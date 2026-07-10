Новые правила комфорта: почему многослойные шторы перестали выглядеть актуально

Оконный текстиль перестал быть декоративным барьером. Тяжелый бархат и кружевные "пылесборники" уступили место светопропускающим фактурам. Современный интерьер требует воздуха, поэтому акцент сместился с украшательства на эргономику.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain Современная гостинная с карнизом

Свет как главный акцент

Дизайнеры уходят от многослойных композиций. Окно сегодня должно работать на визуальное расширение пространства. Избыточный текстиль создает лишний шум, мешая геометрии стен.

"Стиль формируют чистые линии, а не обилие декора. Окна — это источник естественного освещения, и загораживать их плотной тканью значит красть у себя полезную площадь", — подчеркнула дизайнер интерьеров Дарья Лебедева.

Три решения для современного окна

Минимализм диктует свои правила фиксации материалов. Использование алюминиевых профилей или лаконичных механизмов позволяет полностью скрыть технические узлы.

Материал Преимущество Полупрозрачная вуаль Мягкое рассеивание солнечных лучей Японские панели Строгая вертикальная геометрия Рулонные системы Точная регулировка освещенности

Вуаль лучше крепить на скрытый потолочный карниз. Это вытягивает комнату вверх. Что касается практичности, то грамотный уход за домом предполагает отказ от сложных драпировок, вызывающих аллергию.

"Японские панели идеальны для зонирования и крупных проемов. Они не собирают складки, что критично для поддержания эстетики минимализма", — отметила планировщик интерьеров Анна Карпова.

Для кухни или кабинета оптимальным выбором стали рулонные форматы. Они исключают сверление при установке на створку, что сохраняет целостность профиля окна.

"Натуральные фактуры — лен или органический хлопок — выглядят дороже глянцевого синтетического декора. При выборе всегда учитывайте плотность плетения ткани во избежание деформаций", — резюмировала декоратор интерьеров Полина Савельева.

Ответы на популярные вопросы о дизайне штор

Можно ли совмещать рулонные шторы с вуалью?

Да, это популярный прием для спален. Рулонные шторы обеспечивают полное затемнение (blackout), а вуаль сохраняет уют и приватность днем.

Как визуально увеличить высоту потолка с помощью штор?

Используйте скрытые потолочные карнизы и выбирайте ткани однотонных оттенков без контрастных принтов. Штора должна ниспадать от самой поверхности потолка до пола.

Насколько практичны японские панели?

Они требуют минимум ухода. Плоские полотна не накапливают пыль в складках, в отличие от классических портьер.

Требуется ли специальный уход за натуральными тканями?

Да, лен и хлопок могут дать усадку. Перед стиркой всегда проверяйте информацию на ярлыках и используйте деликатные режимы.

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