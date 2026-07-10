Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Море, горы и никакой суеты: 6 мест в России, где отпуск пройдет лучше, чем на юге
Суверенитет России: внутренние вопросы и международные последствия
Замок на амбаре сняли: Россия впервые за долгое время обнулила пошлины на вывоз зерна
А мы пойдём на север: почему в жару собаки тянут поводок в сторону от привычных маршрутов
Мир на пороге дефицита: решение Пекина спровоцировало тектонический сдвиг в высоких технологиях
Балтийское море 26 лет не расставалось с детским письмом: развязка этой истории тронула до глубины души
Золото XXI века лежит не в банках, а под землёй: Китай сделал ставку на богатства Намибии
Урожай висит на волоске: игнорирование этой летней процедуры может обернуться потерей всех ягод
Подмосковье заволокло черным дымом: пламя охватило крупный торговый центр — людей срочно вывели

Новые правила комфорта: почему многослойные шторы перестали выглядеть актуально

Недвижимость

Оконный текстиль перестал быть декоративным барьером. Тяжелый бархат и кружевные "пылесборники" уступили место светопропускающим фактурам. Современный интерьер требует воздуха, поэтому акцент сместился с украшательства на эргономику.

Современная гостинная с карнизом
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Современная гостинная с карнизом

Свет как главный акцент

Дизайнеры уходят от многослойных композиций. Окно сегодня должно работать на визуальное расширение пространства. Избыточный текстиль создает лишний шум, мешая геометрии стен.

"Стиль формируют чистые линии, а не обилие декора. Окна — это источник естественного освещения, и загораживать их плотной тканью значит красть у себя полезную площадь", — подчеркнула дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Три решения для современного окна

Минимализм диктует свои правила фиксации материалов. Использование алюминиевых профилей или лаконичных механизмов позволяет полностью скрыть технические узлы.

Материал Преимущество
Полупрозрачная вуаль Мягкое рассеивание солнечных лучей
Японские панели Строгая вертикальная геометрия
Рулонные системы Точная регулировка освещенности

Вуаль лучше крепить на скрытый потолочный карниз. Это вытягивает комнату вверх. Что касается практичности, то грамотный уход за домом предполагает отказ от сложных драпировок, вызывающих аллергию.

"Японские панели идеальны для зонирования и крупных проемов. Они не собирают складки, что критично для поддержания эстетики минимализма", — отметила планировщик интерьеров Анна Карпова.

Для кухни или кабинета оптимальным выбором стали рулонные форматы. Они исключают сверление при установке на створку, что сохраняет целостность профиля окна.

"Натуральные фактуры — лен или органический хлопок — выглядят дороже глянцевого синтетического декора. При выборе всегда учитывайте плотность плетения ткани во избежание деформаций", — резюмировала декоратор интерьеров Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы о дизайне штор

Можно ли совмещать рулонные шторы с вуалью?

Да, это популярный прием для спален. Рулонные шторы обеспечивают полное затемнение (blackout), а вуаль сохраняет уют и приватность днем.

Как визуально увеличить высоту потолка с помощью штор?

Используйте скрытые потолочные карнизы и выбирайте ткани однотонных оттенков без контрастных принтов. Штора должна ниспадать от самой поверхности потолка до пола.

Насколько практичны японские панели?

Они требуют минимум ухода. Плоские полотна не накапливают пыль в складках, в отличие от классических портьер.

Требуется ли специальный уход за натуральными тканями?

Да, лен и хлопок могут дать усадку. Перед стиркой всегда проверяйте информацию на ярлыках и используйте деликатные режимы.

Читайте также

Экспертная проверка: дизайнер интерьеров Дарья Лебедева, планировщик интерьеров Анна Карпова, декоратор интерьеров Полина Савельева
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мир. Новости мира
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Сырье
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Море, горы и никакой суеты: 6 мест в России, где отпуск пройдет лучше, чем на юге
Суверенитет России: внутренние вопросы и международные последствия
Замок на амбаре сняли: Россия впервые за долгое время обнулила пошлины на вывоз зерна
А мы пойдём на север: почему в жару собаки тянут поводок в сторону от привычных маршрутов
Мир на пороге дефицита: решение Пекина спровоцировало тектонический сдвиг в высоких технологиях
Балтийское море 26 лет не расставалось с детским письмом: развязка этой истории тронула до глубины души
Золото XXI века лежит не в банках, а под землёй: Китай сделал ставку на богатства Намибии
Урожай висит на волоске: игнорирование этой летней процедуры может обернуться потерей всех ягод
Подмосковье заволокло черным дымом: пламя охватило крупный торговый центр — людей срочно вывели
Эффект пуш-ап для ягодиц: 7 упражнений, возвращающих форму без посещения фитнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.