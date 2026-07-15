Россиянам предложили путь к квартире без ипотеки: что останавливает государство от запуска программы

Отсутствие понятных источников финансирования делает реализацию системы аренды жилья с правом последующего выкупа маловероятной в ближайшей перспективе, считает независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлев. Специально для Pravda.Ru специалист проанализировал риски внедрения нового механизма обеспечения граждан квадратными метрами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семейная ипотека

Ранее стало известно, что в Государственной думе приступили к подготовке законопроекта, регулирующего долгосрочный наследуемый найм по ставкам ниже рыночных. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, подобная схема должна стать реальной альтернативой классическим ипотечным продуктам.

Журавлев подчеркнул, что инициатива пока не подкреплена детальными экономическими расчетами. Главный вопрос заключается в том, кто возьмет на себя расходы по строительству таких объектов. Тем не менее спрос на подобные форматы чрезвычайно велик. Сегодня многие россияне покрывают ипотечные платежи с помощью арендных поступлений, пытаясь снизить долговую нагрузку собственными силами.

"На сегодняшний день в мире нет практики, которая была бы альтернативой ипотечным кредитам. Поэтому данная инициатива воспринимается скептически. Потребность в недорогой долгосрочной аренде с возможностью выкупа у населения, безусловно, есть — это было бы востребовано. Но многое будет зависеть от конкретных цифр, и их надо будет сопоставлять с условиями ипотечных кредитов", — отметил ОН.

Реализация проекта требует огромного жилого фонда, который у государства сейчас отсутствует. На данный момент основные ресурсы направлены на расселение аварийных домов. Ситуацию осложняет и общая неопределенность в финансовом секторе. В частности, семейную ипотеку готовят к перезапуску, что также влияет на распределение бюджетных средств.

"Даже если инициативу примут, быстро реализовать ее не получится. Слишком много неясностей: непонятно, за чей счет будут строиться квартиры. Если за счет государства, то у него на данный момент нет средств. Кроме того, требуется большой объем жилья. Сегодня мы не можем справиться даже с ветхим жильем, поэтому говорить о такой крупной программе, как социальный найм, преждевременно", — добавил эксперт.

Помимо финансовых сложностей, правовая база требует серьезной корректировки. Недавно Жилищный кодекс РФ установил новые условия для легальной аренды квартир, однако эти нормы касаются частных взаимоотношений, а не крупных госсистем. Параллельно с этим рынок первичной недвижимости сталкивается с охлаждением. Статистика подтверждает, что новостройки теряют покупателей из-за высоких процентных ставок. На этом фоне аналитики также изучают главный фактор, влияющий на цены аренды квартир в Москве, фиксируя рост зависимости стоимости найма от доступности кредитов.

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