Цены на котлованы стали абсурдом: московский рынок жилья развернул покупателей вспять

На вторичном рынке жилья Москвы зафиксирован рост числа сделок и цен в первом полугодии 2026 года. Основным драйвером стал переток покупателей из сегмента новостроек в сторону готового жилья, что вызвано перегревом цен в первичных проектах и изменением условий ипотеки.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городской пейзаж с многоэтажками

Смена приоритетов: от котлована к готовому жилью

По данным Росреестра, за первые шесть месяцев 2026 года на вторичном рынке Москвы зарегистрировано 66 тыс. сделок, что на 3,4% больше аналогичного периода прошлого года. Наиболее выраженная динамика наблюдалась во втором квартале: компания "Этажи" зафиксировала 35,6 тыс. сделок, что на 19,2% превышает показатели апреля-июня 2025 года.

Рыночный спрос сместился в сторону объектов возрастом 5-7 лет. По словам партнера Vysotsky Estate Сергея Смирнова, инвесторы начали избавляться от активов, приобретенных несколько лет назад. В то же время аналитический центр ИРН. РУ отмечает, что стоимость новых квартир в "котловане" с датой сдачи в 2028–2029 годах стала выше, чем цена готовых новостроек на вторичном рынке.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что подобный сдвиг спроса часто происходит в периоды высокой инфляции и коррекции ставок: когда стоимость обслуживания кредита растет, покупатель ищет более доступные альтернативы, избегая переплаты за ожидание завершения строительства.

Ценовая динамика и дефицит предложения

Стоимость квадратного метра в Москве демонстрирует рост. Согласно данным "Инком-Недвижимости", средний показатель во втором квартале составил 308,1 тыс. рублей, что на 8,7% выше уровня второго квартала 2025 года. Пик роста пришелся на май (+5,2%). Параллельно с этим ИРН. РУ оценивает рост за полугодие в 4,8% (до 299,5 тыс. руб./кв. м), что сопоставимо с официальной инфляцией в 4,2%.

При этом объем предложения достиг пятилетнего минимума. По сведениям "НДВ Супермаркет Недвижимости", в первом полугодии на рынок выставили 20,6 тыс. квартир — это на 43,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева обращает внимание, что дефицит ликвидных объектов может быть связан с высокими ставками по рыночной ипотеке: владельцы квартир предпочитают сдавать жилье в аренду, чтобы получать стабильный доход, вместо того чтобы продавать актив в условиях дорогого кредитования для потенциальных покупателей.

Прогнозы и риски

Аналитики ожидают, что разрыв в цене между первичным и вторичным рынками продолжит сокращаться. По мнению Олега Репченко (ИРН.РУ), вторичное жилье сохранит более устойчивые позиции за счет готовности к заселению и более реалистичных цен.

Однако риелторы предупреждают о возможных колебаниях. Денис Васильев из "Инком-Недвижимости" указывает на приток средств с банковских депозитов в недвижимость, который может временно завышать спрос. После исчерпания этого потока рынок может столкнуться с коррекцией цен.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева