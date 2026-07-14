Дом мечты хотят весь и сразу: почему люди резко передумали строить самостоятельно

Россияне массово переключаются на покупку готовых загородных домов, теряя интерес к самостоятельной стройке. За первое полугодие 2026 года клиенты банка ВТБ получили 2,3 тысячи ипотечных кредитов на объекты "под ключ". При этом на возведение жилья с фундамента оформили в пять раз меньше займов. Статистика подтверждает: портрет заемщика стремительно меняется в сторону прагматизма.
Доля готовых объектов в структуре ипотечных сделок на загородном рынке достигла 83%. Для сравнения: всего два года назад показатель составлял 69%, а год назад — 73%. Отдельного внимания заслуживает сегмент вторичной недвижимости за городом. Доля таких домов взлетела до 46%, увеличившись втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
"Инвесторы и семьи устали от бесконечного технадзора за подрядчиками. Покупать готовое — значит делегировать риск некачественного конструктива профессионалам, даже если бюджет сделки кажется завышенным", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.
Активность покупателей концентрируется вокруг мегаполисов. Лидеры по количеству оформленных кредитов — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Суммарно на эти регионы приходится 25% всех сделок банка. Покупательская лихорадка в этих точках подогревается развитой инфраструктурой, которую застройщики активно внедряют в коттеджные поселки.
|Параметр прогноза
|Характеристика спроса
|Средний чек
|4,7 млн рублей
|Динамика заявок
|Рост в 2 раза (июнь vs январь)
Рынок загородных ипотек демонстрирует устойчивость. Скорость его восстановления в 1,5 раза выше, чем у многоквартирных новостроек. Владельцы жилья предпочитают грамотную отделку и понятный функционал, избегая сомнительных строительных авантюр.
"Снижение ключевых ставок стало триггером для накопленной отложенной активности. Люди перешли от режима ожидания к покупке рыночных продуктов, понимая, что дешевле недвижимость на качественных локациях уже не будет", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.
Самостоятельное строительство требует глубокого погружения в пропиточные составы и инженерные сети. Готовый дом — это предсказуемость затрат. Покупка вторички в хорошем состоянии часто обходится дешевле, чем строительство с нуля с учетом волатильности цен на стройматериалы.
"Покупатель сегодня стал очень внимательным к документации. Риск купить 'карточный домик' с заниженными характеристиками конструктива минимален, если сделка идет через надежное банковское сопровождение, где объект проходит серьезную оценку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.
Готовые дома позволяют избежать роста сметы в процессе работ из-за инфляции материалов и скрытых дефектов подрядчиков.
Спрос смещается в сторону рыночных программ. Клиенты готовы брать кредит по рыночным ставкам, если дом полностью готов к заселению.
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан лидируют по объему ипотечных сделок благодаря развитой инфраструктуре.
Статистика указывает на рост интереса даже вне сезона, что поддерживает стабильность цен на качественные готовые объекты.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.