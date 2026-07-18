Кухонные шкафы часто превращаются в кладбище импульсивных покупок. Маркетинговые уловки обещают "революцию" в быту, заставляя домохозяек скупать гаджеты, которые по факту лишь захламляют столешницы. После первого же использования эти девайсы отправляются в дальний угол, где пылятся до момента утилизации, считает блогер Дмитрий Змиевский.
Йогурт — продукт полезный, но прибор для его приготовления требует неоправданных усилий. Агрегат занимает место, нуждается в контроле температурного режима и тщательной очистке множества мелких деталей. Гораздо практичнее использовать обычный термос или термоконтейнер, сохраняющий нужную температуру без лишнего электрического вмешательства.
"Основная проблема многих специализированных приборов — отсутствие эргономики. Если устройство требует больше времени на обслуживание, чем на получение результата, оно не экономит ресурсы, а крадет их", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по организации жилого пространства Марина Иванова.
Маркетологи продвигают яйцеварки как инструмент экономии времени, но на деле обычная кастрюля с таймером справляется лучше. Гаджет является типичным примером ненужной периферии, которая не упрощает сценарии жизни, а только блокирует рабочую зону на кухне.
Этот девайс чаще всего покидает коробку единственный раз. Сложность конструкции делает процесс мойки и демонтажа утомительным. Подобные приборы часто становятся главными претендентами на продажу после первой же попытки организовать "красивый" десерт.
Обилие насадок на овощерезке создает иллюзию функциональности. В реальности хозяйки используют два-три ножа, а остальные лезвия лежат без дела. Мытье множества элементов сложной формы — процесс, который превращает готовку в повинность.
|Тип устройства
|Аргумент против
|Соковыжималка
|Низкий КПД и трудоемкая чистка фильтров
|Овощерезка
|Избыток насадок, которые не используются
Себестоимость стакана чистого сока при домашнем приготовлении оказывается неоправданно высокой из-за расхода сырья. Сложная конструкция соковыжималки требует моментальной промывки деталей, что в условиях цейтнота заставляет владельцев отказываться от использования прибора вовсе.
"Частота поломок у бытовой техники напрямую зависит от сложности ее узлов. Простые механизмы живут дольше, а сложные системы требуют регулярной очистки, иначе они быстро выходят из строя", — добавил в беседе с Pravda.Ru мастер по бытовому ремонту Арсений Федосеев.
Да, большинство приборов в хорошем состоянии можно реализовать через доски объявлений, так как многие люди соблазняются красивой картинкой.
Профессионалы выбирают инструменты, которые многофункциональны, надежны и легко поддаются санитарной обработке.
Перед покупкой выждите 48 часов. Если необходимость прибора не стала очевидной, значит, он вам не нужен.
Обычно квартиросъемщики ценят эргономику и свободное пространство, а не наличие коллекции гаджетов, пылящихся на полках.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.