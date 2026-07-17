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Старые квартиры станут роскошью: решение ЦБ по ставке предопределило новый скачок цен в России

Недвижимость

Цены на квартиры на вторичном рынке России могут вырасти при условии снижения ключевой ставки ЦБ. Этому способствует ожидаемое увеличение количества ипотечных сделок, так как доступ к кредитам станет проще для широкого круга покупателей.

Дом в городе Ташкенте
Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом в городе Ташкенте

По мнению вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, спрос на готовое жилье напрямую зависит от стоимости заемных средств. Снижение ставки сделает ипотеку более доступной, что создаст давление на цены в сторону роста.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что ключевая ставка определяет стоимость фондирования для банков, а значит и конечный процент по рыночным кредитам. Поскольку вторичный рынок почти не поддерживается государственными льготными программами, он сильнее всего реагирует на изменения денежно-кредитной политики.

Разрыв между первичным и вторичным рынком

В отличие от вторичного сегмента, на рынке новостроек массового роста цен не ожидается. Основной объем строительства сейчас сосредоточен в пяти регионах: Московской, Ленинградской и Нижегородской областях, Краснодарском крае и Татарстане. В этих субъектах спрос сохраняется, однако без поддержки льготных ипотечных программ новостройки могут стать менее привлекательными по сравнению с готовым жильем.

Финансист Дмитрий Трепольский приводит прогноз по стоимости однокомнатных квартир к августу 2026 года. В Москве средний ценник может составить 11,5-15 млн рублей, а в среднем по стране — 3,8-4,8 млн рублей.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева отмечает, что при отсутствии льгот покупатель на вторичном рынке сталкивается с фактической рыночной ставкой, которая сейчас делает платежи высокими. Рост спроса и цен возможен только тогда, когда рыночные условия станут сопоставимы с комфортным уровнем ежемесячного платежа.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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