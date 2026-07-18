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Кухня забита лишним хламом: какие гаджеты только съедают деньги и место на столешнице

Недвижимость

Кухонные шкафы часто превращаются в кладбище импульсивных покупок. Маркетинговые уловки обещают "революцию" в быту, заставляя домохозяек скупать гаджеты, которые по факту лишь захламляют столешницы. После первого же использования эти девайсы отправляются в дальний угол, где пылятся до момента утилизации, считает блогер Дмитрий Змиевский.

соковыжималка
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
соковыжималка

Йогуртница: ловушка для энтузиастов

Йогурт — продукт полезный, но прибор для его приготовления требует неоправданных усилий. Агрегат занимает место, нуждается в контроле температурного режима и тщательной очистке множества мелких деталей. Гораздо практичнее использовать обычный термос или термоконтейнер, сохраняющий нужную температуру без лишнего электрического вмешательства.

"Основная проблема многих специализированных приборов — отсутствие эргономики. Если устройство требует больше времени на обслуживание, чем на получение результата, оно не экономит ресурсы, а крадет их", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по организации жилого пространства Марина Иванова.

Электрическая яйцеварка: лишнее звено

Маркетологи продвигают яйцеварки как инструмент экономии времени, но на деле обычная кастрюля с таймером справляется лучше. Гаджет является типичным примером ненужной периферии, которая не упрощает сценарии жизни, а только блокирует рабочую зону на кухне.

Шоколадный фонтан: праздник одного дня

Этот девайс чаще всего покидает коробку единственный раз. Сложность конструкции делает процесс мойки и демонтажа утомительным. Подобные приборы часто становятся главными претендентами на продажу после первой же попытки организовать "красивый" десерт.

Универсальная овощерезка: избыточный декор

Обилие насадок на овощерезке создает иллюзию функциональности. В реальности хозяйки используют два-три ножа, а остальные лезвия лежат без дела. Мытье множества элементов сложной формы — процесс, который превращает готовку в повинность.

Тип устройства Аргумент против
Соковыжималка Низкий КПД и трудоемкая чистка фильтров
Овощерезка Избыток насадок, которые не используются

Соковыжималка: испытание для терпения

Себестоимость стакана чистого сока при домашнем приготовлении оказывается неоправданно высокой из-за расхода сырья. Сложная конструкция соковыжималки требует моментальной промывки деталей, что в условиях цейтнота заставляет владельцев отказываться от использования прибора вовсе.

"Частота поломок у бытовой техники напрямую зависит от сложности ее узлов. Простые механизмы живут дольше, а сложные системы требуют регулярной очистки, иначе они быстро выходят из строя", — добавил в беседе с Pravda.Ru мастер по бытовому ремонту Арсений Федосеев.

Ответы на популярные вопросы о кухонной технике

Можно ли продать ненужные гаджеты?

Да, большинство приборов в хорошем состоянии можно реализовать через доски объявлений, так как многие люди соблазняются красивой картинкой.

Почему профессиональные повара не используют эти приборы?

Профессионалы выбирают инструменты, которые многофункциональны, надежны и легко поддаются санитарной обработке.

Что делать, чтобы не совершать импульсивных покупок?

Перед покупкой выждите 48 часов. Если необходимость прибора не стала очевидной, значит, он вам не нужен.

Влияет ли наличие техники на стоимость аренды жилья?

Обычно квартиросъемщики ценят эргономику и свободное пространство, а не наличие коллекции гаджетов, пылящихся на полках.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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