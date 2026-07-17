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УК может бесплатно заменить батарею в квартире: одна деталь решает, кто оплатит все работы

Недвижимость

Вопрос бесплатной замены радиаторов отопления в квартирах остается одной из самых спорных тем в сфере жилищного права, так как статус этого оборудования зависит от технических особенностей его установки, заявил директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что отсутствие четких законодательных критериев часто ведет к разногласиям между собственниками и управляющими организациями.

Радиатор
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радиатор

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что управляющая компания обязана безвозмездно менять батареи, если на них не установлены отсекающие вентили. По словам парламентария, в таком случае приборы считаются частью общедомовой системы отопления. Однако на практике ситуация выглядит сложнее.

Радиатор, обслуживающий только одно помещение, формально может считаться личным имуществом жильца. При этом существует судебная практика, признающая батареи частью общей системы дома, если они приварены к стоякам без возможности отключения. Ситуация меняется, как только собственник устанавливает запирающие устройства или регуляторы. В этом случае ответственность за оборудование полностью переходит к владельцу квартиры. Подобные сложности часто возникают и тогда, когда собственники решают обновить приборы учета, не соблюдая формальные процедуры ввода в эксплуатацию.

"Если собственник заменил радиатор и установил отсекающие вентили, экран или регуляторы, такое оборудование уже нельзя считать общедомовым — оно становится личным имуществом. Единой устоявшейся практики по этому вопросу нет, ситуация остается спорной", — пояснил Белолипецкий.

Специалист подчеркнул, что двух одинаковых домов не существует, поэтому универсального решения проблемы нет. По его мнению, границы ответственности должны быть четко зафиксированы в актах разграничения или договоре управления домом. Часто жильцы сталкиваются с необходимостью доказывать свои права, особенно когда работа коммунальных служб перестает отвечать интересам собственников.

Еще одной преградой для бесплатной замены становится требование закона устанавливать аналогичное оборудование. Найти радиаторы, идентичные тем, что монтировались полвека назад, практически невозможно. Любое отклонение от проекта может быть расценено управляющей компанией как личная инициатива жильца, требующая оплаты из его кармана. В условиях, когда состояние жилого фонда вызывает вопросы, собственникам приходится самостоятельно вникать в тысячи нормативных актов.

"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В сфере ЖКХ действуют тысячи нормативных актов, и разобраться в них сложнее, чем в налоговом законодательстве. Должен существовать своего рода жилищный аудит, чтобы человек мог обратиться за проверкой исполнения законов, но финансировать это никто не будет", — рассказал специалист.

Для защиты своих интересов эксперт советует внимательно изучать договор с управляющей организацией, где должен быть прописан акт разграничения по инженерным сетям. Обычно зоной ответственности компании считается первый отключающий элемент.

При возникновении серьезных конфликтов может потребоваться квалифицированная правовая поддержка для разрешения жилищных споров. Ситуация осложняется и тем, что любые изменения в тарифах или правилах обслуживания могут косвенно влиять на состояние инженерной инфраструктуры всего здания.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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