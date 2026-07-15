Цена квадрата: ценовой разрыв уничтожил инвестиционный смысл новостроек

Интерес к коммерческим ипотечным программам для приобретения первичного жилья продемонстрировал рост на 15,5%, и такая динамика может сохраниться в 2027 году при условии стабильности ключевой ставки. Эксперты фиксируют постепенную трансформацию рынка, где на фоне высокой стоимости кредитов покупатели начинают искать альтернативные способы решения жилищного вопроса. В условиях жесткой монетарной политики Банка России текущие условия кредитования остаются серьезным фильтром для потенциальных заемщиков.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Новостройка

Рыночные механизмы и ценовой разрыв

Снижение ключевой ставки в долгосрочной перспективе способно сделать рыночные займы более доступными для населения. Однако, как стоимость недвижимости напрямую зависит от баланса между спросом и предложением, для полноценного оживления сектора новостроек необходимо сократить разницу в ценах со вторичным рынком. Экономическая целесообразность инвестиций в строящиеся объекты вернется лишь тогда, когда готовое жилье станет дороже квартир на этапе котлована с учетом всех сопутствующих рисков.

Количество ипотечных контрактов в сегменте строящегося жилья продолжит сокращаться из-за сворачивания массовых льготных программ и перехода к адресной поддержке. По сравнению с началом года активность покупателей на "первичке" упала на 53,7%, достигнув минимальных значений. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Татьяну Решетникову, даже сохранение параметров семейной ипотеки после июля не смогло полностью компенсировать общий спад потребительской активности.

"Сегодня мы видим, что разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройке и готовом доме составляет в среднем 15-20%, что лишает покупку жилья на этапе строительства привычного инвестиционного смысла", - отметил в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Факторы поддержки и текущие ставки

Дополнительным стимулом для сектора недвижимости может стать падение доходности по банковским депозитам, что заставит граждан перекладывать средства в более осязаемые активы. Многие россияне традиционно рассматривают квадратные метры как надежный инструмент защиты накоплений от обесценивания. Это особенно актуально в периоды волатильности финансовых рынков, когда недвижимость выступает в роли "тихой гавани" для частного капитала.

На данный момент средневзвешенная ставка по рыночным программам в сегменте новостроек составляет около 18,71% годовых. Крупнейшие финансовые организации продолжают корректировать условия в сторону ужесточения, прибавляя к стоимости кредита по нескольку базисных пунктов еженедельно. В такой ситуации заемщики все чаще обращают внимание на состояние приобретаемых объектов, осознавая, что любые дефекты, например, если двери не закрываются из-за проблем с фундаментом, потребуют колоссальных вложений поверх дорогой ипотеки.

Ответы на популярные вопросы о рынке ипотеки

Почему падает спрос на квартиры в новостройках?

Основными причинами стали завершение программы массовой льготной ипотеки под 8% и высокие ставки по стандартным рыночным предложениям банков.

Когда ипотека на новостройки станет дешевле?

Заметное снижение ставок ожидается при переходе Центробанка к смягчению денежно-кредитной политики, что прогнозируется не ранее 2025-2026 годов.

Выгодно ли сейчас покупать жилье для перепродажи?

Инвестиционная привлекательность снизилась из-за ценового разрыва: строящееся жилье зачастую уже стоит дороже, чем аналогичные варианты на вторичном рынке.

Что может вернуть покупателей на рынок "первички"?

Главными факторами станут запуск новых адресных программ господдержки, снижение ключевой ставки и специальные акции от застройщиков по субсидированию процента.

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