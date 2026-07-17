Безумие с бумагами закончилось: в России сократят время ожидания ключей от новой квартиры

Правительство планирует сократить средний срок строительства многоквартирных домов в России до 1 200 дней к концу текущего года. Сейчас этот показатель составляет 1 255 дней. По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, за четыре года удалось снизить средний цикл возведения жилья с 1 650 дней, зафиксированных в 2020 году.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Новостройка

Механизм ускорения: сокращение бюрократии

Основным инструментом для достижения цели станет упрощение административных регламентов. Власти намерены сократить количество бюрократических процедур с 1 250 до 500. Это должно ускорить прохождение согласований и ввод объектов в эксплуатацию.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что сокращение сроков строительства напрямую влияет на стоимость капитала для отрасли: чем быстрее застройщик вводит объект и закрывает проектное финансирование, тем меньше он переплачивает по процентам банку.

Представители девелоперского сообщества указывают, что одного сокращения списка документов недостаточно. Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский и гендиректор "Ташир Эстейт" Максим Самсонов подчеркивают необходимость перехода от последовательного прохождения этапов к параллельному. Особое внимание уделяется синхронизации сроков с ресурсоснабжающими организациями и внедрению единого цифрового контура, чтобы исключить повторную подачу одних и тех же сведений в разные ведомства.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что ускорение темпов строительства может снизить риски кассовых разрывов у девелоперов, так как позволяет быстрее переходить к этапу фактических расчетов с подрядчиками и передачи ключей покупателям.

Влияние на рынок и риски

Для покупателей жилья сокращение сроков строительства означает более быстрое получение квартир и снижение вероятности переноса дат ввода. Для застройщиков это возможность повысить оборачиваемость капитала и снизить нагрузку по кредитам.

Однако участники рынка отмечают наличие региональных рисков. Максим Самсонов указывает на отсутствие унификации требований в разных субъектах РФ, что затрудняет работу федеральных компаний и замедляет общие темпы реализации проектов.