Смена пола обойдётся дорого: ошибки при выборе покрытия уничтожат интерьер за год

Пол — база интерьера. Это главная рабочая поверхность дома. Выбор покрытия определяет не только визуал, но и акустический комфорт, долговечность и тактильные ощущения. Ошибки здесь стоят дорого. Исправить кривой дизайн проще, чем переделывать стяжку.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Укладка ламината

Материалы: дерево против полимеров

Классика — паркет и доска. Это фактура, тепло, статус. Дерево "работает" в спальнях, где нет перепадов влаги. Кухня или прихожая убивают массив за сезон. Там место керамограниту или кварц-винилу.

"Дерево — капризный материал. Если нарушить влажностный режим, доска пойдет "лодочкой" или треснет. Для мокрых зон используйте плитку или SPC-ламинат", — предупредил в беседе с Pravda.Ru мастер по укладке напольных покрытий Андрей Лакин.

Синтетика доросла до имитации камня и дуба. Кварц-винил не боится воды. Он тихий, теплый, не скользит. Это оптимальное решение для квартир с активным движением.

Материал Зона применения Паркетная доска Спальни, гостиные Керамогранит Кухни, прихожие, санузлы Кварц-винил Вся квартира

Технология монтажа: почему важна подготовка

Кривая основа похоронит любое покрытие. Ламинат "загуляет" на замках через полгода. Плитка пойдет трещинами. Перед укладкой нужна проверка горизонта электрики и ровности пола.

"Многие экономят на стяжке. Это фатальная ошибка. Любая микронеровность приведет к разрушению замковых соединений, появится скрип и щели", — констатировал в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Экология и класс эмиссии

Безопасность — это сертификаты. Ищите маркировку E0 или E1. Синтетические покрытия ведущих брендов проходят строгий контроль. Дешевый ноунейм может фонить формальдегидом. Это риск для детей и аллергиков.

"Покупать напольное покрытие без санитарного сертификата — рулетка. Если материал пахнет ацетоном даже через неделю — возвращайте продавцу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте пола

Что делать, если сосед сверху залил квартиру?

Срочно перекройте стояки. Если у вас натяжной потолок, не пытайтесь резать полотно — вода может стоять долго. Вызывайте мастера для слива через отверстия под светильники.

Нужна ли подложка под кварц-винил?

Да, специальная, повышенной плотности. Она гасит ударный шум и компенсирует микронеровности.

Как убрать жирные пятна с кухонного пола?

Глянцевые поверхности требуют бережных составов. Не используйте жесткие щетки, чтобы не поцарапать эмаль и фасады.

Можно ли укладывать ламинат в ванной?

Нет. Даже влагостойкие модели при прямом контакте с водой разбухают на стыках. Для санузлов берите только полимеры или камень.

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