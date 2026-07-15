Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настоящая биологическая бомба: неправильное использование этого удобрения превращает урожай в мусор
90 дней без детей: частный сад на Урале отправили под замок после жесткой проверки
Золотая жила дала сбой: Азербайджан начал терять привычные нефтяные объемы
Это кажется невероятным: томатный салат в банке хранится всю зиму без капли уксуса
Кости выдали всех: химический анализ раскрыл тайную связь Вильнюса с Древней Русью
Не выбрасывайте старые полотенца: один необычный ингредиент помогает вернуть им чистоту всего за одну ночь
Турция доступнее, чем кажется: 3 способа сэкономить на отдыхе с новыми рейсами из РФ
Хватит кормить инфляцию: эксперты назвали способ заставить свободные деньги работать на владельца
Сердце под ударом даже при норме АД: кардиолог перечислил главные угрозы для жизни

Нежнее шелка, практичнее сатина: эта ткань превратит жаркую ночь в идеальный отдых

Недвижимость

Привычное хлопковое белье после нескольких стирок часто превращается в жесткое полотно, которое неприятно царапает кожу и плохо пропускает воздух. На смену традиционной бязи и сатину приходит материал из эвкалипта, способный сохранять мягкость годами и решать проблему ночной духоты. Выбор качественного текстиля — это не просто вопрос эстетики, а важный вариант обеспечить себе полноценный отдых без лишнего дискомфорта.

Постель
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Постель

Эвкалиптовое волокно: как дерево становится шелком

Тенсель, известный также под названием лиоцелл, получают из древесины эвкалипта. Процесс напоминает высокотехнологичное литье: щепу превращают в массу, а затем вытягивают в тончайшие нити. Поверхность такой ткани гладкая, как у шелка, но при этом лишена чрезмерного блеска и скользкости, из-за которой подушки часто улетают на пол.

"В составе тенселя нет агрессивной химии, которую часто применяют при обработке дешевого хлопка. Это природный антисептик. Для людей с аллергией или дерматитом такое белье становится спасением, так как на нем практически не размножаются бактерии", — подчеркнула домработница Захарова Нина.

Натуральное происхождение волокна гарантирует отсутствие статического электричества. Ткань не "стреляет" искрами и не притягивает мелкий ворс. Каждое решение по замене старого гарнитура на эвкалиптовый текстиль оправдывает себя тактильным комфортом с первой ночи.

Климат-контроль под одеялом

Тот самый секрет популярности материала заключается в его гигроскопичности. Эвкалипт впитывает влагу в полтора раза эффективнее хлопка. Вместо того чтобы удерживать пот в волокнах, создавая эффект парника, тенсель быстро выводит его наружу и испаряет. Это избавляет от ощущения липкости в жаркую погоду.

Характеристика Тенсель (Лиоцелл) Хлопковый сатин
Ощущение прохлады Высокое Среднее
Впитывание влаги Максимальное Стандартное
Износостойкость Высокая (при уходе) Средняя

Для тех, кто живет в условиях повышенной влажности или плохо работающей вентиляции, такие свойства критичны. Безопасность в спальне начинается с сухости, ведь влажная среда — идеальное место для пылевых клещей. Неправильный выбор текстиля часто становится причиной утренней заложенности носа или высыпаний. Чтобы не допускать фатальных промашек, важно учитывать все правила подбора домашнего оснащения.

"Тенсель — материал эластичный, он почти не мнется. Если после стирки его аккуратно развесить, утюг может вообще не понадобиться. Это экономит массу времени и сил, которые обычно уходят на глажку огромных простыней", — объяснила специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва.

Как не испортить дорогую вещь

Материал стоит дороже бюджетной бязи, поэтому любая ошибка в уходе может привести к порче ткани. Главный враг эвкалиптового волокна — горячая вода. Белье теряет свою структуру при температуре выше 30 градусов. Использование гранулированных порошков тоже нежелательно: их частицы застревают в плетении и разрушают волокна.

Сушить полотна нужно в естественных условиях. Радиаторы отопления пересушивают нити, делая их хрупкими. Если следовать этим простым рекомендациям, комплект прослужит несколько лет, сохраняя первоначальный оттевнок и мягкость. На деле же выходит, что долговечность тенселя с лихвой окупает его высокую стоимость.

"Чистый лиоцелл не скатывается. Если на этикетке указан полиэстер, лучше отказаться от покупки такого комплекта", — отметила домработница Захарова Нина.

Ответы на популярные вопросы о тенселе

Как отличить настоящий тенсель от подделки?

Настоящая ткань на ощупь напоминает прохладную кожицу персика. Она тяжелее хлопка и имеет легкий, едва заметный жемчужный отлив. Если потереть ткань, она не должна электризоваться.

Нужно ли гладить такое белье?

Тенсель обладает эффектом памяти формы. После бережного отжима в машине достаточно встряхнуть влажное изделие и развесить его. Мелкие заломы расходятся под собственным весом полотна.

Подходит ли эвкалиптовое волокно для зимы?

Благодаря своей способности регулировать теплообмен, материал комфортен и в холод. Он не дает телу перегреваться под тяжелым зимним одеялом, поддерживая естественную температуру тела.

Читайте также:

Экспертная проверка: специалист по организации жилого пространства Марина Киселёва, домработница Захарова Нина
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Военные новости
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Одна ночь разделила жизнь надвое: Байкал поглотил целую степь и сотни домов
Природа
Одна ночь разделила жизнь надвое: Байкал поглотил целую степь и сотни домов
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Сердце под ударом даже при норме АД: кардиолог перечислил главные угрозы для жизни
Россияне неожиданно вырвались вперёд: как прямые рейсы перевернули спрос на Сейшелы
Бензин больше не нужен: можно ли использовать воду из-под крана в качестве топлива
Квас выпили, а за руль когда можно? Водителям назвали безопасное время ожидания
Когда бензин на вес золота: Ростех показал, чем теперь будут прикрывать НПЗ
Жесткий факт о женской онкологии: защитные механизмы теряют силу при столкновении с агрессивной средой
Они крушили драгоценную бронзу: безумный ритуал в китайской гробнице лишил артефакты былой мощи
Кошка внезапно ушла в транс: обычный кухонный инвентарь буквально "выключает" питомца
Кошелек россиян получил новый удар: обычная продуктовая корзина стала дороже на тысячи рублей
Сборка LEGO и виноград: технический рывок 1X стер грань между андроидом и человеком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.