Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рентген теперь станет цифровым: в Гордеевской ЦРБ провели реформу, которая изменит качество обследований
В Белоруссии рекомендуют использовать черенкование для сохранения сортовых петуний на зиму
Солнце сжигает технику за часы: неправильный выбор места в квартире оставит без телевизора
Авторынок России 2026 взорвался: китайский люкс покоряет столицы, а регионы выбирают LADA
Археологи обнаружили в Великом Новгороде редкий дорогой амулет из клыка кабана XII–XIII веков
Тверь официально вошла в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России»
Аксайский район Ростовской области: два ландшафтных пожара произошли на окраинах станицы Мишкинской
Дорога в Крым снова стала лотереей: временный запрет на проезд парализовал трафик в воскресенье
Старый ковер хранит запахи годами: решение из кухни, о котором мало кто знает сегодня

Никакой стирки и глажки: 4 альтернативы шторам, которые преобразят ваш интерьер

Недвижимость

Окно без классических штор — это не "голый" проем, а осознанный выбор в пользу чистоты линий и воздуха. Традиционный текстиль часто съедает пространство, собирает пыль и требует бесконечного ухода. Современная эргономика предлагает альтернативы, которые защищают приватность и дозируют свет, сохраняя интерьер легким. 

оформление окон без штор
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
оформление окон без штор

Плантационные ставни: архитектурная тишина

Шахматная игра света и тени — главная эстетическая ценность шаттров. Эти жесткие конструкции из дерева или высокотехнологичного полимера монтируются непосредственно в проем. Поворотом ламелей вы управляете световым потоком с хирургической точностью. В отличие от ткани, они не выгорают и служат десятилетиями, становясь частью архитектуры комнаты, а не просто декором.

"Шаттры — это инвестиция в статус объекта. Они полностью избавляют от визуального шума, который неизбежен при использовании традиционных гардин", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Мимикрия: рулонные системы в цвет стен

Если задача — растворить декор, выбирайте рулонные шторы. Кассета крепится вплотную к раме, а полотно подбирается строго в тон откосов. В закрытом состоянии оно напоминает ровную плоскость стены. Это идеальный вариант для обновления спальни, где важна полная темнота (blackout), но нет желания возиться с тяжелым бархатом.

Решение Главное преимущество
Плантационные ставни Точная регулировка угла света
Смарт-стекло Отсутствие лишних деталей
Рулонные шторы Визуальное расширение пространства

При выборе рулонных систем учитывайте, что они работают в режиме "все или ничего". Промежуточного мягкого освещения, как у ламелей, здесь достичь сложнее. Однако для тех, кто ценит лаконичность премиальных новостроек, этот вариант остается базовым.

Матовая пленка: свет без посторонних глаз

Для квартир на первых этажах или окон "в соседа" матовая тонировка — спасение. Пленка рассеивает прямые лучи, превращая окно в мягкий софтбокс. Вы получаете максимум естественного света, оставаясь полностью невидимыми снаружи. Единственный нюанс — за приватность придется платить видом из окна: пленка блокирует обзор в обе стороны.

Умное стекло: магия высоких технологий

Электрохромное стекло — венец инженерной мысли. Одно нажатие кнопки — и прозрачное окно становится матовым. Никаких тряпок, пыли и механических приводов. Пока технология доминирует в сегменте бизнес-центров и современных офисов, но постепенно проникает и в частные апартаменты.

"Смарт-стекло обходится в 5-10 раз дороже обычного остекления. Это требует планирования еще на этапе проектирования фасада или замены стеклопакетов", — объяснил архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы об оконном декоре

Что дешевле: ставни или смарт-стекло?

Ставни (шаттры) значительно доступнее. Электрохромное стекло требует сложной электропроводки и замены всего стеклопакета, что в разы увеличивает смету.

Мешает ли матовая пленка цветам?

Нет, пленка лишь рассеивает свет, не снижая его интенсивность критично для большинства комнатных растений. Она даже защищает листья от ожогов.

Можно ли установить рулонные шторы на пластиковое окно без сверления?

Да, существуют системы на зажимах или высокопрочном клеевом слое, которые не повреждают раму и не влияют на гарантию производителя.

Как ухаживать за плантационными ставнями?

Достаточно сухой чистки микрофиброй или специальной насадкой пылесоса. Это гораздо проще, чем стирка и глажка многометрового текстиля.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, архитектор Анастасия Кузнецова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Здоровье
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Последние материалы
Дорога в Крым снова стала лотереей: временный запрет на проезд парализовал трафик в воскресенье
Кино из девяти стран в одном городе: Псков подготовил необычные площадки для киноманов
Миллионы в Китае делают это утром: восьмиминутный ритуал избавит от застоев и болей в спине
Пассажиры в шоке от новых маршрутов: станция Керчь-Южная Новый Парк стала финальным рубежом
Ступни постоянно потеют: копеечный состав из аптеки избавит от влаги и запаха на весь день
Пять человек пострадали при детонации БПЛА в поселке Разумном Белгородской области
Кошельки немцев опустели вмиг: опасная игра Вашингтона на Востоке ударила по АЗС в Германии
Детекторы ИИ выдают желаемое за действительное: раскрыт главный обман технологий
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Тишина в салоне и ярость на трассе: новый Range Rover Sport изменил подход к динамике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.