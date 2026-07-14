Очереди в отделах продаж: покупательская лихорадка в городах-миллионниках заставила застройщиков понервничать

Рынок первичного жилья в июне 2026 года показал резкий скачок активности, вопреки общей стагнации строительного сектора. Покупатели штурмовали отделы продаж, стремясь запрыгнуть в последний вагон льготных программ до анонсированного ужесточения условий. В четырех крупнейших мегаполисах число сделок взлетело более чем наполовину, что создало временную иллюзию дефицита предложения. Разберемся, почему ажиотаж не гарантирует дальнейшего роста цен и как девелоперы пытаются удержать баланс на фоне падающих объемов строительства.
Общий объем реализации в новостройках мегаполисов достиг 16,2 тысячи лотов за месяц. Это на 27,7% больше майских показателей, что свидетельствует о краткосрочном перегреве спроса. Лидерами гонки стали Краснодар и Пермь, где зафиксирован прирост сделок на уровне 59% и 54% соответственно.
"Мы наблюдаем классический эффект сжатой пружины: покупатели, которые сомневались весной, ринулись закрывать сделки в июне из-за страха перед новыми правилами ипотеки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.
Санкт-Петербург показал внушительный рост в 51,8%, преодолев планку в 2,3 тысячи договоров долевого участия. Москва традиционно лидирует в абсолютных цифрах с результатом более 4 тысяч ДДУ, хотя темп прироста в столице составил умеренные 19,2%. Единственным городом, где рынок просел на 8,3%, стал Красноярск.
Основным триггером активности стали обсуждения реформы семейной ипотеки. Несмотря на то что финальные изменения отложили на осень, рынок отреагировал мгновенно. Девелоперы фиксируют активное вымывание наиболее ликвидных вариантов — клиенты забирают компактные студии и однокомнатные квартиры с дизайном шкафов, обеспечивающим максимальную эргономику.
При этом долгосрочный тренд остается негативным. Если сравнивать показатели с прошлым годом, отрасль демонстрирует просадку на 4,2%. Активность застройщиков по выводу новых объектов также падает: объем запусков свежих площадок сократился на треть год к году. Это может спровоцировать рыночный дефицит в среднесрочной перспективе.
"Рынок фактически топчется на месте, а локальный всплеск не должен вводить в заблуждение — общие объемы строительства в стране снижаются", — объяснил специально для Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.
Медианная стоимость квадратного метра в крупнейших городах зафиксирована на отметке 266 тысяч рублей. Это на 1,6% ниже майских цен. Снижение стоимости на фоне ажиотажного спроса объясняется изменением структуры предложения: девелоперы активно пополняют витрину лотами на начальных стадиях котлована.
|Мегаполис
|Рост сделок за месяц, %
|Краснодар
|59,3%
|Пермь
|54,2%
|Омск
|52,9%
|Санкт-Петербург
|51,8%
|Москва
|19,2%
|Красноярск
|-8,3%
Покупатели сегодня обращают внимание на функциональность жилья. Трендовая отделка с использованием современных материалов и грамотное хранение на балконе становятся решающими факторами при выборе между схожими объектами. Девелоперы вынуждены конкурировать качеством продукта, чтобы удержать клиента.
"При выборе новостройки критически важно оценивать качество конструктива, так как в спешке за спросом застройщики могут допускать ошибки в отделке", — отметила в интервью Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.
Снижение ипотечных ставок и расширение выбора лотов создают окно возможностей для тех, кто готов к сделке. Однако уменьшение объема предложения в годовом выражении на 6,4% намекает на грядущее сужение рынка и сокращение вариативности в популярных локациях.
Это связано с выходом на рынок новых проектов по стартовым ценам. Девелоперы балансируют спрос увеличением экспозиции лотов на этапе фундамента.
В годовом сопоставлении объем запусков новых домов падает. Застройщики осторожничают, что может привести к дефициту готового жилья через год-полтора.
Рынок находится в фазе стабилизации. Плавная коррекция возможна за счет акций и скидок, но резкого обвала стоимости квадратного метра аналитики не прогнозируют.
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