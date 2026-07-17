Права наследников на социальное жилье: когда суд встанет на вашу сторону

Муниципальное жилье — это собственность города, а не личный актив нанимателя. Пока квартира не приватизирована, она не входит в наследственную массу. После смерти жильца квадратные метры возвращаются в распоряжение муниципалитета, если только наследники не успеют доказать, что оформление собственности началось еще при жизни владельца.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка просматривает документы

Миф о "наследстве" в соцнайме

Квартиры, полученные по договору социального найма, нельзя продать, подарить или завещать. Юридически наниматель — лишь временный пользователь. Если процесс приватизации не был запущен, жилье после смерти одиноко проживающего человека становится выморочным имуществом. Родственники, которые не были прописаны в квартире, теряют на нее всякие права. Родство само по себе не является ключом к муниципальной двери.

"Если наниматель только высказывал намерение приватизировать квартиру, но заявление не подал, оснований включать ее в наследство нет — суд откажет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Исключение из правил: когда закон на стороне семьи

Наследники вправе требовать включения квартиры в имущественную массу только в одном случае: если приватизация была инициирована. Это означает, что наниматель подал заявление и полный пакет документов в уполномоченные органы, но скончался до момента регистрации права собственности. Судебная практика, включая Пленум Верховного Суда, трактует это как явно выраженную волю человека. В такой ситуации смерть не должна лишать наследников права на имущество, которое рынок недвижимости мог бы легализовать в пользу семьи.

При этом важно, чтобы заявление не было отозвано нанимателем добровольно. Если бюрократическая машина просто не успела завершить цикл до физического ухода человека, квартира признается собственностью через суд. Однако стоит помнить, что статус помещения должен позволять приватизацию. Жилье в аварийных домах или закрытых городках под эту процедуру не подпадает.

Ситуация Перспектива наследования Заявление подано, наниматель умер до регистрации Положительная (через суд) Наниматель только собирал справки и не подал иск Отрицательная В квартире остались прописанные члены семьи Переоформление договора соцнайма

Алгоритм действий для спасения квартиры

Сначала необходимо зафиксировать статус у нотариуса. В течение полугода подается заявление о вступлении в наследство. Нотариус выдаст отказ по неприватизированному объекту, так как право на него не зафиксировано в ЕГРН. Этот отказ станет фундаментом для судебного иска. Параллельно нужно вытащить из архивов МФЦ или администрации копию заявления покойного с отметкой о принятии.

"Суд проверит, было ли заявление подано при жизни нанимателя, приложены ли к нему необходимые документы и не было ли оно отозвано. Кроме того, квартира в принципе должна подлежать приватизации", — констатировала в беседе с Pravda.Ru архитектор и специалист по нормативам Анастасия Кузнецова.

Иск подается в районный суд по месту нахождения недвижимости. Ответчиком выступает департамент городского имущества или местная администрация. Наследники требуют признать право собственности в порядке наследования. Если при жизни нанимателя его жилье требовало ремонта, например, нужно было бесплатно заменить батарею через УК, это не влияет на процесс приватизации, но подчеркивает статус нанимателя.

Кто может претендовать на доли

Если суд признает квартиру частью наследства, она распределяется по закону или завещанию. Первоочередное право имеют дети, супруг и родители. Важно: факт регистрации в квартире не дает преимущественного права на наследование собственности. Внук, прописанный у деда, может остаться без доли, если есть наследники первой очереди, живущие на другом конце страны.

"Совершеннолетние дети наследуют независимо от того, проживали ли они с наследодателем и были ли зарегистрированы в квартире. Регистрация для наследования значения не имеет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Если же приватизация сорвалась окончательно, прописанные родственники сохраняют за собой квадратные метры. Они переоформляют договор соцнайма на себя. Это не собственность, но гарантия крыши над головой. В будущем они смогут сами запустить процесс передачи жилья в частные руки, учитывая льготные программы жилья, если таковые будут доступны для расширения площади.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли унаследовать квартиру, если наниматель просто не успел дойти до МФЦ с готовой папкой документов?

Нет. Суд признает право собственности за наследниками только при наличии официально поданного заявления. Сбор справок и устные намерения юридической силы не имеют.

Как делится квартира, если в ней были прописаны другие родственники?

Если они давали согласие на приватизацию, то квартира должна была стать долевой собственностью. В наследственную массу в таком случае войдет только доля умершего нанимателя.

Нужно ли платить госпошлину при подаче иска о признании права собственности?

Да, пошлина рассчитывается исходя из кадастровой стоимости квартиры. Это обязательные расходы для включения имущества в наследство через суд.

Что будет с квартирой в аварийном доме после смерти нанимателя?

Такое жилье не подлежит приватизации по закону. Наследовать его нельзя. Жильцы, прописанные в нем, смогут претендовать только на переселение в новый фонд по договору соцнайма.

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