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Рынок жилья в России рухнул: показатели ввода упали до минимума за последние пять лет

Недвижимость » Аналитика

Общий объем ввода жилья в России в первом полугодии 2026 года упал на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы "Циан", зафиксировано 42,8 млн кв. метров против 52,2 млн кв. метров в I полугодии 2025 года. Это самый низкий результат с 2021 года.

Небоскребы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Небоскребы

Кризис частного домостроения

Основным фактором падения стал спад в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Объем ввода частных домов составил 26,6 млн кв. метров, что на 29% меньше прошлогодних показателей. Доля ИЖС в общем объеме построенного жилья снизилась до 62%, тогда как в 2024 и 2025 годах она держалась на уровне 71%.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что сочетание высокой ключевой ставки, ограничивающей доступность рыночной ипотеки, и ужесточения условий по семейным программам напрямую бьет по спросу и темпам строительства. Дополнительными факторами стали стагнация в экономике и погодные условия зимы 2025-2026 годов.

Спад в ИЖС носит общероссийский характер, за исключением 13 регионов. Наиболее резкое сокращение зафиксировано в Тыве (-83%) и Москве (-56%), а также в ХМАО, Иркутской и Тюменской областях и Республике Алтай (по -54%). При этом 46% всего частного домостроения по-прежнему сосредоточено в десяти регионах, включая Московскую и Ленинградскую области, Татарстан и Краснодарский край.

Рост многоквартирного строительства

На фоне падения ИЖС ввод многоквартирных домов (МКД) вырос на 9% к I полугодию 2025 года. По данным "Циана", этот рост был спровоцирован отменой моратория на штрафы за просрочку сдачи объектов, что заставило девелоперов ускорить завершение работ. Тем не менее текущие объемы остаются низкими относительно показателей 2021-2023 годов.

Динамика в сегменте МКД неоднородна: рост отмечен в 60% регионов. Значительный прирост зафиксирован в Свердловской области и Приморском крае (более чем в 2 раза). В то же время в Санкт-Петербурге ввод МКД сократился на 52%, что связывают с дефицитом свободных площадок для застройки внутри города.

Девелоперская активность более концентрирована, чем частное строительство: 56% всего объема ввода МКД пришлось на десять регионов. В список лидеров вошли Москва, Свердловская и Московская области, Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область, Санкт-Петербург, Приморский край, Ростовская и Новосибирская области.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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