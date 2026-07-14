Очереди в отделах продаж: покупательская лихорадка в городах-миллионниках заставила застройщиков понервничать

Рынок первичного жилья в июне 2026 года показал резкий скачок активности, вопреки общей стагнации строительного сектора. Покупатели штурмовали отделы продаж, стремясь запрыгнуть в последний вагон льготных программ до анонсированного ужесточения условий. В четырех крупнейших мегаполисах число сделок взлетело более чем наполовину, что создало временную иллюзию дефицита предложения. Разберемся, почему ажиотаж не гарантирует дальнейшего роста цен и как девелоперы пытаются удержать баланс на фоне падающих объемов строительства.

Фото: https://unsplash.com by Jace Abshire is licensed under Free Стеклянный небоскреб, уходящий в небо

География покупательской лихорадки

Общий объем реализации в новостройках мегаполисов достиг 16,2 тысячи лотов за месяц. Это на 27,7% больше майских показателей, что свидетельствует о краткосрочном перегреве спроса. Лидерами гонки стали Краснодар и Пермь, где зафиксирован прирост сделок на уровне 59% и 54% соответственно.

"Мы наблюдаем классический эффект сжатой пружины: покупатели, которые сомневались весной, ринулись закрывать сделки в июне из-за страха перед новыми правилами ипотеки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Санкт-Петербург показал внушительный рост в 51,8%, преодолев планку в 2,3 тысячи договоров долевого участия. Москва традиционно лидирует в абсолютных цифрах с результатом более 4 тысяч ДДУ, хотя темп прироста в столице составил умеренные 19,2%. Единственным городом, где рынок просел на 8,3%, стал Красноярск.

Анализ причин рыночного перегрева

Основным триггером активности стали обсуждения реформы семейной ипотеки. Несмотря на то что финальные изменения отложили на осень, рынок отреагировал мгновенно. Девелоперы фиксируют активное вымывание наиболее ликвидных вариантов — клиенты забирают компактные студии и однокомнатные квартиры с дизайном шкафов, обеспечивающим максимальную эргономику.

При этом долгосрочный тренд остается негативным. Если сравнивать показатели с прошлым годом, отрасль демонстрирует просадку на 4,2%. Активность застройщиков по выводу новых объектов также падает: объем запусков свежих площадок сократился на треть год к году. Это может спровоцировать рыночный дефицит в среднесрочной перспективе.

"Рынок фактически топчется на месте, а локальный всплеск не должен вводить в заблуждение — общие объемы строительства в стране снижаются", — объяснил специально для Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Ценовые виражи и вымывание лотов

Медианная стоимость квадратного метра в крупнейших городах зафиксирована на отметке 266 тысяч рублей. Это на 1,6% ниже майских цен. Снижение стоимости на фоне ажиотажного спроса объясняется изменением структуры предложения: девелоперы активно пополняют витрину лотами на начальных стадиях котлована.

Мегаполис Рост сделок за месяц, % Краснодар 59,3% Пермь 54,2% Омск 52,9% Санкт-Петербург 51,8% Москва 19,2% Красноярск -8,3%

Покупатели сегодня обращают внимание на функциональность жилья. Трендовая отделка с использованием современных материалов и грамотное хранение на балконе становятся решающими факторами при выборе между схожими объектами. Девелоперы вынуждены конкурировать качеством продукта, чтобы удержать клиента.

"При выборе новостройки критически важно оценивать качество конструктива, так как в спешке за спросом застройщики могут допускать ошибки в отделке", — отметила в интервью Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Снижение ипотечных ставок и расширение выбора лотов создают окно возможностей для тех, кто готов к сделке. Однако уменьшение объема предложения в годовом выражении на 6,4% намекает на грядущее сужение рынка и сокращение вариативности в популярных локациях.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему цены на новостройки снизились при высоком спросе?

Это связано с выходом на рынок новых проектов по стартовым ценам. Девелоперы балансируют спрос увеличением экспозиции лотов на этапе фундамента.

Будет ли предложение квартир расти дальше?

В годовом сопоставлении объем запусков новых домов падает. Застройщики осторожничают, что может привести к дефициту готового жилья через год-полтора.

Стоит ли ждать падения цен до конца года?

Рынок находится в фазе стабилизации. Плавная коррекция возможна за счет акций и скидок, но резкого обвала стоимости квадратного метра аналитики не прогнозируют.

Читайте также