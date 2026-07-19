Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горячая чашка без пафоса: три напитка от которых организм получает редкий запас защиты
Здоровая овсянка начинается не с зерна: что добавить для сытости и правильного обмена веществ
Забытый творог больше не пропадет: простой способ превратить его в нежный сливочный сыр
Рак кишечника до 30 лет: почему привычки нового поколения становятся главным фактором риска
Неожиданная Сибирь: бетонный брутализм, высокая кухня и пляжи — чем удивляет Новосибирск
Автомобильный сюрприз из Кореи: машина за 29 тысяч евро получила оснащение бизнес-класса
Поздний ужин бьет по самому дорогому: почему женщины-"совы" набирают вес быстрее
Сладкое, солёное или горькое: какие традиционные вкусы делают утренний кофе особенно ярким
Шесть световых лет от Земли — и полный провал: у ближайшей звезды нашли четыре планеты без шанса на жизнь

Цифры на счетчике воды не движутся: скрытая проблема, которая увеличит платежи ЖКХ

Недвижимость

Замерший индикатор водосчетчика превращает привычный бытовой прибор в молчаливый объект, который провоцирует необоснованный рост платежей. Когда показания застыли на одной отметке, игнорировать неисправность равносильно признанию поражения в споре с поставщиком услуг.

Мастер по установке счетчика воды в подвале
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Мастер по установке счетчика воды в подвале

Первичная диагностика системы

Сначала исключите банальный засор. Проверьте напор на всех точках водоразбора. Если кран выдает слабую струю, проблема локализована в фильтре грубой очистки. При стабильном напоре и неподвижном индикаторе прибор учета требует глубокого осмотра.

"Чаще всего мы имеем дело не с поломкой механизма, а с критическим засором на входе. Сначала прочистите фильтр — в 70% случаев этот шаг возвращает прибор в строй", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Технические причины остановки

Внутренняя механика изнашивается под воздействием жесткой воды и примесей. Осадок блокирует крыльчатку, превращая ее из измерительного элемента в неподвижную деталь. Правила 2026 года требуют идеального состояния приборов, так как отсутствие корректного учета бьет по карману.

Тип неисправности Способ решения
Загрязнение сетки фильтра Промывка фильтра
Износ магнитной муфты Замена счетчика

Если после промывки фильтра ситуация не изменилась, вероятно, повреждена магнитная муфта. Вскрытие корпуса запрещено — это приведет к аннулированию свидетельства о поверке и штрафам от управляющей компании.

"Демонтаж без разрешительных документов — прямой путь к выставлению счета по нормативу. Это самый дорогой способ оплаты воды для собственника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер Кирилл Фёдоров.

Как только новый прибор учета после установки или во время эксплуатации вышел из строя, расчеты переходят на среднемесячные показатели, а затем — на нормативные тарифы. Актуальные реформы ЖКХ не оставляют владельцам шанса на бездействие.

"Скрывать поломку бессмысленно. При очередной инспекции разницу между нормативом и реальным потреблением все равно предъявят к доплате с повышающим коэффициентом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.

Ответы на популярные вопросы о неисправности счетчиков

Можно ли отремонтировать счетчик самостоятельно?

Нет. Попытка вскрыть корпус нарушит заводскую пломбу, что сделает устройство непригодным для учета воды. Ремонт изношенных механизмов экономически нецелесообразен, проще установить новый прибор.

Обязательно ли вызывать мастера, если напор воды хороший?

Если фильтр чист, а индикатор неподвижен, диагностика специалистом необходима для оформления акта о неисправности, чтобы правильно пересчитать начисления.

Читайте также

Экспертная проверка: риэлтор и брокер Кирилл Фёдоров, инженер строительного контроля Роман Волков, специалист по эксплуатации жилых помещений Илья Кондратьев.
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Шоу-бизнес
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Последние материалы
Цифры на счетчике воды не движутся: скрытая проблема, которая увеличит платежи ЖКХ
Неожиданная Сибирь: бетонный брутализм, высокая кухня и пляжи — чем удивляет Новосибирск
Автомобильный сюрприз из Кореи: машина за 29 тысяч евро получила оснащение бизнес-класса
Поздний ужин бьет по самому дорогому: почему женщины-"совы" набирают вес быстрее
Сладкое, солёное или горькое: какие традиционные вкусы делают утренний кофе особенно ярким
Шесть световых лет от Земли — и полный провал: у ближайшей звезды нашли четыре планеты без шанса на жизнь
Цены стали расти пугающе быстро: Владимирская область ощутила последствия сбоев на НПЗ
Масштабы просто поражают: Приморье перестроило стратегию развития городов на десятилетия вперед
Смелый шаг в Барыше: решение воспитателей детсада вынудило город пересмотреть поддержку
Врачи больше не будут ждать: новые правила диагностики в Белоруссии изменили путь пациента
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.