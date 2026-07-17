Центр Москвы перестал быть пределом мечтаний: спрос на элитные новостройки резко сместился

Покупатели премиальных новостроек Москвы начали массово отказываться от жилья в Центральном административном округе (ЦАО). По данным компании "Метриум", во втором квартале 2026 года ни один проект в ЦАО не вошел в топ-15 самых продаваемых объектов премиум-класса, хотя кварталом ранее в этом рейтинге было два комплекса.

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Всего за апрель-июнь 2026 года в премиальном сегменте Москвы заключили 1,1 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ) на общую сумму 66,3 млрд рублей. В 15 наиболее востребованных проектах зафиксировали 774 сделки на 42,6 млрд рублей. В годовом выражении число сделок снизилось на 8,1%, но по сравнению с первым кварталом 2026 года спрос вырос на 3,8%.

Выручка девелоперов в этом сегменте за указанный период составила 66,3 млрд рублей, что на 6,6% больше прошлогоднего значения и на 10,9% выше показателя предыдущего квартала. При этом средняя цена квадратного метра в премиальных проектах "старой" Москвы выросла до 926,7 тыс. рублей (+4% за квартал, +19% за год).

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что сдержанное восстановление активности покупателей во втором квартале связано с постепенным снижением ключевой ставки и адаптацией рынка к новым налоговым условиям. Это делает высокобюджетную недвижимость более привлекательной по сравнению с периодами жесткой денежно-кредитной политики.

Смена приоритетов: инфраструктура против прописки

Децентрализация спроса указывает на изменение критериев выбора жилья. Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development, отмечает, что покупатели перестали переплачивать только за адрес в центре города. Приоритетом стали близость к паркам, водоемам и наличие развитой инфраструктуры внутри самого проекта или района.

По мнению Анны Раджабовой, директора управления элитной недвижимости "Метриум Премиум", на активность дольщиков также повлиял запуск новых проектов в привлекательных локациях за пределами центра.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что смещение спроса в сторону новых локаций влияет на распределение инвестиций девелоперов. Рост выручки при сокращении физического объема сделок в годовом выражении говорит о том, что рынок поддерживается ростом цен, а не увеличением числа покупателей.