Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стены тувинской пожарной части скрыли тайну: замурованное послание предопределило грядущие перемены
Слива будет упругой и свежей даже в январе: хитрая баночная консервация сохранит вкус
Шея как у балерины, а не у "офисного воина": секреты долголетия вашего позвоночника
Расселение жилья вышло на новый уровень: Пермский край почти достиг вершины общероссийского списка
Бархатистая текстура и абсолютная защита: почему резиновая краска — это главный лайфхак 2026 года
Рынок труда перестал ждать диплома: ранний старт в офисе изменил правила борьбы за таланты
Износ дорог в Белгороде достиг предела: экстренные меры затронут основные транспортные артерии
Рынок автомобилей зашел в тупик: новая модель Changan в России лишила покупателей права выбора
Бьюти-мастера Приморья бросают вызов устаревшей модели работы: рынок услуг ожидают серьезные структурные сдвиги

Рынок вторичного жилья сдувается на глазах: почему квартиры всё чаще снимают с продаж

Недвижимость

Сайты объявлений пустеют. Покупатель, заходя на привычные площадки, обнаруживает дыры в каталогах — квартиры массово исчезают с рынка. Это не технический сбой и не сезонное затишье. Собственники недвижимости в России перешли к тактике глухой обороны, замораживая свои активы в ожидании лучших времен.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

Заградительные ставки и крах ипотеки

Основной фактор торможения — стоимость заемных средств. Ключевая ставка ЦБ РФ вывела рыночную ипотеку в зону 20-22%, сделав покупку рынка первичного жилья и вторички практически недоступной для массового потребителя. В таких тисках покупатель либо исчезает, либо диктует условия с жестким дисконтом в 15-20%. Владельцы жилья предпочитают убрать объект с витрины, чем субсидировать убыточную для себя сделку.

"Рынок недвижимости сейчас напоминает замерзший пруд. Инвесторы с "живыми" деньгами требуют огромных скидок, но собственники не готовы резать цену до костей, предпочитая ждать оттепели в виде снижения ключевой ставки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Почему рухнули цепочки сделок

Классика рынка — обмен "однушки" на "двушку" с доплатой — стала математически невозможной. Переплата по кредиту превращает квартиру в золотую клетку, где ежемесячный платеж поглощает весь доход семьи. Люди понимают, что после продажи старой площади покупка новой на текущих рыночных условиях приведет к финансовой катастрофе. Инициатива блокируется еще до начала поиска покупателя.

Характеристика Текущий тренд
Поведение卖家 Консервация актива
Покупательная способность Минимальная

"Цепочки сделок — это сложный механизм. Сегодня он остановился, потому что каждый участник боится не завершить цикл из-за кредитного давления. Риски не оправдывают ожидаемой выгоды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Философия ожидания: стратегия "заморозки"

Владельцы квартир перешли в пассивную оборону. Они снимают лоты из баз и выжидают. Часто квартиры просто стоят пустыми — это эффективнее, чем продавать их с дисконтом, который обесценивает вложенный капитал. Многие даже готовы к дополнительным тратам на содержание, лишь бы не выходить на сделку в неблагоприятный период.

Разрыв между первичным и вторичным жильем

Новостройки удерживают спрос за счет государственных программ, которые не распространяются на старый фонд. Это создает перекос в ликвидности. Вторичная недвижимость теряет статус "быстрого актива", превращаясь в долгосрочную инвестицию "в стол".

"Рынок стагнирует. Ждать оживления до смены курса Центробанка бессмысленно. Пока ипотечные платежи не станут психологически приемлемыми, вторичка останется в режиме ожидания", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Стоит ли сейчас продавать квартиру?

Если покупка новой площади является острой необходимостью, продажа может стать убыточной. При отсутствии срочности актив лучше снять с продажи.

Почему новостройки дешевле по ипотеке?

Действие льготных кредитных программ искусственно поддерживает спрос на первичном рынке, чего нет в сегменте вторичного жилья.

Вернутся ли цены к уровню прошлого года?

Рынок ожидает коррекции ставок. Рост цен на вторичку возможен только после восстановления доступности ипотечного кредитования.

Как лучше действовать покупателю с наличными?

Наличные средства — главный рычаг давления. Сейчас идеальное время для жестких переговоров с продавцами и фиксации максимально возможного дисконта.

Читайте также

Экспертная проверка: риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров, девелопер Артём Мельников, специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нефть
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Рынок труда перестал ждать диплома: ранний старт в офисе изменил правила борьбы за таланты
Износ дорог в Белгороде достиг предела: экстренные меры затронут основные транспортные артерии
Рынок автомобилей зашел в тупик: новая модель Changan в России лишила покупателей права выбора
Бьюти-мастера Приморья бросают вызов устаревшей модели работы: рынок услуг ожидают серьезные структурные сдвиги
Празднование дня освобождения переросло в деловой форум: Псков стягивает управленцев со всей страны
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Пассажиропоток превысил норму в сорок раз: Керчь-Южная изменит привычный порядок работы
Земельный передел в Новороссийске набирает обороты: судьба простаивавших территорий решила конфликт
Обещали полный комфорт: интеграция сервисов в LADA Iskra привела к неожиданным сбоям
Леса Югры превращают в руины: варварство привело к радикальному запрету для мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.