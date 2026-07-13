Новостройки больше не растут как грибы после дождя: антирейтинг городов, где предложение на дне

За первые шесть месяцев 2026 года объемы нового строительства в крупнейших городах России снизились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Застройщики вывели на рынок 310 тысяч квартир, что свидетельствует об изменении тренда после прошлогоднего роста, который составлял около 15%. О том, какие регионы сильнее всего ощутили спад, и какие риски существуют для обычных покупателей, читайте в нашем материале.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пустая комната в новостройке

География застоя: кто в лидерах падения

Основными факторами замедления активности девелоперов стали завершение программы массовой льготной ипотеки и высокая ключевая ставка Центробанка.

Ростов-на-Дону возглавил антирейтинг: предложение рухнуло на четверть. Челябинск и Краснодар следуют по пятам, теряя по 15-18% объектов. Москва в старых границах лишилась 15% первичного фонда. Инструменты "быстрых продаж" больше не работают. Покупатель стал капризным и разборчивым. Сегодня акустический комфорт и материалы стен волнуют людей больше, чем яркий фасад и близость к метро.

"Текущие рыночные условия вынуждают застройщиков пересматривать графики вывода новых объектов и более консервативно планировать бюджеты. Из-за высокой стоимости проектного финансирования снижения цен на жилье ждать не стоит, поэтому фокус смещается на оптимизацию затрат и сохранение качества строительства", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

В Санкт-Петербурге ситуация чуть стабильнее — спад составил 8,9%. Однако общая тенденция пугает инвесторов. Сейчас спрос на недвижимость в крупнейших городах продолжает траекторию снижения.

Экономика пустых залов: почему краны замерли

Отмена массовой льготной ипотеки прошлым летом стала для девелопмента холодным душем. Запуск новых площадок замедлился. Это напрямую бьет по эскроу-счетам: меньше новых договоров — дороже заемные деньги для самой стройки. В итоге стоимость жилья остается высокой, несмотря на сокращение интереса со стороны граждан. Возникает парадокс: строить стали меньше, а квартиры стали дороже.

Город Падение предложения (%) Ростов-на-Дону 25,7 Челябинск 17,6 Москва (старые границы) 15,0 Краснодар 14,7

"Спрос на первичном рынке заметно снизился, и покупатели стали более избирательными. Застройщики не могут снижать цены из-за высокой стоимости проектного финансирования, несмотря на падение продаж. В текущих условиях ключевым критерием при выборе новостройки становится финансовая устойчивость девелопера и его способность завершить проект в срок", — отметил в беседе с Pravda.Ru риелтор Кирилл Фёдоров.

На текущий момент около 69% квартир в строящихся домах остаются нераспроданными. Это огромный пласт "мертвого" бетона, который давит на балансы банков. Девелоперы перешли в режим энергосбережения, сокращая рекламные бюджеты и штат.

Ипотечный тупик и ценовые маневры

Высокая ключевая ставка превратила вторичный рынок в пустыню. Покупатели вынуждены идти в новостройки ради остатков адресных льготных программ, но и там гайки закручены до предела. Доля первички в сделках выросла до 35%, но это скорее эффект отсутствия альтернатив, чем реальный запрос на переселение. Если ставка упадет ниже 14% к концу года, мы увидим оживление "вторички", что может забрать еще 10% клиентов у застройщиков.

"Риски недостроев сейчас минимальны благодаря эскроу, но риски деградации качества — колоссальны. Чтобы уложиться в бюджет при падении спроса, компании начинают экономить на инженерии и отделке мест общего пользования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Стоит ли сейчас вкладываться в новостройку для перепродажи?

Инвестиционный потенциал большинства объектов сейчас стремится к нулю из-за высокой стоимости входа и стагнации цен. Доходность съедает инфляция и проценты по кредиту.

Подешевеют ли квартиры из-за падения спроса?

Прямого снижения цен ждать не стоит — застройщикам не позволяют банки из-за ковенант по проектному финансированию. Вместо этого будут предлагать скрытые скидки, рассрочки или кешбэк.

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