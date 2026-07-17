Цены на новостройки стали невыносимыми: застройщики применили жесткие схемы удержания спроса

Спрос на первичном рынке жилья в России за год сократился примерно на треть. В ответ девелоперы начали расширять перечень скидок и специальных схем оплаты. По данным РБК Недвижимость, в первом полугодии 2026 года средний размер дисконта на новостройки вырос до 7-8% против 5-6% в прошлом году.
Размер скидки напрямую зависит от класса жилья. Наибольшие уступки застройщики делают в массовом сегменте — здесь средний дисконт достигает 12%. В бизнес-классе этот показатель составляет около 9%, а в премиум-сегменте — 4%.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Мария Воронцова сообщает, что при расчете наличными скидка может увеличиться до 10-15%. Помимо прямого снижения цены, девелоперы используют субсидированные ипотечные ставки, что позволяет покупателям снизить общие затраты и оставить часть средств на депозитах.
Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что текущая стратегия застройщиков обусловлена высокой ключевой ставкой Банка России. Дорогие кредиты увеличивают стоимость проектного финансирования, а высокая стоимость ипотеки для конечного потребителя сбивает спрос, что вынуждает компании стимулировать продажи за счет собственной маржи.
По итогам первого полугодия 2026 года на первичном рынке российских городов продано 310 тысяч квартир. Это на 6,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
В условиях падения спроса девелоперы начали замедлять запуск новых проектов. Это позволяет избежать разрастания объемов нераспроданного жилья (остатков) и сократить расходы на обслуживание кредитных линий.
"Снижение темпов вывода новых объектов — это защитный механизм. Застройщики стараются сбалансировать предложение с реальным спросом, чтобы не оказаться в ситуации избытка предложения при дорогом капитале", — отметил макроэкономист Артём Логинов.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.