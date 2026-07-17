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Сектор ИЖС в России может сохранить территориальные преимущества по семейной ипотеке

Недвижимость

Правительство РФ обсуждает изменение условий семейной ипотеки с 1 октября, однако сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может сохранить прежние льготы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя директора департамента жилищной политики Минстроя Андрея Гужова.

Частный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Частный дом

В центре дискуссии находится вопрос о том, будут ли заемщики, строящие частные дома, пользоваться теми же преференциями, что и покупатели многоквартирных домов, или получат особый статус. По словам представителя Минстроя, власти предполагают сохранение льгот для ИЖС.

Механизмы поддержки и ограничения

В качестве возможных преференций для частного домостроения рассматривается сохранение ставки 6% даже в случае введения дифференцированных условий программы (зависящих от количества детей). Также может остаться территориальное преимущество: семьи с двумя детьми сейчас могут строить дом в любом регионе, в то время как покупка квартиры для этой категории ограничена определенными территориями.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что разрыв между льготной и рыночной ставками является главным драйвером спроса. Если преференции для ИЖС сохранятся, это поддержит интерес к загородному жилью в регионах, где предложение квартир ограничено или их стоимость превышает затраты на строительство собственного дома.

Однако доступ к льготному кредиту в ИЖС ограничен жесткими требованиями: дом должен строиться по договору с юридическим лицом или ИП с использованием счетов эскроу. Кроме того, действующий лимит в 6 млн рублей во многих субъектах РФ уже не покрывает полную стоимость реализации проекта.

Мария Ковалева обращает внимание, что фактическая доступность программы зависит не только от ставки, но и от соответствия заемщика критериям, которые могут измениться в октябре. Если условия станут слишком жесткими или лимиты останутся прежними, программа будет скорее сдерживать спад, чем стимулировать рост рынка.

Риски для застройщиков и отрасли

Представители строительного бизнеса выражают сомнения в эффективности планируемых мер. В частности, отмечается высокая финансовая нагрузка на девелоперов частных домов: при просрочке ввода объекта в ИЖС неустойка может достигать 360%, в то время как в многоквартирном строительстве она ограничена 3%.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что резкое изменение условий ипотечного спроса может создать кассовые разрывы у застройщиков. Поскольку финансирование проектов в ИЖС через эскроу-счета жестко привязано к темпам продаж и выдаче кредитов, любое снижение спроса напрямую влияет на финансовую устойчивость компаний и риск их банкротства.

Дополнительным риском называют возможные новые требования, такие как обязательная регистрация в доме в течение 240 дней после завершения строительства. По мнению участников рынка, подобные ограничения вместе с привязкой ставки к количеству детей могут снизить привлекательность программы как для покупателей, так и для подрядчиков.

Экспертная проверка:
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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