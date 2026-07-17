Мечты о своей квартире станут реальностью: в России предложили ввести ставку по ипотеке в три процента

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запустить федеральную программу «Народная ипотека» со ставкой до 3% годовых. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову. Инициатива направлена на решение проблемы доступности жилья в регионах, где платеж по рыночному кредиту приближается к среднему уровню зарплаты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семейная ипотека

Условия и лимиты программы

Предлагаемый механизм предусматривает выдачу кредитов на срок до 30 лет с минимальным первоначальным взносом 15%. Лимиты по сумме займа разделены по географическому признаку: в Москве и Санкт-Петербурге максимальный кредит может составить 12 млн рублей, в остальных субъектах РФ — 6 млн рублей.

Программа охватывает как первичный, так и вторичный рынки недвижимости, а также индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), которое названо приоритетным направлением. Право на льготный кредит предлагается предоставить гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, включая студентов, бюджетников, специалистов до 35 лет и людей без детей.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева отмечает, что разрыв между рыночной ставкой и предлагаемыми 3% создает существенную нагрузку на государственный бюджет, так как разница в процентах должна компенсироваться из федеральных средств.

Экономический контекст

Необходимость новых мер обосновывается текущим состоянием рынка. По данным, приведенным в обращении, к началу июля 2026 года средняя ставка по рыночной ипотеке составила 18,7% годовых. Несмотря на этот показатель, кредитные продукты остаются недоступными для большинства семей из-за высокого уровня ежемесячного платежа.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что при ставках около 19% годовых реальный спрос на жилье смещается в сторону аренды или узкого сегмента льготных программ, так как стоимость обслуживания долга становится запретительной для среднего потребителя.

На текущий момент инициатива носит характер предложения и требует согласования с правительством и министерством финансов. Статус программы, механизмы её финансирования и окончательный перечень критериев заемщиков остаются неопределенными.