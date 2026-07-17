Деревянный пол словно молодеет: старый способ поможет закрыть щели без замены досок

Древесина реагирует на движение воздуха и уровень влажности, меняя геометрию. Небольшие зазоры между досками необходимы для вентиляции, однако чрезмерное рассыхание материала создает акустический дискомфорт и портит вид покрытия. Решить проблему можно без замены настила с помощью смеси из опилок.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт деревянного пола

Физика древесины и причины деформации

Дерево — гигроскопичный материал, который работает как губка. При избытке влаги доски расширяются, при сухости — сжимаются. Если в помещении нарушен температурный режим, стандартные технологические зазоры превращаются в глубокие щели. Часто это сопровождается звуковыми эффектами, когда пол перестанет скрипеть только после фиксации лаг.

"Древесина всегда сохраняет подвижность. Полное отсутствие зазоров приведет к тому, что при первом же скачке влажности покрытие встанет дыбом. Мы лечим только те щели, которые превышают 3—5 миллиметров и нарушают эксплуатацию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Прежде чем приступать к косметическому ремонту, стоит убедиться, что проблема не в основании. Если под досками прогнили опоры, любая затирка вывалится через месяц из-за вибраций. В таких случаях красивый ремонт оборачивается шумом и разрушением структуры.

Состав самодельной шпаклевки

Народный метод базируется на создании гомогенной массы из мелких древесных опилок и клея ПВА. Этот тандем обеспечивает адгезию к краям досок и сохраняет некоторую эластичность после полимеризации. Опилки лучше брать от той же породы дерева, из которой сделан пол, чтобы минимизировать разницу в цвете. Компоненты смешивают до состояния густого теста. Важно добиться отсутствия комков. Слишком жидкий состав даст сильную усадку, а чересчур густой не проникнет на нужную глубину. Чтобы после ремонта пол перестанет притягивать пыль, поверхность должна получиться максимально гладкой, без пор.

Технология заполнения и сушки

Перед нанесением массы щели очищают от мусора и пылесосят. Пасту втирают шпателем, немного уплотняя ее внутри зазора. После заполнения поверхность выравнивают по уровню досок. Состав сохнет от двух до трех суток. В этот период важно исключить хождение по обработанным участкам, чтобы не нарушить процесс кристаллизации клея.

"Основная ошибка — попытка закрасить сырую смесь. Дождитесь полной потери влаги. После высыхания пройдитесь мелкой наждачной бумагой. Это уберет выступы и подготовит дерево к финишному покрытию лаком или маслом", — объяснил специально для Pravda.Ru отделочник Сергей Рябов.

Если щели слишком широкие, в них предварительно закладывают джутовую веревку, пропитанную клеем, а сверху наносят слой опилок. Это экономит смесь и создает армирующий слой. При выборе системы обогрева учитывайте, что пол греет эффективно только при отсутствии сквозных дыр в основании.

Сравнение методов ремонта

Метод ремонта Особенности и стоимость Смесь ПВА и опилок Эконом-вариант. Высокая прочность, долгая сушка. Акриловая шпаклевка Средний сегмент. Готова к работе, возможна усадка. Эпоксидная смола Премиум-класс. Вечный результат, высокая цена материалов.

"При использовании опилок закладывайте в бюджет около 500 рублей на клей и расходники. Готовые акриловые составы обойдутся в 1500—3000 рублей на комнату. Профессиональная реставрация с переборкой пола стартует от 20 000 рублей", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-сметчик Дмитрий Орлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте пола

Можно ли использовать опилки после распила ДСП?

Нет. В таких опилках содержатся формальдегидные смолы и клеевой мусор. Используйте только чистую стружку натурального дерева.

Почему смесь после высыхания треснула?

Вероятно, в помещении слишком жарко или смесь была слишком жидкой. Большое количество ПВА при быстром испарении воды дает эффект растрескивания.

Будет ли видна разница в цвете?

Да, состав из опилок всегда чуть темнее древесины. Проблема решается колеровкой клея или последующим покрытием пола непрозрачной краской.

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