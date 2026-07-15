Рынок вторичного жилья сдувается на глазах: почему квартиры всё чаще снимают с продаж

Сайты объявлений пустеют. Покупатель, заходя на привычные площадки, обнаруживает дыры в каталогах — квартиры массово исчезают с рынка. Это не технический сбой и не сезонное затишье. Собственники недвижимости в России перешли к тактике глухой обороны, замораживая свои активы в ожидании лучших времен.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Заградительные ставки и крах ипотеки

Основной фактор торможения — стоимость заемных средств. Ключевая ставка ЦБ РФ вывела рыночную ипотеку в зону 20-22%, сделав покупку рынка первичного жилья и вторички практически недоступной для массового потребителя. В таких тисках покупатель либо исчезает, либо диктует условия с жестким дисконтом в 15-20%. Владельцы жилья предпочитают убрать объект с витрины, чем субсидировать убыточную для себя сделку.

"Рынок недвижимости сейчас напоминает замерзший пруд. Инвесторы с "живыми" деньгами требуют огромных скидок, но собственники не готовы резать цену до костей, предпочитая ждать оттепели в виде снижения ключевой ставки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Почему рухнули цепочки сделок

Классика рынка — обмен "однушки" на "двушку" с доплатой — стала математически невозможной. Переплата по кредиту превращает квартиру в золотую клетку, где ежемесячный платеж поглощает весь доход семьи. Люди понимают, что после продажи старой площади покупка новой на текущих рыночных условиях приведет к финансовой катастрофе. Инициатива блокируется еще до начала поиска покупателя.

Характеристика Текущий тренд Поведение卖家 Консервация актива Покупательная способность Минимальная

"Цепочки сделок — это сложный механизм. Сегодня он остановился, потому что каждый участник боится не завершить цикл из-за кредитного давления. Риски не оправдывают ожидаемой выгоды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Философия ожидания: стратегия "заморозки"

Владельцы квартир перешли в пассивную оборону. Они снимают лоты из баз и выжидают. Часто квартиры просто стоят пустыми — это эффективнее, чем продавать их с дисконтом, который обесценивает вложенный капитал. Многие даже готовы к дополнительным тратам на содержание, лишь бы не выходить на сделку в неблагоприятный период.

Разрыв между первичным и вторичным жильем

Новостройки удерживают спрос за счет государственных программ, которые не распространяются на старый фонд. Это создает перекос в ликвидности. Вторичная недвижимость теряет статус "быстрого актива", превращаясь в долгосрочную инвестицию "в стол".

"Рынок стагнирует. Ждать оживления до смены курса Центробанка бессмысленно. Пока ипотечные платежи не станут психологически приемлемыми, вторичка останется в режиме ожидания", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по эксплуатации зданий Павел Сидоров.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Стоит ли сейчас продавать квартиру?

Если покупка новой площади является острой необходимостью, продажа может стать убыточной. При отсутствии срочности актив лучше снять с продажи.

Почему новостройки дешевле по ипотеке?

Действие льготных кредитных программ искусственно поддерживает спрос на первичном рынке, чего нет в сегменте вторичного жилья.

Вернутся ли цены к уровню прошлого года?

Рынок ожидает коррекции ставок. Рост цен на вторичку возможен только после восстановления доступности ипотечного кредитования.

Как лучше действовать покупателю с наличными?

Наличные средства — главный рычаг давления. Сейчас идеальное время для жестких переговоров с продавцами и фиксации максимально возможного дисконта.

Читайте также