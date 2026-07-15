Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка для молодых: анализы, которые необходимо сдать каждому мужчине до 30 лет
Дачникам обещают дешевый свет, но есть нюанс: максимальная экономия потребует одного простого шага
Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства
На заправку не стоят часами: неожиданный разворот ситуации в Калмыкии и ряде областей страны
Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию

Пол перестанет притягивать пыль: простой ингредиент из кухни меняет результат обычной уборки

Недвижимость

Чистота в интерьере — это не отсутствие вещей, а безупречные поверхности. Визуальный шум создают не только лишние предметы, но и тусклые полы с налётом пыли. После обычной влажной уборки пыль быстро возвращается из-за липкой плёнки, которую оставляют многие бытовые средства.

Мытье полов
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Мытье полов

Физика чистоты: почему химия вредит полу

Современные интерьеры требуют работы со светом. Чтобы полимерные полы или ламинат отражали блики, они должны быть идеально гладкими. Обычные моющие средства содержат ПАВы, которые не смываются полностью.

Образуется мыльный налет — невидимый глазу "клей", притягивающий шерсть животных и пыльцу. Вместо глубокого цвета дерева или камня хозяин видит мутную текстуру.

"Мыльная пленка — это приговор для темных покрытий. Она уничтожает матовую эстетику и превращает пол в поверхность, которая выглядит грязной сразу после высыхания", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинер Михаил Дьяконов.

Для сохранения аутентичного вида бетонного пола в квартире или керамогранита профессионалы рекомендуют использовать простые электролиты. Обычная соль меняет плотность воды. Состав быстрее скатывается с поверхности, не оставляя шанса разводам. Это позволяет поддерживать эффективную борьбу с пылью без использования агрессивных щелочей.

Солевой раствор как инструмент тактильного комфорта

Правильный сценарий уборки начинается с подготовки состава. Оптимальная температура воды — около 40 градусов. На каждый литр жидкости добавляют столовую ложку соли. Важно добиться растворения каждого кристалла. Нерастворенные частицы сработают как абразив, нанося микроцарапины на плавающие покрытия, что со временем лишит их заводского блеска.

"Соль работает как природный дезинфектор. Она угнетает патогенную флору в стыках и микротрещинах, что критически важно для кухонных зон и прихожих", — объяснил Pravda.Ru домработница Нина Захарова. 

В отличие от хлорсодержащих продуктов, такой метод не оставляет резкого запаха и не вымывает пигмент из материала. Текстура становится "хрустящей", а воздух в помещении — прозрачнее. Для поддержания интерьерной чистоты достаточно проводить такую процедуру раз в неделю.

Тип покрытия Применимость солевого раствора
Керамогранит и плитка Идеально (удаляет налет, возвращает блеск)
Влагостойкий ламинат Допустимо при условии протирки насухо
Линолеум Рекомендовано (снимает статическое электричество)
Натуральный мрамор Запрещено (риск разрушения структуры)

Технические ограничения и риски

Дизайн требует дисциплины. Соль — активное вещество, которое требует грамотного обращения. После мытья полов необходимо обязательно протереть поверхность сухой микрофиброй.

Если позволить воде испариться естественным путем, на темной плитке или глянцевом лаке проступят белесые пятна. Особое внимание стоит уделить местам, где стыкуются разные материалы — качественная укладка ламината предполагает наличие компенсационных зазоров, где влага не должна застаиваться.

"При работе с текстильными вставками или коврами соль нужно использовать крайне осторожно. Высокая концентрация может изменить жесткость ворса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по химчистке Елена Рожкова.

Завершающий штрих — короткое проветривание. Оно необходимо не только для свежести, но и для выравнивания уровня влажности. Лишняя влага быстро покидает помещение, предотвращая запотевание окон и порчу мебели из массива. Тщательный клининг полов с солью — это бюджетный способ получить "дорогой" блеск без привлечения профессиональных бригад.

Ответы на популярные вопросы о чистоте пола

Можно ли мыть солью паркет из натурального дуба?

Для необработанного или покрытого маслом дерева соль слишком агрессивна. Она может вытянуть влагу из волокон, что приведет к растрескиванию. Используйте только для лакированных или искусственных покрытий.

Поможет ли соль убрать застарелые пятна жира?

Соль — это не пятновыводитель, а антистатик и легкий антисептик. Для борьбы с пятнами потребуется специализированная химия, а солевой раствор закрепит результат, убрав липкость.

Безопасен ли такой метод для домашних животных?

Да, в отличие от хлора и фосфатов, слабая концентрация солевого раствора безвредна для лап. Главное — отсутствие избытка сухих кристаллов на поверхности.

Читайте также

Экспертная проверка: клинер Михаил Дьяконов, домработница Нина Захарова, специалист по химчистке Елена Рожкова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Живая изгородь, которую не надо стричь: приносит десерты, тень и меняет цвет листьев
Садоводство, цветоводство
Живая изгородь, которую не надо стричь: приносит десерты, тень и меняет цвет листьев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Авто
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад реализует стратегию истощения Украины, не считая вероятной её победу Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Корабельная романтика на берегу: каким станет Казанский район Рыбинска после благоустройства
На заправку не стоят часами: неожиданный разворот ситуации в Калмыкии и ряде областей страны
Деньги пришли без единого заявления: новый подход в Красноярском крае изменил жизнь молодых семей
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Больше никаких бесконечных очередей: Алтайский край изменит работу больниц и школ
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Луна берёт власть в середине июля: трём знакам повезёт больше всего, остальным — слушайте интуицию
Радиация снижена до минимума: новый стандарт обследования в регионе облегчит жизнь пациентам
Птицы буквально летят под колеса: трасса Р-23 в Псковской области обрекла колонию на гибель
Не каждая ссадина хочет заживать: врачи назвали признак, который нельзя оставлять без внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.