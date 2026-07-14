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Дом мечты хотят весь и сразу: почему люди резко передумали строить самостоятельно

Недвижимость

Россияне массово переключаются на покупку готовых загородных домов, теряя интерес к самостоятельной стройке. За первое полугодие 2026 года клиенты банка ВТБ получили 2,3 тысячи ипотечных кредитов на объекты "под ключ". При этом на возведение жилья с фундамента оформили в пять раз меньше займов. Статистика подтверждает: портрет заемщика стремительно меняется в сторону прагматизма.

Загородный дом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Загородный дом

Доминирование готовых решений

Доля готовых объектов в структуре ипотечных сделок на загородном рынке достигла 83%. Для сравнения: всего два года назад показатель составлял 69%, а год назад — 73%. Отдельного внимания заслуживает сегмент вторичной недвижимости за городом. Доля таких домов взлетела до 46%, увеличившись втрое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

"Инвесторы и семьи устали от бесконечного технадзора за подрядчиками. Покупать готовое — значит делегировать риск некачественного конструктива профессионалам, даже если бюджет сделки кажется завышенным", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

География спроса

Активность покупателей концентрируется вокруг мегаполисов. Лидеры по количеству оформленных кредитов — Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Суммарно на эти регионы приходится 25% всех сделок банка. Покупательская лихорадка в этих точках подогревается развитой инфраструктурой, которую застройщики активно внедряют в коттеджные поселки.

Почему ипотека на дома восстанавливается

Параметр прогноза Характеристика спроса
Средний чек 4,7 млн рублей
Динамика заявок Рост в 2 раза (июнь vs январь)

Рынок загородных ипотек демонстрирует устойчивость. Скорость его восстановления в 1,5 раза выше, чем у многоквартирных новостроек. Владельцы жилья предпочитают грамотную отделку и понятный функционал, избегая сомнительных строительных авантюр.

"Снижение ключевых ставок стало триггером для накопленной отложенной активности. Люди перешли от режима ожидания к покупке рыночных продуктов, понимая, что дешевле недвижимость на качественных локациях уже не будет", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Выбор стратегии: готовый дом или стройка?

Самостоятельное строительство требует глубокого погружения в пропиточные составы и инженерные сети. Готовый дом — это предсказуемость затрат. Покупка вторички в хорошем состоянии часто обходится дешевле, чем строительство с нуля с учетом волатильности цен на стройматериалы.

"Покупатель сегодня стал очень внимательным к документации. Риск купить 'карточный домик' с заниженными характеристиками конструктива минимален, если сделка идет через надежное банковское сопровождение, где объект проходит серьезную оценку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru риэлтор Кирилл Фёдоров.

Ответы на популярные вопросы о загородной недвижимости

Почему готовые дома покупают активнее, чем строят?

Готовые дома позволяют избежать роста сметы в процессе работ из-за инфляции материалов и скрытых дефектов подрядчиков.

Влияет ли отсутствие госпрограмм на активность покупателей?

Спрос смещается в сторону рыночных программ. Клиенты готовы брать кредит по рыночным ставкам, если дом полностью готов к заселению.

Какие регионы самые популярные для загородной жизни?

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан лидируют по объему ипотечных сделок благодаря развитой инфраструктуре.

Стоит ли ожидать снижения цен на загородную недвижимость?

Статистика указывает на рост интереса даже вне сезона, что поддерживает стабильность цен на качественные готовые объекты.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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