценит минимализм и графичность.
3. Лососевый. Содержит коричневатый пигмент. Отлично гармонирует с натуральным деревом.
4. Фуксия. Требует дисциплины. Используйте как акцент в текстиле или арт-объектах.
5. Коралловый. Солнечный цвет, который моментально меняет температуру комнаты.
"Выбирайте сложные приглушенные оттенки розового. Они смотрятся благородно. Я рекомендую использовать этот цвет в декоре и текстиле. А если надоест и захочется перемен, его легко заменить другим оттенком и обновить интерьер", — подчеркнула дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.
Масштабные решения с розовыми стенами требуют правильно подобранного света. Теплый спектр ламп усилит мягкость пудровых стен, а холодный — подчеркнет сероватую базу пепельного оттенка. Не бойтесь вводить металл: латунные элементы добавляют помещению солидности.
"Сочетание разных оттенков розового в малых дозах всегда выигрывает. Если нужно добавить динамики, смешивайте их с травянистыми или болотными тонами — это создает природный, обволакивающий эффект", — рекомендовала декоратор Полина Савельева.
|Категория декора
|Ориентир (руб.)
|Текстиль (подушки, шторы)
|3 000 — 15 000
|Покраска акцентной стены
|5 000 — 25 000
|Металлическая фурнитура (латунь)
|2 000 — 10 000
Дисклеймер: Цены ориентировочные, зависят от бренда и региона.
"Работая со сложными цветами, всегда проверяйте выкрасы при разном освещении в течение суток. Розовый — капризный пигмент, он может уходить в грязный оттенок, если свет в комнате падает неправильно", — предупредила архитектор Анастасия Кузнецова.
Да, светлые пудровые оттенки визуально раздвигают границы помещения, если оставить потолок и пол нейтральными.
Беспроигрышные комбинации: серый, серо-зеленый, белый и глубокий оливковый.
Таких нет. Все зависит от насыщенности. В прихожей лучше использовать приглушенные тона, чтобы не перегружать транзитную зону.
Самый быстрый способ — инвестиция в текстиль или декор: вазы, рамки для фото или ковровое покрытие.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.