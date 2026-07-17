Цены на новостройки стали невыносимыми: застройщики применили жесткие схемы удержания спроса

Спрос на первичном рынке жилья в России за год сократился примерно на треть. В ответ девелоперы начали расширять перечень скидок и специальных схем оплаты. По данным РБК Недвижимость, в первом полугодии 2026 года средний размер дисконта на новостройки вырос до 7-8% против 5-6% в прошлом году.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Новостройка

Динамика цен и сегментация скидок

Размер скидки напрямую зависит от класса жилья. Наибольшие уступки застройщики делают в массовом сегменте — здесь средний дисконт достигает 12%. В бизнес-классе этот показатель составляет около 9%, а в премиум-сегменте — 4%.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Мария Воронцова сообщает, что при расчете наличными скидка может увеличиться до 10-15%. Помимо прямого снижения цены, девелоперы используют субсидированные ипотечные ставки, что позволяет покупателям снизить общие затраты и оставить часть средств на депозитах.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что текущая стратегия застройщиков обусловлена высокой ключевой ставкой Банка России. Дорогие кредиты увеличивают стоимость проектного финансирования, а высокая стоимость ипотеки для конечного потребителя сбивает спрос, что вынуждает компании стимулировать продажи за счет собственной маржи.

Объемы продаж и риски застройщиков

По итогам первого полугодия 2026 года на первичном рынке российских городов продано 310 тысяч квартир. Это на 6,4% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

В условиях падения спроса девелоперы начали замедлять запуск новых проектов. Это позволяет избежать разрастания объемов нераспроданного жилья (остатков) и сократить расходы на обслуживание кредитных линий.

"Снижение темпов вывода новых объектов — это защитный механизм. Застройщики стараются сбалансировать предложение с реальным спросом, чтобы не оказаться в ситуации избытка предложения при дорогом капитале", — отметил макроэкономист Артём Логинов.