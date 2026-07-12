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Дом как крепость: 3 цвета, которые сделают ваш интерьер "дорогим" в 2026 году

Недвижимость

Эра стерильных белых коробок и "безопасного" бежевого официально завершена. Дизайнеры в 2026 году делают ставку на интеллектуальную роскошь — палитру, которая апеллирует к тактильности, глубине и природным фактурам. В моду входят плотные, "приземляющие" оттенки: шоколад, изумруд и бургунди. Эти цвета мгновенно меняют статус жилья, превращая типовую планировку в кураторский интерьер.

шоколадный цвет в интерьере
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
шоколадный цвет в интерьере

Шоколадный: новая база вместо серого

Шоколадно-коричневый — абсолютный фаворит сезона. Он вытесняет холодный графит, добавляя комнатам визуального тепла. Этот цвет идеально работает на больших поверхностях: кухонных фасадах, встроенных шкафах и мягкой мебели. Диван в оттенке темного какао становится визуальным якорем, вокруг которого выстраивается вся композиция гостиной. Чтобы интерьер не превратился в темную пещеру, дизайнеры советуют сочетать его с "теплыми нейтралами" — цветом яичной скорлупы или песка.

"Шоколадные тона требуют безупречного освещения. Если вы используете глубокие темные базы, обязательно дополняйте их скрытым светом вдоль пола или под потолком, чтобы подчеркнуть глубину пигмента", — объяснила в беседе с Pravda.Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

При выборе материалов стоит обратить внимание на матовые текстуры. Глянец в коричневом исполнении дешевит интерьер, тогда как бархатистая мебель или шторы из плотного хлопка смотрятся благородно. Подобные теплые базы вытесняют стерильность из современных квартир, делая их более пригодными для долгой и комфортной жизни.

Изумруд: архитектурный объем и статус

Изумрудный — это цвет-инвестиция. Он ассоциируется с бархатом театральных лож и классическими английскими кабинетами. В современных реалиях изумруд используют для создания камерных зон: столовых, домашних офисов или баров. Он великолепно дружит с натуральным деревом, латунью и золотыми акцентами. В небольших пространствах этот цвет лучше вводить точечно — через обивку кресел или текстиль, чтобы не перегружать естественную инсоляцию.

"Помните, что изумрудный цвет крайне чувствителен к соседним материалам. На фоне дешевого пластика он будет выглядеть грязным. Используйте только натуральные фактуры: дерево, камень или металл", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Винный бордо: драматизм и уют

Винный бордо (бургунди) — самый эмоциональный цвет 2026 года. Он создает эффект "обволакивающего" пространства. Идеален для спален, где нужно расслабиться и почувствовать защищенность. В сочетании с мягким приглушенным светом бордовый раскрывается максимально полно. Дизайнеры применяют его в объеме 10-20% от общей палитры — этого достаточно для создания выразительного акцента, не подавляющего психику.

Цвет Лучшее применение
Шоколадный База стен, крупные шкафы, кухонные гарнитуры.
Изумрудный Акцентные стены, мебельная обивка, декор.
Винный Текстиль, изголовья кроватей, шторы, пуфы.

Для жителей северных регионов, где часто не хватает солнца, такие оттенки работают как цветотерапия. Шоколад и бургунди добавляют "визуальных градусов" помещению, делая его уютным даже в суровые морозы. Важно лишь соблюдать баланс и не забывать про дизайн потолка, который при такой насыщенной гамме стен должен оставаться архитектурно выверенным.

Золотая формула пропорций

Чтобы плотные цвета не превратили квартиру в склад антиквариата, профи используют строгое правило деления палитры. Оно помогает сохранить воздух и легкость даже при использовании самых темных красок.

"Главная ошибка новичков — выбор слишком чистых, "открытых" цветов. Шоколад или изумруд должны быть сложными, с серым или коричневым подтоном. Только такие оттенки выглядят дорого в условиях искусственного освещения российских квартир", — констатировала в беседе с Pravda.Ru декоратор интерьеров Полина Савельева.

Стандартный бюджетный вариант обновления — замена текстиля и перекраска одной стены. Это дешевле, чем полноценная смена гарнитура, но дает 80% визуального эффекта. При работе с краской важно заранее проверить состояние поверхностей, так как темные тона подчеркивают любые неровности штуркатурки. Если вы затеяли серьезное обновление, убедитесь, что шов в ванной или герметизация стыков выполнены идеально — любая неопрятность разрушит магию "дорогого" цвета.

Ответы на популярные вопросы о трендовых цветах

Не сделает ли темный цвет маленькую квартиру еще меньше?

Напротив, глубокие темные оттенки стирают границы комнаты. Если покрасить стены и плинтусы в один шоколадный тон, углы "растворятся", и пространство будет казаться бесконечным.

Как сочетать изумрудный с обычным полом?

Изумрудный идеально гармонирует с рыжим деревом (дуб, вишня) и серым камнем. Если у вас бюджетный ламинат, выбирайте более припыленные, серые вариации зеленого.

Можно ли использовать бордовый в детской?

В больших объемах — нет. Этот цвет слишком активен для детской психики. Лучше оставить его для "взрослых" зон или использовать в декоре: подушках или ковре.

Будут ли эти цвета актуальны через 5 лет?

Да. В отличие от ярких неоновых трендов, природная гамма (шоколад, дерево, зелень) относится к разряду вневременной классики. Это база, которая не надоедает.

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Экспертная проверка: архитектор Анастасия Кузнецова, дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, декоратор интерьеров Полина Савельева
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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