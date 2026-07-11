Миллионники столкнулись с избытком площадей: почему готовые квартиры начали терять в своей цене

Рынок первичной недвижимости подает сигналы к охлаждению. В июне 2026 года в ряде российских городов зафиксировано снижение медианной стоимости квартир в уже сданных новостройках. Лидерами по динамике стали Набережные Челны и Пермь. Аналитики связывают это с ростом предложения, которое вынуждает девелоперов пересматривать ценовую политику.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Выбор новостройки

География корректировки цен

Наиболее заметное удешевление готовых новостроек отмечено в городах-миллионниках и крупных региональных центрах. В Набережных Челнах стоимость жилья от застройщика в домах, получивших разрешение на ввод, упала на 9,3%. Пермь демонстрирует снижение на 8,4%, а Рязань — на 7,8%. В топ-5 также попали Ульяновск (-5,2%) и Хабаровск (-4%).

"Снижение цен в сданных объектах часто продиктовано попытками застройщиков быстрее закрыть остатки по нереализованным площадям. Инвесторы и семьи, планирующие покупку квартиры, сейчас диктуют правила, выбирая проекты с готовой инфраструктурой", — прокомментировал риэлтор и брокер по недвижимости Кирилл Фёдоров.

Первичка против сданного жилья

Средняя цена квадратного метра в сданных новостройках достигла 175 тысяч рублей. Это на 1,5% ниже, чем в комплексах, которые еще находятся на этапе котлована или возведения (178 тысяч рублей). Ставрополь стал лидером по падению цен на строящееся жилье, показав снижение на 5,8%. Волгоград, Казань и Кемерово также демонстрируют отрицательную ценовую динамику в этом сегменте.

Рынок фиксирует избыток предложения: объем квартир в строящихся проектах вырос на 9,1%, в то время как готовый фонд пополнился на 6,6%. Даже когда новостройки уперлись в барьер, удерживающий цены, застройщики вынуждены играть на понижение для поддержания ликвидности.

"Рынок недвижимости сейчас переживает фазу коррекции. Избыток предложения на первичном рынке неизбежно ведет к демпингу, особенно если застройщику нужно погасить обязательства по проектному финансированию", — пояснил девелопер и специалист по экономике проектов Артём Мельников.

Бизнес-класс в эпоху переизбытка

Структура рынка сильно неоднородна. Бизнес-класс, занимающий чуть более пятой части предложений (21,4%), подешевел на 1,4%, достигнув отметки в 352 тысячи рублей за "квадрат". При этом предложение там выросло на 6,4%. Комфорт-класс, охватывающий 63,4% рынка, напротив, показал минимальный рост стоимости на 0,7% (184 тысячи за метр), несмотря на резкое увеличение объема квартир на 10,8%.

Сегмент Динамика стоимости Бизнес-класс -1,4% Комфорт-класс +0,7%

Для покупателя такие колебания — сигнал к тщательному выбору. Если вы планируете ремонт, помните, что любой дефект на старте, будь то отслоение покрытий, — это повод для торга. Понимание того, как исправить дефекты стен, поможет оценить реальные вложения в будущую квартиру.

"Инженерный контроль при покупке готовой новостройки обязателен. Часто снижение цены — это реакция на скрытые недочеты, выявленные экспертизой при приемке", — резюмировал судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Ответы на популярные вопросы о рынке новостроек

Почему готовые новостройки дешевеют?

Основная причина — рост предложения. Застройщики стремятся продать остатки площадей, чтобы высвободить оборотные средства.

Стоит ли ждать дальнейшего падения цен?

Динамика зависит от политики ЦБ, доступности ипотеки и себестоимости строительных материалов, которая остается высокой.

Как изменилась стоимость комфорт-класса?

В сегменте наблюдается небольшой рост цен на 0,7%, что связано с высокой популярностью жилья этого типа у покупателей.

Влияет ли класс недвижимости на скидки?

Да, в бизнес-классе возможности для торга выше из-за снижения медианной цены, что подтверждается данными по объемам предложения.

Читайте также