Семьи массово переезжают на восток: ипотечный бум изменил облик северных городов России

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Недвижимость

Общий объем выданных кредитов по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" превысил 1,079 трлн рублей. Всего жилье с помощью этого механизма приобрели более 213 тысяч семей. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ипотека

Основная доля заимствований пришлась на жителей Дальневосточного федерального округа — здесь выдано свыше 185,6 тыс. кредитов. В Арктической зоне России этот показатель составил 27,6 тыс. В первом полугодии 2026 года темпы выдачи выросли: за этот период оформили 23,7 тыс. договоров, что на 27% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Влияние на первичный рынок

Программа стала основным драйвером спроса на новостройки в регионах действия. По данным ведомства, 71% всех льготных кредитов направлены на покупку жилья на первичном рынке. С 2020 по 2026 годы каждую вторую квартиру в новых домах Дальнего Востока покупали по данной программе.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что ставка 2% годовых создает значительный разрыв с рыночными условиями, что делает программу доступной для широкого круга заемщиков, но одновременно переносит основной спрос с вторичного жилья на объекты от застройщиков.

Для девелоперов такая концентрация спроса обеспечивает стабильный поток продаж, однако создает зависимость регионального строительства от условий государственного субсидирования.

Расширение условий

В декабре 2025 года по поручению президента Владимира Путина условия программы расширили. Теперь льготная ставка доступна многодетным семьям, если третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Для родителей этой категории отменили возрастные цензы.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что расширение круга получателей льготы в условиях высокой ключевой ставки позволяет поддерживать активность в строительном секторе удаленных регионов, где рыночная ипотека становится фактически недоступной для большинства семей.

Экспертная проверка:
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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