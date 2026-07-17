Центробанк РФ зафиксировал двукратный рост выдач по семейной ипотеке в июне 2026 года

Объем выдач по семейной ипотеке в июне 2026 года вырос почти в два раза. По данным Центробанка, сумма кредитов по этой программе достигла 288 млрд рублей против 150 млрд рублей в мае. Ажиотажный спрос был вызван ожиданиями изменений в условиях программы с 1 июля, однако Минфин сообщил, что текущие параметры льготной ипотеки сохранятся как минимум до 1 октября 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Наследство и ипотека

Динамика ипотечного рынка в июне

Общий объем жилищных кредитов в июне увеличился на 47% по сравнению с маем, составив 483 млрд рублей (в мае — 328 млрд рублей). Доля кредитов с господдержкой в общем объеме выдач выросла с 55% до 65%. В сегменте рыночной ипотеки рост оказался более сдержанным: объем выдач увеличился на 9,4% — со 148 млрд рублей в мае до 162 млрд рублей в июне.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева отмечает, что резкий скачок спроса в июне носил характер "сбегания" заемщиков в программу до возможного ужесточения условий. Сохранение параметров программы до октября дает заемщикам дополнительное время на подготовку сделок, но не меняет фундаментальную доступность кредита для тех, кто не проходит по критериям льготной программы.

Ставки и задолженность

Средняя ставка по рыночным кредитам в июне зафиксирована на уровне 18% годовых. Однако по данным ЕИСЖС, в период с 6 по 12 июля предложения банков немного выросли — на 0,01-0,03 п. п., достигнув 18,7%. Это первое повышение ставок с апреля 2025 года.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что рост рыночных ставок на фоне июньского снижения ключевой ставки ЦБ может быть связан с точечной коррекцией банков. Кредитные организации могли занижать ставки ранее или закладывают в стоимость кредита свои ожидания по дальнейшему движению ключевой ставки.

Общая задолженность по ипотечным кредитам на 1 июля 2026 года составила 24,5 трлн рублей. За год этот показатель вырос почти на 11%, при этом за один месяц (июнь) прирост составил 1%.

Экспертная проверка: специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева

макроэкономист Артём Логинов