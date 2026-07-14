Дом мечты заканчивается банкротством: рынок ИЖС напугал российских покупателей

Риск банкротства застройщиков вынуждает россиян отказываться от индивидуального строительства в пользу приобретения готовых объектов, сообщил почетный член Российской гильдии риелторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что первичный рынок загородного жилья переполнен непрофессиональными игроками.

Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бунгало в США, Коннектикут

Ранее заявлялось о тектонических сдвигах в предпочтениях граждан: в первой половине 2026 года объем выдачи ипотеки на завершенные частные дома вырос в пять раз по сравнению с займами на возведение объектов с нуля, передал "Ведомостям" через представителя старший вице-президент банка, директор департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин. По данным эксперта, покупатели все чаще выбирают альтернативный вариант заселения, не желая ввязываться в долгосрочные строительные циклы.

Основной причиной такой динамики Полторак называет отсутствие гарантий результата. После того как банки начали активно кредитовать ИЖС, в отрасль пришло множество компаний без должного опыта и технической базы. Многие из них не справляются с объемами работ и финансовой нагрузкой.

"Покупатели загородного жилья все чаще не уверены, что подрядчик достроит объект. Изменения в законодательстве и активное кредитование ИЖС банками привели к появлению множества новых застройщиков, которые взялись за строительство без опыта и техники. В большинстве случаев недострой возник не из-за мошенничества, а из-за того, что такие компании просто не справились с объемами работ, обанкротились, и люди потеряли вложенные средства. Подобные случаи участились в последнее время", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что даже покупка завершенного дома не гарантирует его надежности, так как большинство покупателей не обладают профильным образованием. Ситуация осложняется отсутствием отлаженной системы независимого строительного контроля на разных этапах возведения. Чтобы избежать фатальных ошибок, важно заранее изучить скрытые расходы владельцев загородной недвижимости.

Специалист обратил внимание, что многие проблемы, такие как дефекты фундамента или нарушения гидроизоляции, проявляются не сразу. Часто покупатели обнаруживают в подвалах сырость или трещины на стенах, исправление которых требует огромных вложений. Нередко владельцы путают осадку с деформациями основания, хотя это критические признаки просадки дома, требующие вмешательства профессионалов.

"Найти качественно построенный готовый дом достаточно сложно, потому что покупатели не имеют необходимого строительного образования. Даже при наличии образования оценить качество бывает трудно, так как многие работы — например, фундаменты — относятся к скрытым и требуют контроля в процессе строительства. Там, где рынок частного строительства уже давно развит, существует государственный контроль. Если застройщик нанимает подрядчика и планирует в будущем продать дом, он понимает, что нужны не только правоустанавливающие документы, но и подтверждение качества строительства", — добавил специалист.

По словам риелтора, отсутствие институтов инспекции делает рынок частных домов зоной риска. Коттеджные поселки также не являются панацеей: зачастую девелоперы распродают участки, но из-за дефицита финансирования замораживают стройку, оставляя людей без коммуникаций и дорог. Предотвратить потерю средств поможет грамотная проверка застройщика дома перед заключением любой сделки.

Кроме того, эксперты советуют с осторожностью относиться к слишком заманчивым предложениям от частных бригад. Квалифицированный выбор мастера по ремонту и строительству позволяет минимизировать риск получения неликвидного объекта, который невозможно будет эксплуатировать или выгодно перепродать в будущем.

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